शिर्डी (अहमदनगर) All Religions March In Shridi : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळतोय. (rally of all religions in Shirdi) शिर्डीतही गेल्या तीन दिवसांपासून मराठा समाजातील सात जण आमरण उपोषणाला बसलेले असून जरांगे पाटलांच्या उपोषणाला पाठिंबा दिलाय.