लंडन : क्रिस्टियानो रोनाल्डोची गुरुवारी प्रसारित झालेल्या 90 मिनिटांच्या टीव्ही स्फोटक मुलाखतीत ( Cristiano Ronaldo Interview ) मोठा वाद समोर आला. त्याने शेवटच्या भागात मँचेस्टर युनायटेडचे ( Cristiano Ronaldo Rift with Manchester United ) ​​व्यवस्थापक एरिक टेन हॅग यांच्याशी बाहेर पडल्याबद्दल ( Ronaldos Future with United is Up in The Air ) तपशीलवार सांगितले. रोनाल्डोने या मोसमाच्या सुरुवातीला एक खेळ सोडला कारण त्याला प्रशिक्षकाने चिथावणी दिली आणि डचमनवर ( Cristiano Ronaldo on Erik Ten Hag ) आरोप केले. ब्रिटनच्या टॉक टीव्हीसाठी पियर्स मॉर्गन यांच्या ज्वलंत मुलाखतीनंतर युनायटेडसह रोनाल्डोचे भविष्य हवेत आहे. परंतु, पोर्तुगालच्या स्टारने सांगितले की, तो विश्वचषकानंतर क्लबमध्ये परत येण्यास तयार आहे. तरीही त्याने कबूल केले की, एक नवीन अध्याय सुरू होण्यासाठी हे घडणे दोन्ही बाजूंसाठी सर्वोत्तम असू शकते.

रोनाल्डोने क्लबमधील वरिष्ठ व्यक्ती आणि संघातील सहकाऱ्यांवर केली कठोर टीका : बुधवारी मुलाखतीच्या पहिल्या भागात रोनाल्डोने क्लबमधील वरिष्ठ व्यक्ती आणि संघातील सहकाऱ्यांवर कठोरपणे टीका केल्यानंतर परत येण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. टेन हॅगने त्याला खेळाच्या शेवटच्या तीन मिनिटांसाठी बेंचवरून येण्यास सांगितल्यानंतर अंतिम शिट्टीपूर्वी त्याने टॉटेनहॅमविरुद्ध प्रीमियर लीगचा खेळ का सोडला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो ट्रेंड चालू राहिला.

रोनाल्डोचा प्रशिक्षकावर आरोप : रोनाल्डो म्हणाला की, बोगद्याच्या खाली चालताना काही खेद वाटला. पण, प्रशिक्षकामुळे मला चिडवल्यासारखे वाटले. माझ्यासाठी प्रशिक्षकाने मला एका खेळात तीन मिनिटे ठेवण्याची परवानगी नाही, असे रोनाल्डो म्हणाला. ज्याने जगातील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून पाच बॅलन डी'ओर पुरस्कार जिंकले आहेत. त्याच्यावर अशी वेळ येणे हे दुर्दैवी आहे.

रोनाल्डो आणि टेन हॅगसोबतचे संबंध ताणले : "मला माफ करा. मी तसा खेळाडू नाही. मी संघाला काय देऊ शकतो हे मला माहिती आहे." रोनाल्डोचा खेळण्याची वेळ टेन हॅग अंतर्गत मर्यादित आहे. विशेषत: प्रीमियर लीगमध्ये आणि 37 वर्षीय फॉरवर्डने सांगितले की, जेव्हा ते तुमचे पाय कापतात तेव्हा ते कठीण होते. त्यांना तुमची चमक आवडत नाही आणि ते तुमचा सल्ला ऐकत नाहीत. रोनाल्डो म्हणाला की, फॉरवर्डने युनायटेडच्या प्री-सीझनची बहुतेक तयारी वगळल्यानंतर मोसमाच्या सुरुवातीला त्याला सुरुवातीच्या लाइनअपमधून वगळण्याचा टेन हॅगचा निर्णय समजू शकतो. परंतु, ते जोडले की दोघांमधील संबंधदेखील ताणले गेले कारण इतर गोष्टी घडल्या की लोक ते माहिती नाही.

रोनाल्डोच्या म्हणण्यानुसार व्यवस्थापक त्याचा कौशल्याचा आदर करीत नाही : रोनाल्डो म्हणाला, “मला वाटतं की तो (माझा) माझ्या लौकिकाप्रमाणे, कौशल्यतेनुसार हवा तसा आदर करीत नाही. "पण ते असेच आहे. त्यामुळेच कदाचित टॉटेनहॅमविरुद्धचा खेळ मी सोडला म्हणूनच मी म्हणतो की मला त्याच्याबद्दल आदर नाही. कारण तो माझ्याबद्दल आदर दाखवत नाही. यामुळेच आम्ही त्या परिस्थितीत आहोत. मला प्रामाणिकपणे सांगायचे आहे की, त्यामुळे गोष्टी ठीक होत नाहीत. कारण सहानुभूती अस्तित्वात नाही."

युनायटेडने रोनाल्डोला तीन दिवसांसाठी केले निलंबित : टोटेनहॅमच्या घटनेनंतर युनायटेडने रोनाल्डोला तीन दिवसांसाठी निलंबित केले. टेन हॅगने त्याला पहिल्या संघापासून दूर प्रशिक्षण घेण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सामन्यासाठी त्याला संघातून वगळले की, पोर्तुगाल स्टार खूप कठोर होता. "मला खूप निराशा वाटते कारण, ठीक आहे, मला खेद वाटतो, मी माफी मागतो, मी परिपूर्ण नाही, माझ्याकडून चूक झाली," असेही रोनाल्डो म्हणाला. "पण मला तीन दिवस निलंबित करा, मला वाटते की हे खूप जास्त काळाची शिक्षा आहे. ते प्रेससाठी आग लावतात, ज्याने मला खरोखर निराश केले आहे. मला सांगू नका की अव्वल खेळाडू, सर्व काही जिंकणारे लोक, प्रमुख खेळाडू तीन मिनिटे खेळतील, मला हे मान्य नाही."

ट्रान्सफर विंडोनंतरही तो युनायटेडमध्ये असेल का यावर प्रश्नचिन्ह : जानेवारीच्या ट्रान्सफर विंडोनंतरही तो युनायटेडमध्ये असेल का असे विचारले असता, रोनाल्डो म्हणाला की हे आताच सांगणे कठीण आहे. कारण त्याचे लक्ष रविवारपासून सुरू होणाऱ्या विश्वचषकावर आहे. "कदाचित हे मँचेस्टरसाठी चांगले असेल आणि कदाचित माझ्यासाठीही एक नवीन अध्याय असेल. कदाचित पण मला माहित नाही," रोनाल्डो म्हणाला, ज्याने सामील होण्यासाठी 350 दशलक्ष युरो (363 दशलक्ष डाॅलर) किमतीची ऑफर नाकारल्याची पुष्टी केली. या उन्हाळ्यात सौदी अरेबियाचा संघ.

रोनाल्डो-व्यवस्थापक टेन हॅग वादावर युनायटेडचे मौन : "जर मी परत आलो, तर मी तोच क्रिस्टियानो असेन," तो पुढे म्हणाला. "परंतु मला आशा आहे की, लोक माझ्या बाजूने असतील आणि मी सर्व क्लबमध्ये आणि सर्व वर्षांमध्ये मला चमकू देतील. "युनायटेडने या आठवड्यात सांगितले की, मुलाखतीवर कोणतीही त्वरित प्रतिक्रिया नाही: "आमचे लक्ष सीझनच्या उत्तरार्धाची तयारी करणे आणि खेळाडू, व्यवस्थापक, कर्मचारी आणि चाहत्यांमध्ये निर्माण होत असलेली गती, विश्वास आणि एकजूट चालू ठेवण्यावर आहे."