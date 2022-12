नवी दिल्ली : भारताचा सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची मुलगी जिवा सिंग धोनीच्या ( MS Dhoni Daughter Ziva ) ख्रिसमस सेलिब्रेशनचा व्हिडिओ लोकांना खूप आवडला आहे. या व्हिडिओमध्ये ( Ziva has Enjoyed Lot on Christmas With Dhoni Friends ) झिव्हा व्यतिरिक्त महेंद्र सिंह धोनी आणि साक्षी रावत धोनीदेखील आहेत. व्हिडिओमध्ये एमएसडी आणि साक्षीशिवाय त्याचे काही ( Christmas Celebrations by Dhoni Family ) जवळचे मित्रही दिसत आहेत. क्युट झिव्हा ख्रिसमसवर खूप आनंदी दिसत आहे.

धोनीच्या लाडलीचे अर्थात जिवाचे व्हिडीओ चाहते सतत करतात लाइक ज्यांच्यासोबत झिव्हाने खूप मजा केली, त्या फोटोंमध्ये सांताही दिसत आहे. झिव्हाचे व्हिडीओ, धोनीचे चाहते सतत लाइक करीत असतात. महेंद्रसिंग धोनीला पाहिल्यानंतर त्याचे चाहतेही खूश झाले आहेत. याआधी धोनीचा एक व्हिडिओही व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तो रॅपर बादशाह आणि हार्दिक पांड्यासोबत डान्स करताना दिसत होता. जीवा सिंग धोनीचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर येत राहतात, ज्यांना चाहते खूप लाइक आणि शेअर करतात.

जिवा बर्फात मस्ती करताना व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळतेय व्हिडीओमध्ये तुम्ही जिवा बर्फात मस्ती करताना पाहू शकता. ती खेळण्यासोबत पोज देतानाही दिसत आहे. यासोबतच झिव्हाने तिची आई साक्षीसोबत एक सेल्फीही क्लिक केला आहे. या व्हिडिओमध्ये जेवणापासून ते कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींची झलकही पाहायला मिळत आहे. व्हिडिओमध्ये महेंद्रसिंग धोनी जेवणाच्या टेबलावर काहीतरी कापताना दिसत आहे.

धोनीच्या कुटुंबाकडून मेरी ख्रिसमसच्या शुभेच्छा व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये सर्वांना मेरी ख्रिसमसच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. कृपया सांगा की झिव्हाचा जन्म 6 फेब्रुवारी 2015 रोजी झाला होता आणि तो धोनीचा एकुलता एक मुलगा आहे. झिव्हा अनेकदा तिचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर पोस्ट करत असते आणि तिच्या क्यूटनेसने लोकांची मने जिंकते. सोशल मीडियावर त्यांचे लाखो फॉलोअर्स आहेत. तिचे एक व्हेरिफाईड इन्स्टा अकाउंट आहे, ज्यावर झिव्हा व्हिडिओ आणि फोटो शेअर करत असते.