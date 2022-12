दुबई : गेल्या वर्षी लॉर्ड्सवर झालेल्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या फायनलमध्ये ( Indian Cricket Team in Test Match Ranking ) रोहित शर्माच्या टीमला न्यूझीलंडकडून पराभव पत्करावा ( India Win First Test Against Bangladesh ) लागला होता. यावेळी ती पुन्हा फायनलमध्ये ( World Test Championship Final ) पोहोचण्याची दावेदार बनत ( India on 2 in Test Rankings ) आहे. पण, आता तिला पुढील 5 कसोटी सामन्यांमध्ये अधिकाधिक विजय मिळवावा ( India Win First Test Against Bangladesh ) लागणार आहेत. भारतीय क्रिकेट संघाचा कसोटी सामन्यात पराभव झाला असता, तर त्याच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन भारताने रविवारी चितगाव येथे बांगलादेशचा १८८ धावांनी पराभव करून पुढील वर्षी होणाऱ्या ( Indian Team Defeating Bangladesh by 188 Runs ) आयसीसी जागतिक कसोटी स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची शक्यता वाढवली आहे.

बांगलादेशसोबत झालेल्या टेस्ट विजयासह भारताचे 12 गुण : बांगलादेशचा दिग्गज शाकिब अल हसन (84) याच्या शानदार खेळीनंतरही, दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना भारताने जिंकल्याने यजमानांच्या शेवटच्या चार विकेट्स अंतिम दिवशी उपाहाराआधीच पडल्या. यासह भारताचे १२ गुण झाले आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले. फिरकीपटू अक्षर पटेल (4/77) आणि कुलदीप यादव (3/73) यांनी सर्वाधिक बळी घेतले. त्याने दुसऱ्या डावात बांगलादेशसोबत सात विकेट्स घेतल्या आणि त्याचा परिणाम म्हणून भारताने वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप टेबलमध्ये एका स्थानावर झेप घेतली. या विजयासह, भारताचे 12 मौल्यवान गुण झाले आणि आता त्यांची विजयाची टक्केवारी 55.77 आहे.

वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये दुसऱ्या स्थानावर : आयसीसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या विजयासह भारत श्रीलंकेच्या पुढे आणि सध्याच्या क्रमवारीत दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारतासाठी चांगली बातमी अशी आहे की, ते दोन संघ सध्या ऑस्ट्रेलियातील तीन सामन्यांच्या मालिकेत सामना करीत आहेत. याचा अर्थ भारत बांगलादेशातील त्यांच्या उर्वरित मालिकेत पुढे जाऊ शकेल. मालिकेतील दुसरी आणि शेवटची कसोटी गुरुवारपासून मीरपूर येथे सुरू होत आहे. तेथे आणखी एक विजय मिळवल्यास भारत अव्वल दोन संघ म्हणून आपले स्थान मजबूत करू शकेल. भारत पुढील वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये चार कसोटी सामन्यांसाठी ऑस्ट्रेलियाचे यजमानपद भूषवणार आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत परत येण्यासाठी त्यांना टेबलवरील पहिल्या दोन स्थानांवर समाधान मानावे लागेल.

भारतीय संघ लॉर्ड्सवर झालेल्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून पराभूत : रोहित शर्माचा संघ गेल्या वर्षी लॉर्ड्सवर झालेल्या पहिल्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनलमध्ये न्यूझीलंडकडून पराभूत झाला होता. 2023 च्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यास त्या पराभवाची भरपाई करण्याचा त्यांचा विचार असेल.