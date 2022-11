नवी दिल्ली : ओडिशामध्ये होणाऱ्या एफआयएच हॉकी विश्वचषकाला ५० दिवसांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. हॉकी इंडियाने स्पर्धेसाठी तिकिटे विकण्यास सुरुवात केली ( FIH Hockey World Cup 2023 Ticket Sales Begin ) आहे. जगभरातील क्रीडा चाहत्यांना ओडिशातील सामने पाहण्यासाठी जागा राखून ठेवण्याची संधी दिली ( Hockey India has Started Selling Tickets for Tournament ) आहे. पुढील वर्षी 13 ते 29 जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या या स्पर्धेत 16 संघ भाग ( Indias First Match Against Spain ) घेणार ( Prestigious Kalinga Hockey Stadium ) आहेत. हा कार्यक्रम प्रतिष्ठित कलिंगा हॉकी स्टेडियम आणि राउरकेला येथील नव्याने बांधण्यात आलेल्या बिरसा मुंडा स्टेडियममध्ये होणार आहे.

विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम तयारी सुरू : यावेळी बोलताना हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की म्हणाले, 'विश्वचषक स्पर्धेची अंतिम तयारी सुरू आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याचा भाग होण्यासाठी आम्ही सर्व सहभागी संघांचे आणि जगभरातील हॉकीप्रेमींचे स्वागत करण्यास उत्सुक आहोत.” ओडिशा सरकारने राउरकेला येथील बिरसा मुंडा आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियमसारखे अविश्वसनीय ठिकाण प्रदान करून एक नवीन जागतिक बेंचमार्क स्थापित केला आहे.

स्टेडियममध्ये 20 हजारांहून अधिक प्रेक्षक बसण्याची व्यवस्था : स्टेडियममध्ये 20 हजारांहून अधिक प्रेक्षक बसण्याची व्यवस्था आहे. बिरसा मुंडा स्टेडियम स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी हॉकी सामन्याचे आयोजन करेल, 13 जानेवारी रोजी इंग्लंडचा वेल्सशी सामना होईल. या सामन्यानंतर भारताचा आपल्या मोहिमेच्या पहिल्या सामन्यात स्पेनशी सामना होणार आहे. भुवनेश्वरमध्ये माजी ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्जेंटिनाचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल, तर जगातील नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाचा सामना फ्रान्सशी होईल.

भारतीय हॉकीचे चाहते मोठ्या प्रमाणात गर्दी करणार : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या प्राथमिक मालिकेत सध्या भारतीय संघाचे नेतृत्व करत असलेला ड्रॅग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंगला आशा आहे की, भारतीय हॉकी चाहते सामने पाहण्यासाठी स्टेडियमवर मोठ्या संख्येने गर्दी करतील. भुवनेश्वरमध्ये घरगुती वातावरण होते, आम्ही जवळपास दोन वर्षांनंतर आमच्या चाहत्यांसमोर खेळलो आणि हा एक चांगला अनुभव होता. विश्वचषकादरम्यान त्याच्यासमोर खेळण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत. राउरकेलामध्ये एक नवीन स्टेडियम बांधण्यात आले आहे, जिथे आम्ही आमची मोहीम सुरू करणार आहोत आणि तिथे प्रथमच खेळणार आहोत. आम्ही राउरकेलामध्ये राहण्यासाठी आणि ओडिशा सरकारने तयार केलेल्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पाहण्यास उत्सुक आहोत. आमचे भाग्य आहे की आम्हाला सलग दुसऱ्यांदा आमच्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर विश्वचषकासारखी स्पर्धा खेळण्याची संधी मिळाली.