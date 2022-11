ट्यूरिन : ATP टूर आणि ATP चॅलेंजर टूरची एकूण बक्षीस रक्कम 2023 मध्ये 37.5 दशलक्ष डाॅलर (3.7 दशलक्ष) ने वाढून ( Total Prize Money of ATP Tour will Increase ) 217.9 दशलक्ष ( Total Prize Money of ATP Challenger Tour will Increase ) डाॅलर (21.79 दशलक्ष) होईल. पुरुष टेनिस सर्किटमध्ये एकाच मोसमात एवढी मोठी रक्कम उभी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. माद्रिद, रोम आणि शांघाय येथे होणाऱ्या आठ ते १२ दिवसांच्या स्पर्धेमुळे, ATP (असोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स) टूरवरील 'ऑन-साइट' (टूर्नामेंट दरम्यान) बक्षीस रक्कम 18.6 दशलक्ष डाॅलर (18.6 दशलक्ष) पर्यंत वाढेल. कॅनडातील मास्टर्स 1000 आणि सिनसिनाटी या दोन्ही स्पर्धा 2025 मध्ये 12 दिवसांच्या असतील.

ATP ने 2023 मध्ये आपला 'बोनस पूल' 21.3 दशलक्ष डाॅलर (21.3 दशलक्ष) पर्यंत वाढवला आहे. जो 2022 च्या तुलनेत 85 टक्क्यांनी वाढेल. पुढील हंगामात ATP चॅलेंजर्सची बक्षीस रक्कम 12.1 दशलक्ष डाॅलर (1.21 कोटी) वरून 21.1 दशलक्ष डाॅलर (2.11 कोटी) पर्यंत 75 टक्क्यांनी वाढेल. एटीपी टूरने जूनमध्ये सांगितले की, ते नवीन नफा-शेअरिंग फॉर्म्युलावर काम करीत आहेत. ज्यामुळे खेळाडूंना अधिक पैसे मिळतील.