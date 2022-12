शिर्डी/अहमदनगर सदर बैठक समितीचे अध्यक्ष व मंडल रेल प्रबंधक नीरज कुमार दोहरे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न ( Divisional Railway User Advisory Committee Meeting ) झाली. सदर बैठकीस सोलापूर विभागावरील उपयोगकर्ता सल्लागार समितीवर निवड झालेले ( Demand to Restart Sainagar-Pandharpur Train ) सर्व सदस्य व सोलापूर रेल्वे विभागाचे अधिकारी अपर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ( Advisory Committee Meeting Concluded Demand to Restart ) शैलेद्रसिंह परिहार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक व समितिचे सचिव श्री. एल. के. रणयेवले, मंडल परिचालन प्रबंधक मंयक राणा, मंडल अभियंता (समन्वय) चंद्रभूषण, वरिष्ठ विभागीय सिंग्नल व दूरसंचार अभियंता राहुल गौर, विभागीय सुरक्षा आयुक्त प्रशांत संसारे, वरिष्ठ विभागीय विद्युत अभियंता (जी) अनुष कटियार, विभागीय तात्रिंक अभियंता अमनकुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

विभागीय रेल्वे उपयोगकर्ता सल्लागार समितीची बैठक संपन्न; साईनगर-पंढरपूर ही गाडी पुन्‍हा सुरू करण्‍याची मागणी

सोलापूर विभागावरील सदस्यांची महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर चर्चा यावेळी बैठकीच्या सुरुवातीस समितिचे सचिव व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री. एल. के. रणयेवले, यांनी बैठकीस उपस्थित सर्व सदस्यांचे स्वागत व कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक केले. त्याप्रमाणे सोलापूर विभागातील यात्रा सुख सुविधेबद्दल झालेल्या कामाबाबत आणि चालू कामाबाबत माहिती दिली. सोलापूर विभागावरील सदस्यांनी आपआपल्या विभागाशी संबंधित रेल्वे स्टेशन व परिसरातील रेल्वे प्रवाशांच्या सोईकरिता महत्त्वपूर्ण मुद्यावर चर्चा केली.

शिर्डी येथे दक्षिण भारतातून सर्वाधिक साईभक्‍त दर्शनाकरिता याप्रसंगी शिर्डी येथे दक्षिण भारतातून सर्वाधिक साईभक्‍त दर्शनाकरीता येत असतात. त्‍यामुळे साईनगर ते चैन्नई ही गाडी आठवड्यातुन किमान दोन वेळा सुरु करावी. साईनगर-हावडा ह्या गाडीस गजानन महाराज देवस्‍थान, शेगांव येथे थांबा नसून, भाविकांकरिता या गाडीस शेगांव येथे थांबा सुरू करावा. साईनगर-पंढरपुर ही गाडी कोरोना पुर्वी सुरु होती ती पुन्‍हा सुरु करण्‍यात यावी. साईनगर रेल्‍वे स्‍टेशन येथून सुटणा-या गाड्या या फ्लॅटफॉर्म क्रमांक ०१ वरून सोडण्‍यात याव्‍यात. जेणेकरुन वयोवृद्ध व अपंग यात्रेकरूंना सोईस्‍कर होईल, आदी मागण्‍या सोलापूर विभाग, रेल्वे उपयोगकर्ता सल्लागार समितीचे सदस्‍य एकनाथ गोंदकर यांनी केल्‍या.

मंडल रेल प्रबंधक/सोलापुर नीरज कुमार दोहरे यावेळी मंडल रेल प्रबंधक/सोलापुर नीरज कुमार दोहरे यांनी जे मुद्दे/समस्यां विभागीय स्तरावरील आहेत त्यांना अग्रक्रमाने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल व जे मुद्दे मुख्यालय स्तरीय आहेत त्यांना मुख्यालयात पाठविण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले. बैठकीच्‍या शेवटी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक व समितिचे सचिव श्री.एल.के.रणयेवले यांनी उपस्थित समितिच्या सदस्यांचे व अधिका-यांचे आभार मानले.

साई संस्थानला भाविकांकडून येते भरघोस दान यंदा १ जानेवारी ते २६ डिसेंबर दरम्यान संस्थानला सर्व प्रकारे एकुण ३९४ कोटी २८ लाख ३६ हजार देणगी मिळाली आहे. ३१ डिसेंबर पर्यंतच्या देणगीसह हा आकडा चारशे कोटींचा विक्रमी टप्पा पार करण्याची चिन्हे ( An Average of More Than One Crore Donations ) आहेत. २६ डिसेंबर पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणगीचा तपशील-दक्षिणा पेटी- १६५ कोटी ५५ लाख, ( One Crore Donations Per Day ) देणगी कांऊटर- ७२ कोटी २६ लाख २७, डेबीट व क्रेडीट कार्ड-४० कोटी ७४ लाख, ऑनलाईन देणगी- ८१ कोटी ७९ लाख, चेक व डीडी- १८ कोटी, ६५ लाख व मनीऑर्डर- १ कोटी ८८ लाख रुपये. याशिवाय सोने- २५ किलो ५७८ ग्रॅम (११ कोटी ८७ लाख), चांदी- ३२६ किलो ३८ ग्रॅम(१ कोटी ५१ लाख). साईसंस्थानचे विदेशी चलन खात्याचा परवाना रिन्युएशन करणे प्रलंबीत असल्याने कोट्यावधी रुपयांचे विदेशी चलन पडून आहे. दरवर्षी या माध्यमातुनही पंधरा ते वीस कोटी रुपयांची देणगी मिळत असते.