नवी दिल्ली : देशाच्या क्रीडा प्रशासनात एका नव्या युगाची सुरुवात ( PT Usha First Women President of IOA ) करताना, दिग्गज पीटी उषा यांची ( PT Usha Becomes IOA President ) शनिवारी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या (IOA) पहिल्या महिला अध्यक्षपदी निवड झाली. 58 वर्षीय उषा, अनेक आशियाई खेळांची सुवर्णपदक विजेती आणि 1984 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिक 400 मीटर अडथळा अंतिम फेरीत चौथे स्थान पटकावणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली. या निवडणुकीत सर्वोच्च पदासाठी बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित ( PT Usha Indian Olympic Association President ) करण्यात आले.

निवृत्त न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या देखरेखीखाली निवडणुका : सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले निवृत्त न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या देखरेखीखाली या निवडणुका झाल्या. उच्चपदासाठी उषाच्या निवडीमुळे गटबाजीने ग्रासलेल्या IOA मधील दीर्घकाळ चाललेले संकट संपुष्टात आले. या महिन्यात निवडणुका न घेतल्यास आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (IOC) संभाव्य निलंबनाचा इशारा दिला होता.

सर्वोच्च पदासाठी एकमेव उमेदवार : निवडणुका मुळात डिसेंबर 2021 मध्ये होणार होत्या. सर्वोच्च पदासाठी उषाची नियुक्ती हा गेल्या महिन्याच्या अखेरीस झालेला निष्कर्ष होता कारण ती सर्वोच्च पदासाठी एकमेव उमेदवार म्हणून उदयास आली होती. जुलैमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेवर उमेदवारी दिलेल्या उषा यांच्याविरोधात कोणीही लढण्यास तयार नव्हते. नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (NRAI) अजय पटेल यांची वरिष्ठ उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. ऑलिम्पिक पदक विजेता नेमबाज गगन नारंग आणि रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजलक्ष्मी सिंग देव यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.

भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सहदेव यादव यांची कोषाध्यक्षपदी निवड : भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशनचे (IWF) अध्यक्ष सहदेव यादव यांची कोषाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाचे (एआयएफएफ) अध्यक्ष आणि माजी गोलरक्षक कल्याण चौबे यांची संयुक्त सचिव पुरुषपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. भारतीय बॅडमिंटन असोसिएशनच्या (बीएआय) अलकनंदा अशोक यांची त्रिपक्षीय लढतीत उदयोन्मुख विजयी झाल्यानंतर सहसचिव (महिला) म्हणून निवड झाली. शालिनी ठाकूर चावला आणि सुमन कौशिक याही रिंगणात होत्या.

सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार पी़टी उषा : 'पायोली एक्स्प्रेस' म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या उषा यांच्याकडे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार म्हणून पाहिले जात आहे. ज्याने त्यांना जुलैमध्ये राज्यसभा सदस्य म्हणून नामांकित केले होते. 95 वर्षांच्या इतिहासात IOA चे नेतृत्व करणारी ती पहिली ऑलिंपियन आणि पहिली आंतरराष्ट्रीय पदक विजेती ठरली, 2000 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदकांसह निवृत्त होण्यापूर्वी दोन दशके भारतीय आणि आशियाई ऍथलेटिक्समध्ये वर्चस्व गाजवल्यानंतर तिच्या कॅपमध्ये आणखी एक पंख जोडले.

महाराजा यादविंद्र सिंग यांच्यानंतर देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी उषा ही पहिली खेळाडू : 1934 मध्ये एक कसोटी सामना खेळलेल्या महाराजा यादविंद्र सिंग यांच्यानंतर देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी उषा ही पहिली खेळाडू आहे आणि IOA प्रमुखदेखील बनली आहे. सिंग हे 1938 ते 1960 या काळात पद भूषवणारे तिसरे आयओए अध्यक्ष होते. ऑलिम्पिक पदक विजेता कुस्तीपटू योगेश्वर दत्त आणि तिरंदाज डोला बॅनर्जी आठ स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ आउटस्टँडिंग मेरिट (SOM) च्या पुरुष आणि महिला प्रतिनिधी म्हणून कार्यकारी परिषदेत आहेत.

भूपेंद्रसिंग बाजवा, अमिताभ शर्मा, हरपाल सिंग आणि रोहित राजपाल यांचीही कार्यकारिणीवर निवड झाली आहे. जी पूर्वीच्यापेक्षा खूपच वेगळी आहे. 14 कार्यकारी परिषद सदस्यांपैकी किमान पाच (भारतातील IOC सदस्य, नीता अंबानी यांच्यासह), माजी क्रीडा व्यक्ती आहेत, जे IOA इतिहासात अभूतपूर्व आहे. दिग्गज बॉक्सर MC मेरी कोम आणि टेबल टेनिस महान अचंता शरथ कमल हे देखील ऍथलीट्स कमिशनचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असल्यामुळे कार्यकारी परिषदेचा भाग आहेत.