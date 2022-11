अहमदाबाद (गुजरात) : भारतीय फलंदाज रुतुराज गायकवाड सोमवारी क्रिकेटच्या इतिहासात ( Indian batter Ruturaj Gaikwad Made History ) एका षटकात सात षटकार( Ruturaj Sets World Record ) मारणारा पहिला खेळाडू ( Ruturaj Became First Player to Smash Seven Sixes in one over) ठरला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंडवर उत्तर प्रदेश विरुद्धच्या विजय हजारे ट्रॉफी 2022 च्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात या फलंदाजाने हा अविश्वसनीय विक्रम ( Ruturaj Created History by Hitting 7 Sixes in One Over ) केला.

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात क्वार्टर फायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना : महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात आज क्वार्टर फायनल सामना सुरू आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशसमोर 50 षटकांत 331 धावांचं लक्ष्य ठेवले. महाराष्ट्राकडून ऋतुराजने अवघ्या 159 चेंडूत नाबाद 220 धावांची खेळी. ज्यात 10 चौकार आणि 15 षटकारांचा समावेश आहे. ऋतुराज गायकवाडचे हे मागील आठ डावातील सहावे शतक आहे. यावरून त्याच्या सर्वोत्तम फॉर्मचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. आयपीएलमध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा महत्त्वाचा भाग आहे. 25 वर्षीय ऋतुराजचे लिस्ट-ए कारकिर्दीतील हे 13वं शतक आहे. सामन्यात उतरताना, उत्तर प्रदेशने महाराष्ट्राला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले. महाराष्ट्राने 50 षटकांत 330/5 धावा केल्या. गायकवाडच्या खेळीशिवाय अंकित बावणे (३७) आणि अझीम काझी (३७) यांनीही काही महत्त्वपूर्ण खेळी खेळल्या. कार्तिक त्यागी (3/66) याने गोलंदाजांची निवड केली.

सामन्याच्या 49व्या षटकात ऋतुराजने केला विश्वविक्रम : शिवा सिंगने टाकलेल्या सामन्याच्या 49व्या षटकात गायकवाडने मोठा विक्रम केला. ऋतुराजनं या षटकातील चार चेंडूत सलग चार षटकार ठोकले. त्यानंतर पाचवा चेंडू नो बॉल ठरला. यावरही ऋतुराजनं उत्तुंग षटकार मारला. त्यानंतर अखेरच्या दोन्ही चेंडूवर दोन षटकार मारून ऋतुराजनं एका षटकात सात षटकार मारण्याचा पराक्रम केला. गायकवाडने 159 चेंडूत 10 चौकार आणि 16 षटकारांसह नाबाद 220* धावा पूर्ण केल्या. एका षटकात 43 धावादेखील अधिकृतपणे क्रिकेटमध्ये एका षटकात केलेल्या संयुक्त-सर्वाधिक धावा आहेत. 2018-19 मध्ये न्यूझीलंडच्या देशांतर्गत फोर्ड ट्रॉफी स्पर्धेत, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्सच्या विलेम लुडिकलाही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्सच्या फलंदाजांनी एका षटकात 43 धावा दिल्या होत्या. त्याच्या एका षटकात त्याला 4,6nb,6nb,6,1,6,6,6 असे फटका बसला.

ऋतुराजची द्विशतकीय खेळी : ऋतुराज गायकवाडनं 109 चेंडूत शतक पूर्ण केलं आणि 138 चेंडूत 150 धावांचा टप्पा गाठला. म्हणजेच त्याच्या पुढच्या 50 धावा फक्त 29 चेंडूत आल्या. 159 चेंडूत नाबाद 220 धावांची खेळी केली. त्यानं अजी काझीसोबत चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी केली. अझीम 42 चेंडूत 37 धावा करून बाद झाला. उत्तर प्रदेशचा कार्तिक त्यागी हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्यानं 66 धावांत 3 विकेट्स घेतल्या.