मुंबई : फिफा विश्वचषकातून पोर्तुगाल बाहेर पडल्यानंतर ( Portugals Exit From FIFA World Cup 2022 ) क्रिस्टियानो रोनाल्डोच्या ( Cristiano Ronaldos Emotional Instagram Post ) भावनिक इन्स्टाग्राम पोस्टच्या काही तासांनंतर, भारतीय क्रिकेट संघाचा ( No Title Can Take Away Impact You had on People ) माजी कर्णधार विराट कोहली या स्टार फुटबॉलपटूच्या समर्थनार्थ समोर आला आहे. FIFA विश्वचषक 2022 मध्ये विश्वचषक जिंकण्याची रोनाल्डोची संधी कदाचित शेवटची असेल आणि पोर्तुगाल स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर 37 वर्षीय रिकाम्या हाताने गेला.

कोहलीने रोनाल्डोचे केले तोंडभरून कौतुक : कोहलीच्या मते, कोणतीही ट्रॉफी किंवा विजय त्याने खेळासाठी आणि जगभरातील चाहत्यांसाठी केलेले चांगले कार्य पूर्ववत करू शकत नाही. कोहलीने दावा केला की, रोनाल्डो "सर्वकाळातील सर्वोत्कृष्ट" आहे आणि म्हणाला की, या स्टार फुटबॉलपटूने जगभरातील लाखो लोकांना प्रेरित केले आहे. कोहलीने इंस्टाग्रामवर रोनाल्डोचे कौतुक करताना म्हटले आहे की, कोणतीही ट्रॉफी किंवा चॅम्पियनशिप त्याच्या खेळावर आणि जगभरातील चाहत्यांवर पडलेला प्रभाव कधीही काढून टाकू शकत नाही.

रोनाल्डोच्या कार्याचा केला विराटने गौरव : "कोणतीही ट्रॉफी किंवा कोणतेही जेतेपद तुम्ही या खेळात आणि जगभरातील क्रीडा चाहत्यांसाठी जे काही केले आहे, हे कोणीही काढून टाकू शकत नाही. तुमचा लोकांवर काय परिणाम झाला आणि मला आणि जगभरातील अनेकांना काय वाटते हे कोणतेही शीर्षक स्पष्ट करू शकत नाही. आम्ही तुम्हाला खेळताना पाहतो. ही देवाकडून मिळालेली देणगी आहे. प्रत्येक वेळी मनापासून खेळ करणार्‍या आणि कठोर परिश्रम आणि समर्पणाचे प्रतीक आणि कोणत्याही खेळाडूसाठी खरी प्रेरणा असलेल्या माणसाला खरे आशीर्वाद आहे. तुम्ही माझ्यासाठी सर्वांत महान आहात वेळ," कोहलीने इंस्टाग्रामवर लिहिले.

पोर्तुगाल फिफामधून बाहेर पडल्यानंतर प्रथमच रोनाल्डोने इंन्स्टावर केली पोस्ट : हृदयद्रावक पराभवानंतर एक दिवस, रोनाल्डोने रविवारी प्रथमच इंस्टाग्राम उघडले. त्याने कतार, विश्वचषकाचे यजमान राष्ट्र आणि पोर्तुगालचे कौतुक केले आणि सांगितले की, ते स्वप्न टिकून राहिल्यावर आनंददायक होते. "पोर्तुगालसाठी विश्वचषक जिंकणे हे माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे आणि सर्वात महत्वाकांक्षी स्वप्न होते. सुदैवाने, मी पोर्तुगालसह अनेक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची विजेतेपदे जिंकली, परंतु आपल्या देशाचे नाव जगात सर्वोच्च पातळीवर नेणे हे माझे सर्वात मोठे स्वप्न होते. ", रोनाल्डोने पोस्टला कॅप्शन दिले.

क्रिस्टियानो रोनाल्डोची भावनिक पोस्ट : "मी त्यासाठी लढलो. या स्वप्नासाठी मी खूप संघर्ष केला. मी 16 वर्षांपेक्षा जास्त काळ विश्वचषक स्पर्धेत गोल केलेल्या 5 उपस्थितीत, नेहमी महान खेळाडूंसोबत आणि लाखो पोर्तुगीज लोकांच्या पाठिंब्याने, मी माझे सर्व काही दिले. मी मैदानावर सर्व काही सोडले. मी कधीही सामन्यातील लढाईपासून तोंड वळवले नाही आणि मी ते स्वप्न कधीच सोडले नाही,” असेही तो पुढे म्हणाला.

माझ्यावर अनेक आघात झाले तरीही देशाबद्दलच्या योगदानाबद्दल तसूभरही कमी पडलो नाही : "दुर्दैवाने, काल स्वप्न संपले. त्यावर प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही. मला प्रत्येकाने हे जाणून घ्यायचे आहे की बरेच काही बोलले गेलो आहे. बरेच काही लिहिले गेले आहे. बरेच अनुमान लावले गेले आहेत. परंतु, पोर्तुगालबद्दलचे माझे समर्पण एका क्षणासाठी बदलले नाही. मी नेहमीच प्रत्येकाच्या ध्येयासाठी लढणारा आणखी एक व्यक्ती होतो आणि मी माझ्या संघसहकाऱ्यांकडे आणि माझ्या देशाकडे कधीही पाठ फिरवणार नाही."

रोनाल्डोने मानले पोर्तुगाल आणि यजमान कतारचे आभार : "सध्या, सांगण्यासारखे बरेच काही नाही. धन्यवाद, पोर्तुगाल. धन्यवाद, कतार. स्वप्न ते टिकून असताना सुंदर होते. आता, एक चांगला सल्लागार होण्याची आणि प्रत्येकाला स्वतःचे निष्कर्ष काढण्याची परवानगी देण्याची वेळ आली आहेय" असा निष्कर्ष त्याने काढला. स्वित्झर्लंड विरुद्ध पोर्तुगालच्या राउंड ऑफ 16 च्या सामन्यात, रोनाल्डोला अचानक बेंच करण्यात आले. परंतु, 6-1 च्या जबरदस्त विजयानंतर संघाला खेद वाटला नाही. हे स्पष्ट होते की, तो एक व्यावसायिक फुटबॉल खेळाडू म्हणून त्याच्या कारकिर्दीचा शेवट जवळ करत होता.

मोरोक्कोविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत सुरुवातीच्या क्रमवारीत काढून टाकले होते : मोरोक्कोविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीत त्याला सुरुवातीच्या क्रमवारीतूनही काढून टाकण्यात आले. दुसऱ्या सहामाहीत सहा मिनिटांत खेळात पुनरागमन करूनही त्याचा सामन्याच्या निकालावर कोणताही परिणाम झाला नाही. 196 व्या पोर्तुगालच्या खेळासाठी त्याने 51 व्या मिनिटाला खेळात प्रवेश केला तरीही मोरोक्कन बचावाने त्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना रोखले. मोरोक्कोचा इतका वरचष्मा होता की, त्याने पोर्तुगालला केवळ तीन शॉट्स गोलवर टाकले. पोर्तुगालसाठी 196 सामने खेळलेले, फॉरवर्ड पुरुषांच्या सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बरोबरीत आहे. विश्वचषकापूर्वी मँचेस्टर युनायटेड सोडलेल्या रोनाल्डोची व्यावसायिक कारकीर्द संपुष्टात आली आहे.