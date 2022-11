नवी दिल्ली : कराटे 1 मालिकेत सुवर्णपदक जिंकणारा प्रणय शर्मा पहिला भारतीय ( Pranay Sharma Becomes 1st Indian to Win Gold ) ठरला आहे. जकार्ता येथे आयोजित कराटे 1 मालिका जिंकून त्याने इतिहास रचला ( FIFA World Cup 2022 at Al Bayed Stadium ) आहे. प्रणयने पुरुषांच्या ६७ किलो गटाच्या अंतिम फेरीत युक्रेनच्या डेव्हिड यानोव्स्कीचा पराभव ( 22nd FIFA World Cup 2022 has been Formally Started ) केला.

भारतीय कराटे खेळाडू प्रणय शर्मा : देशासाठी प्रथमच, भारतीय कराटे खेळाडू प्रणय शर्मा आणि कार्ल वाचा यांनी ग्रीसमधील कॉर्फू येथे WKF युवा चषक आणि कराटे 1 वर्ल्ड चॅम्पियनशिपमध्ये प्रत्येकी सुवर्णपदक आणि कांस्यपदक पटकावले. शर्मा (50 किलो) याने कुमिते स्पर्धेच्या सब ज्युनियर गटात पदक जिंकले, तर वत्चाने काताच्या सब ज्युनियरमध्ये पोडियम फिनिशचा दावा केला, असे ऑल इंडिया कराटे-डू फेडरेशन (AIKF) ने एका प्रकाशनात म्हटले आहे.

जकार्ता येथील कराटे मालिकेत रचला इतिहास : आठ सदस्यीय भारतीय कराटे संघ सध्या 1 ते 7 जुलै दरम्यान होणाऱ्या चॅम्पियनशिपमध्ये सहभागी होत आहे. दरम्यान, AIKF सरचिटणीस शिहान भरत शर्मा या कार्यक्रमादरम्यान आयोजित WKF परीक्षा उत्तीर्ण करून भारताचे पहिले WKF प्रमाणित कुमाइट प्रशिक्षक बनले आहेत. एमकेएचे सरचिटणीस शिहान विराफ वच्चा यांनीही कुमीतेची परीक्षा उत्तीर्ण केली तर अनिकेत गुप्ता डब्ल्यूकेएफ मान्यताप्राप्त प्रशिक्षक बनले.