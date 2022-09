काठमांडू: अंजू तमांगच्या ( Anju Tamang ) चार गोल आणि डांगमेई ग्रेसच्या दोन गोलच्या जोरावर, भारताने शनिवारी दशरथ स्टेडियमवर झालेल्या सॅफ महिला चॅम्पियनशिपमध्ये ( SAFF Womens Championship ) मालदीवविरुद्ध 9-0 असा मोठा विजय नोंदवला. यासह भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतील आपले स्थान पक्के केले. भारताचे आता दोन सामन्यांत सहा गुण झाले आहेत. या संघाने यापूर्वी सोमवारी स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा 3-0 असा पराभव केला होता.

तमांगने सामन्याच्या 24व्या मिनिटाला गोल करत संघाचे खाते उघडले. हाफ टाईमपूर्वी तिने दुसरा गोल केला, तर इतर दोन गोल 85व्या आणि 88व्या मिनिटाला झाले. डांगमेईने 53व्या आणि 86व्या मिनिटाला गोल करत संघाची आघाडी मजबूत केली. प्रियांका देवी (42व्या), सौम्या गुगुलोथ ( Saumya Guguloth ) (55व्या) आणि कश्मिना (84व्या) यांनी संघाचे गोल केले. उपांत्यपूर्व फेरीपूर्वी, भारताला 13 सप्टेंबर रोजी ग्रुप स्टेजमध्ये बांगलादेशविरुद्ध दुसरा सामना ( Second match against Bangladesh in group stage ) खेळायचा आहे.

