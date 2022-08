अहमदनगर संसाराच्या वाटेवर मार्गक्रमण करणाऱ्या पती पत्नीने यशाच्या सप्तपदीला गवसणी घातली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या उत्तीर्ण उमेदवारांच्या यादीत पती पत्नीचे नाव एकाचवेळी Husband and wife passed MPSC झळकले आहे. सुरेश चासकर व मेघना चासकर ही यशस्वी उभयतांची नावे आहेत. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेत दोघांची वर्ग 1 पदी निवड Both became class one Officer झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात In Public Works Department of Maharashtra Govt दोघे लवकरच क्लास वन अधिकारी पदावर रुजू simultaneously Both became class one Officer होतील. नोकरी व कार्यभार सांभाळून दोघांनी स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली होती. कुटुंबांचे पाठबळ व एकमेकांची साथ यामुळे यशाची वाट सुकर झाल्याचे दोघांनी म्हटले आहे.





महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत विविध पदांसाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेचा निकाल नुकताच आयोगाने घोषित करण्यात आला. उत्तीर्ण उमेदवारांच्या अंतिम यादीत पती पत्नीच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सुरेश व मेघना हे दोघे मे 2022 मध्ये विवाहबंधनात अडकले होते.





मेघना ह्यांचे मूळ गाव कोपरगाव तालुक्यातील येसगाव हे आहे. कैलास दरेकर व जयश्री दरेकर या दाम्पत्याच्या त्या कन्या आहेत. सुरेश हे सिन्नर तालुक्यातील सायाळ्याचे रहिवाशी असून कै. भास्कर रामभाऊ चासकर यांचे चिरंजीव आहेत.





कोपरगाव येथील संजीवनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून दोघांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. मेघना यांनी के.के. वाघ अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून अभियांत्रिकीची पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पदवी काळातच स्पर्धा परिक्षांची तयारी सुरू ठेवली होती.





सुरेश चासकर यांची यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या, नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागात, नगररचना सहाय्यक पदी नियुक्ती झाली होती. सुरेश सध्या देवळाली प्रवरा नगरपरिषद येथे नगररचना सहाय्यक या पदावर कार्यरत आहेत. तर मेघना ह्या वर्ष 2019 मध्ये घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतून मृदू व जलसंधारण विभागात, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारीपदासाठी निवडल्या गेल्या होत्या. याच परीक्षेतून सुरेश यांची देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहाय्यक अभियंता पदी निवड झाली होती.





यशाची चढती कमान गाठण्यासाठी विवाहानंतर दोघे पुन्हा परीक्षेला सामोरे गेले. अभ्यासातील सातत्य व जिद्दीच्या जोरावर दोघांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात क्लास वन अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे. वर्ष 2019, 2020 मध्ये घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सलग उत्तीर्ण होण्याची किमया दोघांनी साधली आहे. दरम्यान, पती व पत्नीने एकाचवेळी मिळविलेल्या यशाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. संजीवनी ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष नितीनराव कोल्हे, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांच्यासह आदींनी उभयतांचे अभिनंदन केले आहे.

