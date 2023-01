नवी दिल्ली: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या रविवारी संपलेल्या आढावा बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहे. (Indian Cricket Team ) टीम इंडियामध्ये सामील होण्यासाठी यो-यो टेस्ट आणि डेक्सा टेस्ट अनिवार्य करण्यात येत आहेत, (Potential 20 Players) जेणेकरून खेळाडूंची खरी स्थिती जाणून घेतल्यानंतरच त्यांची टीम इंडिया किंवा देशांतर्गत स्पर्धांसाठी निवड करता येणार आहे. (20 Players For Mission ODI World Cup 2023 ) यासह 2011 च्या धर्तीवर पुन्हा एकदा मिशन वर्ल्ड कप 2023 च्या कृती आराखड्यावर (Team India ODI WC 2023) एकदिवसीय विश्वचषक जिंकण्यासाठी 20 खेळाडूंचा संघ निवडून काम करण्याची तयारी सुरू आहे.(Board of Control for Cricket in India )

वनडे वर्ल्डकपसाठी २० खेळाडूंची निवड

बीसीसीआयने असेही म्हटले आहे की, या वर्षाच्या अखेरीस भारत (BCCI ) आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक २०२३ च्या रोडमॅपसह खेळाडूंची उपलब्धता, वर्कलोड मॅनेजमेंट आणि फिटनेस पॅरामीटर्स या मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. 2011 मध्ये देशात झालेल्या एकदिवसीय विश्वचषकाचे विजेतेपद भारतीय संघाने जिंकण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून त्यावर काम सुरू केले जाऊ शकणार आहे.

बीसीसीआयने 20 खेळाडूंना शॉर्टलिस्ट केले आहे, जे बोर्डाच्या देखरेखीखाली असणार आहेत. एकदिवसीय विश्वचषक 2023 च्या योग्य तयारीसाठी त्यांना फिरवून तयार केले जाणार आहे. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला प्राधान्य देण्यासोबतच आयपीएलला कमकुवत होऊ न देण्याच्या मुद्द्यावरही जोरदार चर्चा झाली आहे.

20 खेळाडूंची नावे जाहीर: एकदिवसीय विश्वचषक 2023 साठी खेळाडूंची निवड आणि तयारी यावर स्पष्टपणे सांगण्यात आले की, बीसीसीआयने पुढील 35 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये फिरण्यासाठी 20 खेळाडूंची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीसीसीआयने अद्याप त्या 20 खेळाडूंची नावे जाहीर केलेली नाहीत, परंतु भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ या खेळाडूंचा प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे.

संभाव्य फलंदाज: कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव तसेच सलामीवीर शुभमन गिल यांना आयसीसी विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय क्रिकेट संघात समाविष्ट करण्यात येणार्‍या ५ फलंदाजांमध्ये आजमावले जाण्याची शक्यता आहे. रोहितसोबत सलामीचा जोडीदार म्हणून शुभमन गिलही रणनीतीचा एक भाग असू शकतो. गेल्या वर्षभरात विराट आणि श्रेयसचे मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये चांगले वर्ष गेले आणि सूर्यकुमार यादवनेही दमदार कामगिरी केली आहे. सूर्यकुमार यादवला नियमित खेळाडू म्हणून वनडे संघाचा भाग असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. शिखर धवन शर्यतीत सामील होण्याची शक्यता नाही.

फलंदाजाच्या शोधात: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला 3 फलंदाज मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात केएल राहुल, संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांचा समावेश असू शकणार आहे. ऋषभ पंत सध्या कार अपघातामुळे रुग्णालयात आहे, तो किमान 3 ते 4 महिने खेळापासून दूर राहू शकतो आणि पूर्ण बरा झाल्यानंतरच तो संघात परतण्यासाठी कठोर परिश्रम करू शकणार आहे. पंतच्या आगमनानंतर इशान किशन किंवा संजू सॅमसन यापैकी एकाची जागा धोक्यात येणार आहे.

संघाचे अष्टपैलू खेळाडू: भारतीय क्रिकेट संघासाठी किमान ५ अष्टपैलू खेळाडूही तयार करायचे आहेत, जे गोलंदाजीसोबतच चांगली फलंदाजी करू शकतात. यामध्ये हार्दिक पांड्या आणि रवींद्र जडेजाच्या नावाचा समावेश असू शकणार आहे. यासोबतच अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर आणि हर्षल पटेल यांचाही २० खेळाडूंमध्ये समावेश केला जाऊ शकणार आहे.

फिरकीपटू जवळपास निश्चित: भारताकडे अनेक चांगले फिरकी गोलंदाज असले, तरी त्यापैकी कुलदीप यादव आणि युझवेंद्र चहल हे दोन असे फिरकी गोलंदाज आहेत, ज्यांची संघात उपस्थिती जवळपास निश्चित आहे. भारतीय संघाला आता या दोघांना खेळण्याची संधी द्यायची आहे, त्यामुळे हे दोन खेळाडू विश्वचषक मोहिमेचा एक भाग असणार आहेत.

वेगवान गोलंदाजांची तयारी: भारताची गोलंदाजी कधी अडगळीत पडते, तर कधी मार खाल्ली जाते. गेल्या वर्षी अनेक वेगवान गोलंदाजांना खेळण्याची संधी मिळाली, त्यामुळे प्रत्येकाने आपली क्षमता संघ व्यवस्थापनाला दाखवून दिली. या योजनेत 5 वेगवान गोलंदाजांचा समावेश केला जाऊ शकणार आहे. जसप्रीत बुमराहचे संघात पुनरागमन निश्चित आहे. यासोबतच मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंग, उमरान मलिक किंवा मोहम्मद सिराज आणि शार्दुल ठाकूर यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. अशाप्रकारे पाहिल्यास विश्वचषकापूर्वी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली 20 खेळाडूंच्या यादीत वरील खेळाडूंचा समावेश होऊ शकतो. आता बीसीसीआयकडून या खेळाडूंची अधिकृत घोषणा कधी होते हे पाहावे लागणार आहे.