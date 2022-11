अल खोर : फिफा विश्वचषक 2022 मध्ये बुधवारी खेळल्या गेलेल्या ( Fifa World Cup 2022 Group F ) पहिल्या सामन्यात मोरोक्को आणि क्रोएशिया आमनेसामने ( Morocco and Croatia Face Each Other in First Match ) आले. मोरोक्को आणि क्रोएशिया यांच्यातील सामना 0-0 असा ( FIFA World Cup 2022 Played on Wednesday ) बरोबरीत सुटला. गतवेळचा उपविजेता ( Neither Team Managed to Score Until Full 90 Minutes ) संघ संपूर्ण सामन्यात गोलसाठी तळमळला. मात्र, मोरक्कन संघालाही एकही गोल करता आला नाही आणि अखेर सामना बरोबरीत सुटला.

खेळाची पूर्ण ९० मिनिटे पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही संघाला गोल करता आला नाही. दुखापतीच्या वेळेतही दोन्ही संघांनी गोल करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना यश मिळाले नाही. गेल्या विश्वचषकाचा उपविजेता संघ क्रोएशिया या सामन्यात फेव्हरिट मानला जात होता. दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही आणि शेवटी मोरोक्को आणि क्रोएशियाला प्रत्येकी एक गुण मिळवावा लागला.

या सामन्याला ६५ मिनिटे झाली आहेत. मात्र, अद्यापपर्यंत एकाही संघाला गोल करता आलेला नाही. मोरोक्कोने गोलचे सात प्रयत्न केले. मात्र, त्यांना गोल करता आला नाही. त्याचबरोबर क्रोएशियाने गोल करण्याचे पाच प्रयत्न केले आहेत. त्याचवेळी, सामन्याच्या 60 व्या मिनिटाला मोरोक्कोचा नुसैर मजरूई जखमी झाला आणि त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले. याह्या अत्यात-अल्लाह त्याच्या जागी संघात सामील झाला.

पूर्वार्धात दोन्ही संघांना एकही गोल करता आला नाही. आतापर्यंत मोरोक्कोने गोलचे पाच आणि क्रोएशियाने चार प्रयत्न केले आहेत. सामन्याच्या ३० मिनिटांपर्यंत एकही गोल होऊ शकला नाही. दोन्ही संघ अतिशय आक्रमक खेळ दाखवत आहेत. क्रोएशियाने शेवटचे पाच सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी, मोरोक्कोने मागील पाच सामन्यांपैकी तीन जिंकले आहेत, एक गमावला आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. दोन्ही संघांना विजयाने सुरुवात करायची आहे कारण क्रोएशियाने यापूर्वीच मोठ्या संघांना पराभूत केले आहे.

दोन्ही संघांचे 11 खेळाडू :

क्रोएशिया: लिव्हकोविक, पेरिसिक, लव्हरेन, कोव्हासिक, क्रॅमरिक, मॉड्रिक, ब्रोजोविक, व्लासिक, सोसा, गार्डिओल, जुरानोविक.

मोरोक्को: बौनोउ, हकिमी, मजरूई, अमराबत, अगार्ड, साईस, जिच, औनाही, अमलाह, बौफल, एन-नेसिरी.