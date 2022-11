दोहा (कतार) : नेदरलँड्ससाठी मैदानाच्या दोन्ही टोकांवर लुई व्हॅन गालचा अंदाज ( Netherlands Beat Senegal 2-0 in FIFA World Cup ) चुकला. समोर, मेम्फिस डेपे दुखापतीतून दुस-या हाफमध्ये बदली म्हणून परतला ( Netherlands vs Senegal FIFA World Cup ) आणि आक्रमणाला जीवदान देण्यास मदत केली कारण नेदरलँड्सने सोमवारी विश्वचषकात सेनेगलला 2-0 ने पराभूत करण्यासाठी दोन ( Netherlands Scored Two Late Goals to Beat Senegal 2-0 ) उशिरा गोल ( Netherlands vs Senegal FIFA World Cup ) केले.

नेदरलँड्सचा गोलकीपर अँड्रिस नॉपर्टने आफ्रिकन संघाला धरले रोखून : मागच्या बाजूला, नेदरलँड्सचा गोलकीपर अँड्रिस नॉपर्टने तीन महत्त्वाच्या सेव्ह करून आफ्रिकन चॅम्पियन्सला रोखून धरले आणि व्हॅन गालने त्याला एका महत्त्वाच्या विश्वचषक सामन्यात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण देण्याचा निर्णय घेतल्यावर आणि त्याला राष्ट्रीय संघात बोलावले गेल्यानंतर दोन महिन्यांनी. पहिल्यांदा. "त्याची गुणवत्ता म्हणजे तो चेंडू थांबवू शकतो आणि त्याने आज तीन वेळा असे केले." नेदरलँडचे प्रशिक्षक म्हणाले, "आणि त्याने ते उत्तम प्रकारे केले."

पहिल्या विश्वचषकात डच संघाची विजयी सुरुवात : कोडी गॅकपो आणि पर्यायी खेळाडू डेव्ही क्लासेन यांनी 2014 पासून पहिल्या विश्वचषकात डच संघाची विजयी सुरुवात सुनिश्चित करण्यासाठी उशिरा गोल केले. जेव्हा व्हॅन गाल प्रशिक्षक होते. 84व्या मिनिटाला फ्रेन्की डी जोंगच्या क्रॉसवरून गॅकपोने हेडरकडे लक्ष वेधून संघाचा पहिला प्रयत्न केला. सेनेगलचा गोलरक्षक एडुअर्ड मेंडीने डेपेचा एक शॉट कमकुवतपणे रोखल्यानंतर क्लासेनने आठ मिनिटांच्या थांबण्याच्या वेळेच्या शेवटी स्लॉट इन करून दुसरा उजवा जोडला.

या सामन्यात नेदरलॅंडचे उशिरा गोल; चाहत्यांना करावी लागली विजयाची प्रतीक्षा : केशरी शर्ट घातलेले डच चाहते उशिरापर्यंत स्ट्राइकपर्यंत दबले होते कारण सेनेगल हा संघ अधिक उत्साही होता. सेनेगाली ड्रम्स आणि मंत्र हे खेळाच्या बहुतेक भागांसाठी स्टँडमधून प्रबळ आवाज होते. परंतु सेनेगलची मुख्य समस्या अंदाजे होती: दुखापतग्रस्त फॉरवर्ड सॅडिओ मानेशिवाय, तो त्याच्या कोणत्याही संधीचे रुपांतर करू शकला नाही. "मला वाटते की आम्ही सर्व काही दिले आणि मला वाटते की आम्ही या गेममधून कमीतकमी एका गुणासाठी पात्र आहोत," सेनेगलचे प्रशिक्षक अलीऊ सिसे म्हणाले. "पण, नक्कीच, सॅडिओ हरवणे आमच्यासाठी एक समस्या आहे."

डेपेने दोन्ही गोलमध्ये भाग खेळून उत्तम प्रतिसाद : डेपे, जो नुकताच हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीतून बरा झाला होता, त्याला व्हॅन गालने सुमारे 30 मिनिटांत जाण्यासाठी ठेवले होते. अनुभवी प्रशिक्षकाने आदल्या दिवशी सांगितले की बार्सिलोना फॉरवर्ड कारवाईसाठी तयार आहे की नाही याची त्याला खात्री नव्हती. तो आहे की नाही हे पाहण्याचे त्याने ठरवले आणि डेपेने दोन्ही गोलमध्ये भाग खेळून प्रतिसाद दिला.

विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वात वयोवृद्ध प्रशिक्षक 71 वर्षीय व्हॅन गाल : प्रथम, मिडफिल्डरने पहिल्या गोलसाठी गॅकपोला ओलांडण्यापूर्वी क्षेत्राच्या काठावर असलेल्या डी जोंगशी संबंध जोडला. डेपेची धाव आणि दुखापतीच्या वेळी खोल शॉटमुळे क्लासेनसाठी दुसरा गोल झाला - सामन्यातील चार पर्यायांपैकी एक. विश्वचषक स्पर्धेतील सर्वात वयोवृद्ध प्रशिक्षक 71 वर्षीय व्हॅन गाल यांनी गेल्या वर्षी निवृत्तीतून परतल्यानंतर नेदरलँड्ससाठी डच विजय आणि 16व्या सामन्यात अपराजित राहिल्यानंतर तिसऱ्यांदा आपल्या देशाचे नेतृत्व केले. बदलींनी "ब्रेकथ्रू" प्रदान केले, व्हॅन गाल म्हणाले. "मेम्फिस हा त्यातला मोठा भाग होता."

सेनेगल संघासमोर अनेक समस्या उभ्या राहिल्या : सेनेगलच्या संघातील खेळाडूंना मोठ्या दुखापतीचा सामना करावा लागला, त्यात बराच काळ गेला. सेनेगलचा सेंट्रल मिडफिल्डर चेखौ कौयातेला गंभीर दिसणारी दुखापत झाली, जो स्ट्रेचरवर उजवा पाय पकडत होता. संघाने संपूर्ण विश्वचषक स्पर्धेत मानेला उजव्या पायाच्या दुखापतीमुळे गमावल्यापासून पहिल्याच सामन्यात त्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या मिडफिल्डरपैकी एकाला बाहेर काढण्यात आल्याचे सिसने गंभीरपणे पाहिले. सेनेगलने वर्षाच्या सुरुवातीला आफ्रिकन चषक जिंकला होता आणि विश्वचषकात आलेला कदाचित सर्वोत्तम आफ्रिकन संघ म्हणून ओळखले जाते. मानेशिवाय आणि आता सुरुवातीच्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागल्याने, तो गट स्टेजमधून बाहेर पडणे कठीण आहे.

व्हॅन गालच्या मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाखाली नेदरलॅंडची प्रभावी कामगिरी : या विश्वचषकात डच लोक येत असल्याबद्दल काही लोक बोलत होते. परंतु व्हॅन गालच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा विक्रम अत्यंत प्रभावी आहे आणि त्यांनी आता गट स्टेजमधील त्यांची सर्वात कठीण परीक्षा म्हणून ओळखले होते. "आफ्रिकन चषकातील चॅम्पियनविरुद्ध 2-0 असा विजय. मला खूप आनंद होईल," व्हॅन गाल म्हणाला. पुढच्या सामन्यात संघाने इक्वेडोरला हरवल्यास नेदरलँड्स फेरी 16 मध्ये स्थान मिळवू शकेल. यजमान कतारविरुद्ध सेनेगलला विजय आवश्यक आहे. "ते," सिसे म्हणाले, "आता फायनल आहे."