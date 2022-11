दोहा (कतार) : कतारमध्ये अनेक प्रकारच्या गोष्टींना बंदी आहे. जगात प्रचलित असलेल्या अनेक गोष्टींना तेथे बंदी आहे. याचा प्रत्यय अमेरिकन पत्रकाराला ( LGBTQI Rights in Qatar ) आला. अमेरिकन पत्रकाराला फिफाच्या मैदानावर प्रवेश ( Grant Wahl Took to Twitter to Narrate his Ordeals ) नाकारला. या वर्षीच्या फिफा विश्वचषकाचे यजमान कतारमध्ये अमेरिकन पत्रकाराला इंद्रधनुष्य टी-शर्ट घातल्याबद्दल ( Qatar World Cup Host ) जवळजवळ अर्धा तास ( US Journalist Denied Entry to FIFA Match ) थांबवण्यात आले ( Migrant Rights in Qatar ) आणि ताब्यात घेण्यात आले. आता स्वतंत्रपणे काम करणारे माजी क्रीडा पत्रकार, ग्रँट वाहल यांनी कतारी राजवटीने LGBTQI समुदाय आणि त्याच्या समर्थकांसोबत केलेल्या वागणुकीचा समाचार घेताना त्यांच्या परीक्षांचे वर्णन करण्यासाठी Twitter चा आधार घेतला.

सोमवारी अल रेयान येथील अहमद बिन अली स्टेडियममध्ये वेल्सविरुद्धच्या युनायटेड स्टेट्सच्या सलामीच्या सामन्यात त्याला प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा दावा ग्रॅंट वाहल यांनी केला आहे. वाहल म्हणाले की, सुरक्षेने त्याला प्रवेश करण्यासाठी त्याचा इंद्रधनुष्य टी-शर्ट काढण्यास सांगितले. "कतार विश्वचषकाच्या सुरक्षेने LGBTQ अधिकारांचे समर्थन करणारा टी-शर्ट घातल्याबद्दल मला 25 मिनिटांसाठी ताब्यात घेतले. बळजबरीने माझा फोन केला. रागाने मला स्टेडियममध्ये जाण्यासाठी माझा टी-शर्ट काढण्याची मागणी केली. (मी नकार दिला.)," वाहलचे ट्विट वाचले.

दुसर्‍या ट्विटमध्ये, त्याने दावा केला की, फिफा आणि यूएस सॉकर या दोन्ही प्रतिनिधींनी फिफा विश्वचषकात इंद्रधनुष्य टी-शर्ट किंवा झेंडे यांची कोणतीही अडचण होणार नाही याची त्याला सार्वजनिकरित्या खात्री दिली आहे. "समस्या ही आहे की या विश्वचषकावर त्यांचे नियंत्रण नाही. कतारी राजवट हे करते आणि ते गोलपोस्ट हलवत राहते." Wahl चे ट्विट वाचा.

या घटनेवर आधारित प्रकाशित केलेल्या लेखात, पत्रकाराने यूएस फेडरेशन आणि यूएस खेळाडूंकडून विश्वचषक यजमान देशामध्ये स्थलांतरित कामगार, LGBTQI अधिकार आणि महिलांच्या हक्कांबाबत केलेल्या उपचारांकडे लक्ष वेधले. पुढे हे प्रयत्न पुरेसे आहेत की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आपण ठीक असल्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्याने या घटनेला 'अनावश्यक परीक्षा' म्हटले.

25 मिनिटांसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर, वहल म्हणाले की, एका सुरक्षा कमांडरने नंतर माफी मागण्यासाठी त्याच्याकडे संपर्क साधला आणि त्याला कोणत्याही समस्यांशिवाय प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली. फिफाच्या प्रतिनिधीनेही नंतर त्याला माफीनामा पाठवला, असे तो म्हणाला.

काही माध्यम संस्थांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी फिफाशी संपर्क साधला आहे. FIFA ने बहु-रंगीत 'OneLove आर्मबँड' परिधान केलेल्या कोणत्याही खेळाडूला पिवळे कार्ड देण्याची धमकी दिली होती. जी विविधता आणि समावेशना समर्थन देण्यासाठी सादर केली गेली होती. यानंतर सात युरोपियन विश्वचषक देशांनी आपापल्या कर्णधारांना हे आर्मबँड घालण्याची योजना खोडून काढली.