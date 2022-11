नवी दिल्ली : फिफा विश्वचषक ( FIFA World Cup 2022 ) स्पर्धेतील 8 विजेत्यांपैकी 6 विश्वविजेते असे ( 6 World Champions Out of 8 Winners of FIFA World Cup ) आहेत, ज्यांनी आपल्या भूमीवर आणि मातृभूमीवर खेळताना विजयाचा झेंडा ( Hoisted The Flag of Victory Playing on Their Land ) फडकावला ( When and How FIFA Organizers Become Champions ) आहे. यामध्ये ( FIFA World Cup 2022 Schedule ) सर्वाधिक जेतेपद पटकावणारा ब्राझील हा एकमेव देश आहे, ज्याने आपल्याच देशात खेळताना एकही विजेतेपद पटकावलेले नाही. तर दुसरा देश स्पेन आहे. जो केवळ 1982 मध्ये मायदेशात दुसरी फेरी गाठू शकला ( Many Countries Tried to See Performance on Home Grounds ) होता.

यजमान इंग्लड संघाने 1966 मध्ये जिंकला फिफा विश्वकप

आपल्याच मातृभूमीवर अथवा घरचा मैदानावर जेतेपद मिळवणारे संघ : सर्वाधिक फिफाचे जेतेपद पटकावणाऱ्या ब्राझीलला आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर कधीही विजेतेपद मिळवता आलेले नाही. 1950 मध्ये मायदेशातील अंतिम सामना ब्राझीलने गमावला आणि उपविजेता ठरला. यानंतर 2014 मध्येही ब्राझीलला जर्मनीविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत पराभव पत्करावा लागला होता. जेव्हा यजमान चॅम्पियन बनले, तेव्हा यजमान राष्ट्र म्हणून खेळून इंग्लंडने 1966 मध्ये त्यांचे एकमेव फिफा विजेतेपद जिंकले. त्याआधी उरुग्वेने 1930 मध्ये, इटलीने 1934 मध्ये हा पराक्रम केला होता. अर्जेंटिनाने 1978 मध्ये आणि फ्रान्सने 1998 मध्ये यजमान देश म्हणून पहिले विजेतेपद जिंकले आणि त्यांच्या देशाला फिफा विश्वचषक भेट दिला. तर जर्मनीने 1974 मध्ये घरच्या भूमीवर दुसरे विजेतेपद पटकावले.

अर्जेंटीनाने 1978 मध्ये जिंकला फिफा विश्वकप

इतर अनेक देशांचा घरच्या मैदानावर चांगला परफाॅर्मन्स : इतर राष्ट्रांनीही त्यांच्या भूमीवर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या फिफासारख्या मोठ्या क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करताना बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. स्वित्झर्लंडने 1954 मध्ये उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंतचा प्रवास केला होता. त्यामुळे 1958 मध्ये स्वीडन त्यांच्या देशात उपविजेता म्हणून उदयास आला. 1962 मध्ये घरच्या मैदानावर खेळत चिलीने तिसरे स्थान पटकावले होते. तर 2002 मध्ये दक्षिण कोरियाने आपल्या देशात चौथे स्थान मिळवण्यात यश मिळवले होते. मेक्सिकोने 1970 आणि 1986 मध्ये उपांत्यपूर्व फेरी गाठली होती. या सर्व देशांना त्यांच्या देशात खेळताना त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम स्थान मिळाले.

फिफा विश्वकपचे रेकाॅर्ड्स व टाॅप 10 देश

दक्षिण अफ्रिका हा केवळ एकमेव अपवाद : फुटबॉल खेळणाऱ्या देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव देश आहे, जो आयोजन करूनही पहिल्या फेरीच्या पुढे जाऊ शकला नाही. 2010 च्या फिफा विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचा प्रवास पहिल्या फेरीतच संपला. दक्षिण अफ्रिकेला आपले मार्गाक्रमण करताच आले नाही. अन्यथा इतर अनेक देशांनी आपल्या घरच्या मैदानावर चांगला परफाॅर्मन्स दाखवला आहे. निदान ते संघ उपांत्य फेरीपर्यंत पोहचले आहेत.

आतापर्यंत 79 देशांमध्ये केवळ 8 संघ बनले चॅम्पियन : आतापर्यंत 79 देशांमध्ये 8 चॅम्पियन बनले आहेत. तुम्हाला सांगतो की फिफा वर्ल्ड कपमध्ये आतापर्यंत 79 देश सहभागी झाले आहेत. त्यापैकी आठ जिंकण्यात यश आले आहे. FIFA च्या इतिहासाबद्दल बोलायचे झाले तर, 2018 FIFA विश्वचषक स्पर्धेच्या एकूण 21 स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 79 देशांचे संघ सहभागी झाले आहेत. त्यापैकी केवळ 8 संघांना फिफा ट्रॉफी जिंकण्यात यश आले आहे. ब्राझीलने सर्वाधिक 5 वेळा फिफा ट्रॉफी जिंकली आहे. आतापर्यंतच्या सर्व स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेला ब्राझील हा एकमेव संघ आहे. याशिवाय फिफा विश्वचषक विजेत्या संघांमध्ये जर्मनी आणि इटलीने ४-४ वेळा हे विजेतेपद पटकावले आहे, तर अर्जेंटिना, फ्रान्स आणि उरुग्वे या संघांनी दोन वेळा आणि इंग्लंड आणि स्पेनने केवळ एकदाच फिफा विश्वचषक जिंकला आहे.

पाच विजेतेपदे जिंकणारा ब्राझील हा विश्वचषकातील सर्वात यशस्वी संघ : पाच विजेतेपदे जिंकणारा ब्राझील हा विश्वचषकातील सर्वात यशस्वी संघ आहे. संपूर्ण विश्वचषकात खेळण्याची संधी केवळ याच संघाला मिळाली आहे. आजपर्यंत प्रत्येक विश्वचषक (21) मध्ये खेळणारा हा एकमेव देश आहे. 1970 मध्ये तिसऱ्यांदा, 1994 मध्ये चौथ्यांदा आणि 1958 आणि 1962 नंतर 2002 मध्ये पाचव्यांदा विश्वचषक जिंकणारा ब्राझील पहिला संघ ठरला. 1994 ते 2002 या कालावधीत सलग तीन विश्वचषक फायनल खेळणारा ब्राझील हा एकमेव देश आहे. जर्मनीने सर्वाधिक १३ वेळा अव्वल संघांमध्ये स्थान मिळवले आहे आणि सर्वाधिक ८ फायनल खेळल्या आहेत.