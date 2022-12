नवी दिल्ली : भारतीय संघ आता वनडे मालिकेवर आपले लक्ष केंद्रित करीत आहे. यासाठी संपूर्ण जबाबदारी रोहित ( Captain Rohit Sharma ) आणि धवनवर पडणार आहे. रोहित शर्मा आणि शिखर धवन ( Opener Shikhar Dhawan ) हा जगातील सर्वोत्तम डावखुरा आणि उजव्या हाताच्या सलामीच्या जोडीला ( Opening Pair of Rohit Sharma and Shikhar Dhawan ) आक्रमक क्रिकेट मुक्तपणे ( Former Wicketkeeper Batsman Saba Karim ) खेळावे लागणार आहे. तसेच पॉवरप्लेचा सर्वोत्तम वापर करावा लागेल. तरच टीम इंडिया एकदिवसीय मालिका जिंकून 2023 मध्ये ( Indian Team Plan For World Cup 2023 ) होणाऱ्या विश्वचषकासाठी चांगली तयारी करू शकेल. माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज सबा करीमनेही ही गोष्ट सांगितली आहे.

रोहित शर्मा आणि शिखर धवन 'वन-डे'मध्ये सलामीवीर

रोहित शर्मा आणि शिखर धवन या सलामीच्या जोडीचे आतापर्यंतचे चांगले प्रदर्शन : एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये रोहित शर्मा आणि शिखर धवन या सलामीच्या जोडीने 114 सामन्यांमध्ये 45.75 च्या सरासरीने 5125 धावा केल्या आहेत. ज्यात 18 शतके आणि 15 अर्धशतकांचा समावेश आहे. सध्या 2020 पासून वनडेमधली चौथी सर्वात यशस्वी जोडी, या जोडीने केवळ नऊ डावांमध्ये एकत्र फलंदाजी केली आहे, 52.12 च्या सरासरीने 417 धावा केल्या आहेत, ज्यात अनुक्रमे 100-प्लस आणि 50-प्लसच्या दोन भागीदारी आहेत. यादरम्यान त्याचा पॉवर-प्ले स्ट्राइक रेट खूपच कमी होता. २०२० पासून एकदिवसीय सामन्यांच्या या टप्प्यात रोहितचा स्ट्राइक-रेट ९४.३ आहे, तर धवनचा स्ट्राइक-रेट फक्त ७४.१ आहे.

माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज साबा करीम यांच्या मतानुसार : पॉवर-प्लेमध्ये आक्रमक खेळ माजी यष्टिरक्षक-फलंदाज साबा करीमने सांगितले की, रोहित किंवा धवनला संघाला चांगली सुरुवात करून देण्यासाठी पॉवर-प्लेमध्ये आक्रमक खेळ दाखवावा लागेल. जर भारत २०२३ च्या एकदिवसीय विश्वचषक स्पर्धेसाठी तयारी करीत असेल, तर त्याला आतापासूनच रणनीती बनवावी लागेल. रोहित आणि धवन यांना निःस्वार्थ क्रिकेट खेळावे लागेल. तरच पॉवरप्लेमध्ये आपण काही मजबूत धावा करू शकतो. नंतरच्या फलंदाजांनी हेदेखील समजून घेतले पाहिजे की, 11-40 षटकांचा दुसरा पॉवरप्लेदेखील महत्त्वाचा आहे.

आउटफिल्डमधील काही मोकळ्या जागेचा घ्यावा फायदा : साबा करीम म्हणाले की, आउटफिल्डमधील काही मोकळ्या जागेचा फायदा घेण्याची ही वेळ आहे. दोन्ही सलामीवीरांनी एकत्र राहून असे शॉट्स खेळत राहिल्यास हे होऊ शकते. हा निर्णय रोहित शर्मा आणि शिखर धवनने समजून घेण्याची गरज आहे. भारत, हार्दिक पांड्या किंवा रवींद्र जडेजाशिवाय, बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चहर यांचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करून त्यांची फलंदाजी बळकट करू शकते.

बांगलादेशला वनडेमध्ये धावा : झिम्बाब्वे विरुद्ध 2-1 आणि वेस्ट इंडिज विरुद्ध 3-0 असा पराभव झाल्यापासून, बांगलादेशने ऑस्ट्रेलियातील T20 विश्वचषकावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही. करीमने निदर्शनास आणून दिले की, बांगलादेशला वनडेमध्ये धावा करणे सोपे नाही कारण फॉरमॅटमध्ये खेळण्याचा वेळ कमी आहे. परंतु, भारताविरुद्ध जोरदार प्रदर्शन करणे अपेक्षित होते.

केएल राहुल उपस्थित नसताना शिखर धवन भारतासाठी स्टँड-इन कर्णधार : धवनचा स्ट्राइक-रेट मंदावणारा 2022 हे वर्ष असे आहे. ज्यामध्ये रोहित शर्मा किंवा केएल राहुल उपस्थित नसताना शिखर धवन भारतासाठी स्टँड-इन कर्णधार म्हणून वनडेमध्ये नियमित उपस्थितीत होता. अनुभवी डावखुरा सलामीवीर 2019 ODI विश्वचषक संपल्यापासून भारतासाठी 34 सामने खेळला आहे, जो कोणत्याही खेळाडूसाठी सर्वात जास्त आहे. परंतु, 2022 हे असे वर्ष आहे जिथे धवनचा स्ट्राइक-रेट अनाकलनीय होता. खूपच कमी झाला आहे. 2016, 2017 आणि 2018 मध्ये खेळल्या गेलेल्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये धवनचा स्ट्राइक-रेट अनुक्रमे 100.34, 101.37 आणि 102.28 होता. त्याचा स्ट्राइक-रेट 2019, 2020 आणि 2021 मध्ये अनुक्रमे 91.81, 91.48 आणि 91.95 पर्यंत खाली आला आहे. परंतु, 2022 च्या 19 डावांमध्ये धवनचा स्ट्राइक रेट लक्षणीयरीत्या घसरून 75.11 वर आला आहे.

तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत आता भारताचा सामना बांगलादेशशी होणार : आगामी तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत आता भारताचा सामना बांगलादेशशी होणार आहे. त्यामुळे धवनला स्ट्राइक-रेटच्या बाबतीत पकड घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जेव्हा तो पुन्हा रोहित शर्मासोबत फलंदाजीची सलामी देईल. भारताची माजी यष्टिरक्षक सबा करीम म्हणते की, विश्वचषक सामन्यांमध्ये 53.70 च्या सरासरीने फलंदाजी आणि 94.21 च्या स्ट्राइक रेटच्या आधारावर भारतीय थिंक टँकने त्याच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे.

शिखर धवनची आयसीसी चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी उत्कृष्ट कामगिरी : तो पुढे म्हणाला, "शिखर धवनने आयसीसी चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. हेदेखील विसरता कामा नये. हे एक कारण आहे की मला वाटते की संघ व्यवस्थापन आणि कर्णधार अजूनही त्याला चांगली कामगिरी करण्यासाठी पाठीशी घालत आहेत," असे त्यांनी सांगितले. रोहित शर्मासोबत मला आशा आहे की तो बदलेल. या उजव्या-डाव्या हाताच्या संयोजनाने खूप चांगले काम केले आहे."

अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदरचाही एक पर्याय : भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यापासून, ऑफ-स्पिन अष्टपैलू वॉशिंग्टन सुंदर एकदिवसीय मालिकेत एक उज्ज्वल स्थान म्हणून उदयास आला आहे. 4.2 च्या इकॉनॉमी रेट व्यतिरिक्त, त्याने नाबाद 37 आणि दबावाखाली 51 धावांची चमकदार खेळी खेळली. वरिष्ठ पुरुष निवड समितीचे माजी सदस्य करीम यांना वाटते की, खालच्या क्रमवारीत सुंदर हा भारतासाठी चांगला पर्याय असू शकतो.