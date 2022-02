अहमदनगर : ग्रामसभेमध्ये राळेगण-सिद्धी परिवाराने अण्णांचे 84 वय इतके असताना आता उपोषण आंदोलन करू नये अशी विनंती केली त्याचबरोबर राज्य उत्पादन शुल्कच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी (By state excise officials) काल शनिवारी अण्णांची भेट घेऊन एक लेखी पत्र अण्णांना दिले आहे. त्या पत्रात राज्य सरकारने वाईन विक्री (Wine sales in the store) याबाबत अद्याप निर्णय घेतलेला नसून नागरिकांचे मते आजमावून त्यानंतर यावर अंतिम निर्णय होणार आहे आणि त्यानंतर सरकार याबाबतची घोषणा करणार आहे, तूर्तास याबद्दल सरकारने वाईन विक्रीला सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमध्ये परवानगी अद्याप दिली नसल्याचे स्पष्ट केलेला आहे.



त्यामुळे अण्णांनी राज्य सरकारचे पत्र आणि राळेगण-सिद्धी परिवाराने आज ग्रामसभेत अण्णांना केलेली विनंती मान्य करत तूर्तास उद्यापासून 14 फेब्रुवारी पासून उपोषण आंदोलनाचा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवलेला असल्याची घोषणा केली आहे. अण्णांच्या या निर्णयामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले.