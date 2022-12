नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेता भालाफेकपटू नीरज चोपडाची ( Neeraj Chopra Future Plan For 2023 ) डायमंड लीग ट्रॉफी, जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमधील ( 2023 Season New Year Events ) रौप्यपदक आणि बर्मिंगहॅममधील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ( Niraj Chopras Special Preparations For 2023 Season ) भारतीय खेळाडूंचे यश यामुळे २०२२ हे वर्ष भारतीय अॅथलेटिक्ससाठी खास बनले ( See Neeraj Chopra Future Plans and Resolutions ) आहे. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर नीरजकडून देशासाठी आणखी नावलौकिक मिळण्याची अपेक्षा होती आणि 2022 मध्ये त्याने आपल्या कामगिरीने निराश केले ( Commonwealth Games Birmingham 2022 ) नाही. जरी पाहिले तर, पाठीच्या दुखापतीने त्याला CWG 2022 मधून बाहेर राहण्यास भाग पाडले, परंतु लॉसने येथे डायमंड लीग जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. त्याला ही आशा आणखी पुढे चालू ठेवायची आहे.

यापुढे देशाच्या अॅथलेटिक्स भवितव्याचे सोनेरी चित्र पाहायला मिळणार चमकनीराज व्यतिरिक्त, या अॅथलेटिक्समध्ये स्टीपलचेसर अविनाश साबळे, तिहेरी उडीपटू एल्धोज पॉल आणि अब्दुल्ला अबुबाकर, वॉकर प्रियांका गोस्वामी आणि संदीप कुमार, भालाफेकपटू अनुराणी, लांब उडी मुरली श्रीशंकर आणि उंच उडी यांसारख्या तरुणांनी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 मध्ये भाग घेतला. बर्मिंगहॅममध्ये भारताला एक सुवर्ण, चार रौप्य आणि तीन कांस्यसह आठ पदके जिंकण्यात मदत केली. त्यामुळे देशाच्या अॅथलेटिक्स भवितव्याचे सोनेरी चित्र पाहायला मिळाले.

निरज चोपडाची 2023 च्या सीझनसाठी खास तयारी; पाहा त्याच्या भविष्यातील 'योजना व संकल्प'

देशाच्या ऍथलेटिक्ससाठी 2023 चा हंगामदेखील विशेष असणार 2022 नंतर, भारताचे ऍथलेटिक्स पुढील हंगामात व्यस्त असेल. देशाच्या ऍथलेटिक्ससाठी 2023 चा हंगामदेखील खास असेल, ज्यामध्ये आशियाई खेळ आणि जागतिक ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिप यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांव्यतिरिक्त, वर्षभरात 23 प्रमुख देशांतर्गत स्पर्धा आयोजित केल्या जातील. भारतीय खेळाडू देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये आपले कौशल्य वाढवण्याचा आणि आशियाई खेळ आणि जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये स्वतःची चाचणी घेण्यासाठी सर्वोत्तम खेळाडूंशी स्पर्धा करतील. तो केवळ आशियाई खेळ आणि जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये पदके जिंकण्यावर लक्ष केंद्रित करणार नाही, तर या स्पर्धांदरम्यान 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी पात्र होण्यासाठीदेखील तो लक्ष देईल. दुसरीकडे, आशियाई खेळांसाठी पात्रता मानके प्रत्येक राष्ट्रासाठी भिन्न असू शकतात, ऑलिम्पिकच्या विपरीत जेथे प्रत्येक राष्ट्रासाठी पात्रता गुण समान असतात. अंतिम संघातील निवडीसाठी पात्र होण्यासाठी संबंधित फेडरेशनने त्यांचे स्वतःचे मानक सेट केले आहेत, जे खेळाडूंना विशिष्ट पात्रता विंडोमध्ये प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

नीरज चोपडावर सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा, सर्वांच्या नजरा नीरज चोपडा यांच्यावर असतील, ज्याने २०२३ च्या हंगामापूर्वी इंग्लंडमधील लॉफबरो विद्यापीठात प्रशिक्षण सुरू केले आहे. अत्याधुनिक स्पोर्ट्स जिम आणि प्रशिक्षण सुविधांसाठी ओळखल्या जाणार्‍या लॉफबरो युनिव्हर्सिटीमध्ये ते ६३ दिवसांसाठी कॅम्प करणार आहेत. 24 वर्षीय त्याच्यासोबत त्याचे प्रशिक्षक आणि बायोमेकॅनिक्स तज्ज्ञ क्लॉस बॅट्रेनिट्झ आणि फिजिओथेरपिस्ट इशान मारवाह आहेत.

निरज चोपडा पुढील होणाऱ्या स्पर्धेत घेणार सहभाग निरज चोपडा 2023 च्या हंगामात ऑगस्टमध्ये बुडापेस्ट येथे जागतिक ऍथलेटिक्स चॅम्पियनशिप, तर सप्टेंबरमध्ये चीनमधील हांगझोऊ येथे होणार्‍या आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि डायमंड लीग मालिकेत भाग घेईल, अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, पुढील वर्षी अनेक मोठ्या इव्हेंट आहेत, ज्यात भारत चांगली कामगिरी करू शकतो आणि आगामी अॅथलेटिक्स पॉवरहाऊस म्हणून स्वतःला घोषित करू शकतो.

पॅरिस ऑलिम्पिक स्पर्धा भारताचा आत्मविश्वास वाढवणारी ठरणार बहुप्रतिक्षित 2024 पॅरिस ऑलिम्पिकपूर्वी या स्पर्धांमधील सर्वोच्च कामगिरीदेखील आत्मविश्वास वाढवणारी ठरेल. मात्र, भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या तंदुरुस्ती आणि रिकव्हरीबाबत काळजी घ्यावी लागते. ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीत बराच काळ अडथळा निर्माण झाला आहे. त्याला डोपिंगच्या मुद्द्यावरही लक्ष द्यावे लागणार आहे.