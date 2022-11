पुणे : विवो प्रो कबड्डी लीगच्या ( Vivo Pro Kabaddi League in Pune ) नवव्या मौसमातील 14 रंगतदार लढतींमुळे पुण्यातील कबड्डीप्रेमी खूश झाले ( Kabaddi Lovers in Pune are Delighted ) असून, श्री शिवछत्रपती क्रिडा संकुल म्हाळुंगे बालेवाडी ( Vivo Pro Kabaddi League and They will be Able to Enjoy ) येथे आणखी दोन आठवडे रंगणाऱ्या सामन्यांचा आनंद त्यांना घेता येणार आहे. विवो प्रो कबड्डी लीगच्या पुण्यातील दुसऱ्या आठवड्याच्या प्रारंभी लीगचे मुख्य आयोजक मशाल स्पोर्ट्स यांनी पुण्यात एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेला सर्व 12 संघांचे प्रतिनिधी आणि हेड स्पोर्ट्स लीग, मशाल स्पोर्ट्स आणि विवो प्रो कबड्डी लीगचे कमिशनर अनुपम गोस्वामी ( Vivo Pro Kabaddi League Anupam Goswami ) उपस्थित होते.

चाहत्यांचे मानले आभार : पुणेरी पलटण संघाचा कर्णधार फाजल अत्राचली याने पुणेकर चाहत्यांसाठी खास संदेश देताना सांगितले की, गेली तीन वर्षे आम्हाला या चाहत्यांची गैरहजेरी चांगलीच जाणवली होती. यावेळी पुन्हा त्यांच्यासमोर खेळताना आम्हाला खूपच आनंद होत आहे. कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेला पाठीराख्यांशिवाय अर्थ नसतो. चाहते आम्हाला जोरदार प्रोत्साहन देत असताना दररोज खेळासाठी प्रेरणा देतात आणि आम्ही सर्वोत्तम कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतो. स्टेडियममध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आम्हाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी पुणेकर चाहत्यांचे आभार मानतो.



सुरींदर सिंग यांचा विश्वास : यू मुंबा संघाचा कर्णधार सुरींदर सिंग याने स्पर्धेच्या पाचव्या आठवड्याच्या निमित्ताने आपल्या संघाच्या कामगिरीचे विश्लेषण केले. बचाव हे आमचे बलस्थान असले तरी आमचे चढाईपटूही आता उत्तम कामगिरी करू लागले आहेत, असे सांगून तो म्हणाला की, स्पर्धेच्या प्रारंभी चढाईपटूंना सूर गवसत नव्हता. मात्र, त्यांनी आता आपली कामगिरी उंचावली आहे.



स्पर्धा रंगतदार टप्प्यावर : यावेळी बोलताना लीग कमिशनर अनुपम गोस्वामी म्हणाले की, स्पर्धा आता अत्यंत रंगतदार टप्प्यावर आली आहे. पुढचे 35 ते 40 सामने अत्यंत निर्णायक ठरतील व गुण फलकतील पहिल्या 9-10 संघामध्ये अनेक बदल होतील. ही स्पर्धा अतिशय स्पर्धात्मक होत असून, युवा खेळाडूंची कामगिरी पाहणे हा वेंगळाच अनुभव आहे. जयपूरचा अंकुश, बेंगळुरूचा भारत व तामिळ थलैवाज संघाचा नरेंदर यांनी नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. विवो प्रो कबड्डी लीगच्या आगामी लढतींमध्ये पाटणा पायरेट्स विरुद्ध यु मुंबा, दबंग दिल्ली विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स आणि युपी योद्धाज विरुद्ध पुणेरी पलटण या लढती शुक्रवारी रंगणार आहेत.