नवी दिल्ली : माजी क्रिकेटपटू वीरेंद्र सेहवाग ( Sehwag has also Criticized Performance of Team India ) आणि व्यंकटेश प्रसाद ( Venkatesh Prasad has also Criticized Performance of Team India ) यांनी बांगलादेशकडून (भारत विरुद्ध बांगलादेश) एकदिवसीय मालिका पराभवानंतर भारतीय संघाच्या 'कालबाह्य' रणनीतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. माजी वेगवान गोलंदाज व्यंकटेश प्रसाद म्हणाले की, संघ व्यवस्थापनाला कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, तर सेहवागने रोहित शर्माच्या संघाला “जागे” होण्यास सांगितले.

सेहवागने त्याच्या ओळखीच्या शैलीत ट्विट केले, त्याची कामगिरी क्रिप्टोपेक्षा वेगाने घसरत आहे. जागे होण्याची गरज आहे. यापूर्वी पावसाने प्रभावित झालेल्या वनडे मालिकेत न्यूझीलंडकडून भारताचा 1-0 असा पराभव झाला होता. भारतीय संघाने २०१३ पासून आयसीसीचे कोणतेही विजेतेपद जिंकलेले नाही.

प्रसाद यांनी ट्विटच्या मालिकेत म्हटले आहे की, भारत जगभरात अनेक क्षेत्रात नवीन पुढाकार घेत आहे. परंतु, मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील आमची रणनीती वर्षानुवर्षे जुनी आहे. तो म्हणाला, 2015 विश्वचषकात पहिल्या फेरीत बाद झाल्यानंतर इंग्लंडने कठोर निर्णय घेतले आणि आज एक अद्भुत संघ बनला आहे. भारतालाही कठोर निर्णय घेऊन आपली विचारसरणी बदलावी लागेल.

आयपीएल सुरू झाल्यापासून आम्ही एकही टी-20 विश्वचषक जिंकलेला नाही आणि गेल्या पाच वर्षांत निरर्थक द्विपक्षीय मालिका जिंकण्याशिवाय एकदिवसीय सामन्यांमध्ये फारसे काही केले नाही. तो म्हणाला, तो बऱ्याच काळापासून त्याच्या चुकांमधून शिकला नाही आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये काही विशेष करू शकत नाही.

सामन्याबद्दल बोलायचे झाले तर बांगलादेशने दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा पाच धावांनी पराभव केला. या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना बांगलादेशने 50 षटकांत 7 गडी गमावून 271 धावा केल्या. मेहंदी हसन मिराजने 83 चेंडूत 100 धावांची नाबाद खेळी खेळली. याशिवाय महमुदुल्लाहने 77 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारतीय संघ 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 266 धावा करू शकला. श्रेयस अय्यरने 82 आणि अक्षर पटेलने 56 धावा केल्या. याशिवाय कर्णधार रोहितने नाबाद 51 धावा केल्या.