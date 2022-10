राजकोट : ऑलिंपियन ( National Games 2022 ) श्रीहरी नटराजने ( Srihari Nataraja Won 6th Gold Medal ) शनिवारी सरदार पटेल जलतरण तलाव कॉम्प्लेक्समध्ये पुरुषांच्या 100 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धेत प्रथम स्थान मिळवून राष्ट्रीय खेळ 2022 मध्ये जलतरणातील सहाव्या सुवर्णपदकासह आपली मोहीम पूर्ण ( Finishing First in Mens 100m Freestyle Event ) केली. ( Sardar Patel Swimming Pool Complex on Saturday ) नटराजने राष्ट्रीय विक्रम करण्यासाठी 50.41 सेकंदांचा वेळ घेत सुवर्णपदक ( Tamil Nadu is at Fifth Position in Medal Tally ) जिंकले.

कर्नाटकच्या जलतरणपटूचा वरिष्ठ साथीदार साजन प्रकाश (केरळ) याने पाच सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्यपदक जिंकले. शनिवारी नटराजने १०० मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये अव्वल स्थान पटकावले, तर साजनला सातवे स्थान मिळवता आले. नटराजने फ्रीस्टाइल स्प्रिंटमध्ये दोन सुवर्ण, बॅकस्ट्रोकमध्ये दोन सुवर्ण आणि कर्नाटकच्या रिले संघासाठी दोन सुवर्णपदके जिंकली.

एसपी लिखितने 100 मीटर स्पर्धा जिंकून पुरुषांच्या बॅकस्ट्रोकच्या तीन स्पर्धांमध्ये क्लीन स्वीप केला. सेनेच्या सुवर्णपदकांची संख्या 44 वर नेली आणि दुसऱ्या क्रमांकावरील हरियाणा (30 सुवर्ण) बरोबरचे अंतर वाढवले. महाराष्ट्राने २८ सुवर्णपदक जिंकत हरियाणाला आव्हान दिले आहे, ते फक्त दोन सुवर्णांनी कमी आहे.

कर्नाटकने 23 सुवर्ण पदकांसह चौथ्या स्थानावर पोहोचले आहे ज्यात जलतरण स्पर्धेत 19 पदके जिंकली आहेत. पदकतालिकेत तामिळनाडू पाचव्या स्थानावर आहे. पुरुषांच्या सॉफ्ट टेनिसमध्ये यजमान राज्याने मध्य प्रदेशवर 2-0 असा विजय मिळवत गुजरातने दिवसाचा शेवट 11 सुवर्णपदकांसह केला.

दिल्लीच्या मोहित सेहरावतने गांधीनगर येथे खांद्याला दुखापत असूनही पुरुषांच्या 81 किलो ज्युडो प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. मोहितचा उजवा खांदा जागेवरून हलला होता पण आणखी दुखापत टाळण्याऐवजी त्याने सामना खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर दोन्ही उपांत्य फेरीनंतर अंतिम सामना जिंकला.

सायकलिंगमध्ये, कर्नाटकच्या नवीन जॉनने पुरुषांच्या वैयक्तिक वेळ चाचणी स्पर्धेत आपल्या विजेतेपदाचे रक्षण केले, तर मणिपूरच्या टोंगब्रम मनोरमा देवीने ताप आणि डोकेदुखी असूनही महिलांच्या 85 किमी रोड शर्यतीत प्रथम स्थान मिळविले.

वॉटरपोलो स्पर्धेत आर्मीने पुरुष आणि महाराष्ट्र महिलांच्या स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. आर्मीने केरळचा 10-8 असा तर महाराष्ट्राने केरळचा 5-3 असा पराभव केला. तामिळनाडूच्या एस वैष्णवीने महिलांच्या कलात्मक योग स्पर्धेत १३४.२२ गुणांसह सुवर्णपदक जिंकले.

पुरुषांच्या हॉकीमध्ये, कर्नाटकने यजमान गुजरातचा 11-2 असा पराभव करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला जेथे त्यांचा सामना हरयाणाशी होईल, ज्याने तमिळनाडूवर 3-0 असा विजय मिळवला. अंतिम उपांत्यपूर्व फेरीत झारखंडचा पराभव करणाऱ्या महाराष्ट्राचा सामना पेनल्टी शूटआऊटमध्ये रोमांचकारी पेनल्टी शूटआऊटमध्ये पश्चिम बंगालचा 5-4 असा पराभव करून उत्तर प्रदेशने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

बॉक्सिंगमध्ये चार देशांतर्गत बॉक्सर्सनी उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. असिफली असगरली सय्यद (57 किलो), मीनाक्षी भानुशाली (57 किलो), परमजीत कौर (66 किलो) आणि रुचिता राजपूत (75 किलो) यांनी आपापले सामने जिंकले.