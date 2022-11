नवी दिल्ली : आगामी बांगलादेश दौऱ्यासाठी बीसीसीआयने संघ जाहीर केला ( BCCI has Announced Team For Upcoming Bangladesh Tour ) आहे. डावखुरा फिरकी अष्टपैलू शाहबाज अहमद तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी अनफिट रवींद्र जडेजाची जागा ( All Rounder Ravindra Jadeja will Not Play ODI Series in Bangladesh ) घेईल. 33 वर्षीय जडेजा अद्याप गुडघ्याच्या दुखापतीतून बरा झालेला नाही आणि तो बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली राहील. या स्टार अष्टपैलू खेळाडूला दीर्घकाळ गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे ग्रुप स्टेजनंतर भारताच्या आशिया चषक मोहिमेतून वगळावे लागले.

भारतीय संघामध्ये जडेजाचा समावेशासाठी फिटनेस पात्रता आवश्यक : त्यानंतर त्याला टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडावे लागले. संघांसाठी संघाची घोषणा करताना, ते जडेजाचा समावेश फिटनेसच्या अधीन असेल, असे सांगण्यात आले. आता त्याला वनडेतून वगळण्यात आले आहे. मर्यादित षटकांच्या सामन्यांनंतर होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी कोणी अष्टपैलू खेळाडू उपलब्ध होणार का हे पाहणे बाकी आहे. दरम्यान, इंडियन प्रीमियर लीगमधील चांगल्या मोसमानंतर संघात पदार्पण करणारा उत्तर प्रदेश आणि गुजरात टायटन्सचा वेगवान गोलंदाज यश दयाल याला शारीरिक समस्या असून, तो तीन सामन्यांच्या मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

वेगवान गोलंदाज कुलदीप सेनचा संघात समावेश : 4 डिसेंबरपासून ही मालिका मीरपूरमध्ये सुरू होईल. अखिल भारतीय वरिष्ठ निवड समितीने दयालच्या जागी वेगवान गोलंदाज कुलदीप सेनचा संघात समावेश केला आहे. तो म्हणाला, कुलदीप आणि शाहबाज यांना सुरुवातीला न्यूझीलंडमध्ये २५ नोव्हेंबरपासून ऑकलंडमध्ये सुरू होणाऱ्या ३ सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी संघात स्थान देण्यात आले होते. मात्र, तो आता बांगलादेशला जाणाऱ्या संघाचा भाग असेल. सप्टेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या घरच्या वनडे सामन्यांदरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा शाहबाज सध्या न्यूझीलंडमधील तीन सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारताच्या वनडे संघाचा भाग आहे. 27 वर्षीय शाहबाज विजय हजारे ट्रॉफीपासून जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे.

त्याने सहा सामन्यांत ५१.२ षटकांत ४.८७ धावा देत ११ बळी घेतले. त्याने खालच्या फळीत बॅटने दोन अर्धशतकेही झळकावली आहेत. दरम्यान, निवडकर्त्यांनी 29 नोव्हेंबरपासून बांगलादेश अ विरुद्धच्या दोन-चार दिवसीय सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा केली आहे.

न्यूझीलंड वनडेसाठी भारतीय संघ : शिखर धवन (क), शुभमन गिल, दीपक हुडा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (व्हीसी आणि डब्ल्यूके), संजू सॅमसन (डब्ल्यूके), वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर, युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव सिंग, दीपक चहर, उमरान मलिक. बांगलादेश वनडेसाठी

भारतीय संघ : रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद. शमी, मोहम्मद सिराज, दीपक चहर आणि कुलदीप सेन. पहिल्या चार दिवसीय सामन्यासाठी भारत अ संघ : अभिमन्यू ईश्वरन (क), रोहन कुनुम्मल, यशस्वी जैस्वाल, यश धुल्ल, सरफराज खान, तिलक वर्मा, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), सौरभ कुमार , राहुल चहर, जयंत यादव, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी आणि अतिथ सेठ. दुसऱ्या चार दिवसीय सामन्यासाठी भारत अ संघ : अभिमन्यू ईश्वरन (कर्णधार), रोहन कुनुमल, यशस्वी जैस्वाल, यश धुल, सर्फराज खान, तिलक वर्मा, उपेंद्र यादव (विकेटकीपर), सौरभ कुमार, राहुल चहर, जयंत यादव, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी, अतित सेठ, चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव आणि केएस भरत (यष्टीरक्षक)