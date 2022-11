नवी दिल्ली : फिफा विश्वचषक २०२२ सुरू होण्यासाठी ( FIFA World Cup 2022 to Start ) अवघे काही दिवस उरले आहेत. कतारमध्ये 20 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या स्पर्धेत 32 संघ सहभागी होणार ( 32 Teams will Participate in This Tournament ) असून, 64 सामने होणार आहेत. लीगमध्ये चांगली कामगिरी ( FIFA World Cup 2022 to Include Female Referees ) करणारे 16 संघ पुढील टप्प्यात जातील. जे 3 ते 7 डिसेंबरदरम्यान चालतील. यावेळी विश्वचषकात, कोविड 19 च्या पार्श्वभूमीवर, तीन नवीन नियम केले गेले आहेत. (FIFA विश्वचषकातील नवीन नियम) फिफा व्यवस्थापनाने या नियमांसह खेळ अधिक चांगला करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन नियम काय आहेत ते जाणून ( New Rules in Fifa World Cup 2022 Qatar ) घेऊया.

अर्ध स्वयंचलित ऑफसाइड तंत्रज्ञान : विश्वचषकात प्रथमच सेमी-ऑटोमेटेड ऑफसाइड तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. अर्धस्वयंचलित ऑफसाइड तंत्रज्ञान हे जगभरात लागू केलेल्या व्हीएआर प्रणालीची विकसित आवृत्ती आहे. हे नवीन तंत्रज्ञान कमी वेळेत अधिक अचूक निर्णय घेण्यास मदत करेल.

संघ पाच खेळाडू बदलू शकेल : कोरोना महामारीचा धोका लक्षात घेता प्रत्येक संघाला तीनऐवजी पाच खेळाडू बदलण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

संघात 26 खेळाडू असतील : संघात बेंच स्ट्रेंथही वाढवण्यात आली आहे. आता प्रत्येक संघात 23 ऐवजी 26 खेळाडू असतील.

महिला पंच : फिफा पुरुष विश्वचषक स्पर्धेच्या इतिहासात प्रथमच महिला पंच सामन्याचे संचालन करणार आहेत. या स्पर्धेसाठी एकूण 36 रेफ्रींची निवड करण्यात आली असून, त्यापैकी तीन महिला आहेत. यामाशिता योशिमी, सलीमा मुकानसांगा आणि स्टेफनी फ्रापार्ट कतारमध्ये पंच म्हणून काम पाहतील.

FIFA विश्वचषक 2022 सुरू होणार आहे. ज्याबद्दल लोकांमध्ये उत्साह आहे. यावेळचा विश्वचषक अनेक नवीन नियमांसह खेळवला जात आहे. ज्यांची माहिती घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.