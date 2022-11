दोहा : 2014 मध्ये जेव्हा नेमार ( Brazil forward Neymar ) त्याच्या पहिल्या विश्वचषकात ब्राझीलकडून खेळण्याची तयारी ( Neymar was Preparing to Play For Brazil ) करीत होता, तेव्हा त्याच्या सभोवतालची हाईप लक्षणीय ( Neymar Would be Crowned The Best in World ) होती. तो नुकताच सॅंटोसमधून स्पॅनिश क्लब बार्सिलोनामध्ये ( Neymar in World Cup 2022 ) जगातील सर्वात आशादायक ( Hype Surrounding Him was Considerable ) तरुण खेळाडूंपैकी एक म्हणून गेला होता. त्याने कॅटलान क्लबमध्ये लवकर प्रभाव टाकला आणि सॉकरच्या जगात पटकन स्टारचा दर्जा मिळवला.

त्यावेळी नेमारच्या सभोवतालचे सामान्य प्रश्न होते की, त्याला जगातील सर्वोत्तम खेळाडूचा मुकुट कधी मिळणार नाही. आठ वर्षे फास्ट फॉरवर्ड झाली आणि गोष्टी बर्‍यापैकी बदलल्या आहेत. ब्राझिलियन हा जगातील अव्वल खेळाडूंपैकी एक आहे. परंतु, युरोपमध्ये त्याच्या उच्च-प्रोफाइल स्थलांतरामुळे आलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात तो पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

2017 मध्ये पॅरिस सेंट-जर्मेनमध्ये सामील झाल्यानंतर नेमारने दृश्यमानता गमावली. त्याला वर्षातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूच्या पुरस्कारासाठी विचारात घेऊन काही काळ झाला आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याला स्ट्रेचरवर नेले गेल्यानंतर 2014 च्या मायदेशात झालेल्या टूर्नामेंटपासून विश्वचषकातील ब्राझीलसोबतची त्याची कामगिरी बहुतेक निराशजनक झाली आहे. रशियामध्ये 2018 च्या विश्वचषक स्पर्धेत, नेमारने मैदानात घुटमळले आणि बेल्जियमच्या खेळाडूंनी अंतिम आठमध्ये ब्राझीलवर विजय साजरा करताना अविश्वासाने पाहिले.

2016 च्या रिओ दि जानेरो गेम्समध्ये देशाने पहिले ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकले तेव्हा तो ब्राझीलसाठी महत्त्वपूर्ण होता. हा पराक्रम देशभरात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला गेला. त्याला सर्वत्र प्रशंसा मिळाली. पण, 30 व्या वर्षी कतारमध्ये होणाऱ्या विश्वचषकापूर्वी नेमारभोवतीचे प्रश्न थोडे वेगळे आहेत. बार्सिलोना सोडून पीएसजीमध्ये जाण्यासाठी त्याने चूक केली का? त्याच्यावर लिओनेल मेस्सी आणि किलियन एमबाप्पे यांची छाया आहे का? तो त्याच्या शिखरावर गेला आहे का? पण नेमारसाठी, तो ब्राझीलसाठी खेळून राष्ट्रीय संघाला 20 वर्षांतील पहिला विश्वचषक विजेतेपद मिळवून देऊ शकेल की नाही हा एकच प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

मी हा विश्वचषक माझ्यापासून दूर जाऊ देऊ इच्छित नाही, नेमारने या वर्षाच्या सुरुवातीला सांगितले. ही संधी मला हातातून निसटू द्यायची नाही. त्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारी करण्यासाठी मी शक्य ते सर्व प्रयत्न करीत आहे. हे माझे सध्याचे सर्वात मोठे स्वप्न आहे. हे जेतेपद जिंकण्यावर माझे लक्ष आहे.

यंदाच्या विश्वचषकाचा अर्थ नेमारसाठी पूर्तता होऊ शकतो आणि जर त्याने ब्राझीलला कतारमध्ये विजेतेपद मिळवून देण्याचा मार्ग शोधला, तर त्याचे नाव बहुधा पुरस्कार यादीच्या शीर्षस्थानी येईल. मी विश्वचषकात माझा जीव देईन, असे नेमारने ब्राझीलचा माजी मिडफिल्डर दिएगो रिबास यांच्याशी गप्पा मारताना सांगितले. तो एक अनोखा आणि सर्वोत्तम क्षण आहे. मी दोन विश्वचषकांमधून गेलो आहे आणि आता ते कसे कार्य करते. सर्व काही खरोखर जलद घडते.

आपण आपल्यावर 100% प्रयत्न करीत नसल्यास, आपण स्वतः तयार नसल्यास, संधी आपल्या हातून निघून जाते. नेमार, ज्याने सांगितले की, तरुण असताना त्यांचे स्वप्न जगातील सर्वोत्तम खेळाडू होण्याचे आहे. त्याने या हंगामात पुन्हा चांगली कामगिरी केली आहे. तो PSG संघाच्या प्रमुखांपैकी एक आहे. ज्याला शेवटी चॅम्पियन्स लीगचे पहिले विजेतेपद जिंकण्याची आशा आहे. तो विश्वचषकात प्रवेश करतो जो तो सर्वात फॉर्ममध्ये असलेल्या खेळाडूंपैकी एक म्हणून त्याचा शेवटचा खेळ होता हे नाकारता येत नाही.

नेमारबद्दल बोलताना, तो सध्या हवेत उडत आहे, असे ब्राझीलचे प्रशिक्षक टिटे यांनी सांगितले. नेमारला त्याच्या 2013 च्या सॅंटोसमधून बार्सिलोनामध्ये झालेल्या हस्तांतरणाबाबत अलीकडील फसवणुकीच्या खटल्याचा वरवर परिणाम झाला नाही, जिथे तो आणि त्याचे वडील हस्तांतरणाची वास्तविक किंमत लपविल्याचा आरोप असलेल्यांपैकी एक आहेत. दोषी आढळल्यास त्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त कारावासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे, तरीही त्याच्यावरील काही आरोप वगळण्यात आले आहेत.

टिटे निःसंशयपणे नेमारवर कतारमध्ये नेतृत्व करण्यासाठी आणि ब्राझीलचे नेतृत्व करण्यासाठी नेमारवर अवलंबून आहे, या आशेने की त्याची प्रतिभा आणि आता त्याची परिपक्वता शेवटी फरक करेल. राष्ट्रीय संघाला 2002 नंतरचे पहिले विश्वचषक जिंकण्याची संधी देईल, जेव्हा नेमार अजूनही होता. ब्राझीलसाठी आशा आहे की, 2014 प्रमाणे स्ट्रेचरवर मैदान सोडण्याऐवजी किंवा प्रतिस्पर्ध्यांना 2018 प्रमाणे साजरे करताना पाहण्याऐवजी, नेमार त्याच्या संघासाठी आणि त्याच्या लोकांसाठी ट्रॉफी उचलून त्याच्या विश्वचषक स्पर्धेचा शेवट करेल.