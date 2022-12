नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे ( BCCI ) नवे अध्यक्ष रॉजर बिन्नी ( New BCCI President Roger Binny ) यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेक निर्णय घेतले ( BCCI Confused on Future Plan ) गेले आहेत. ज्यावर बीसीसीआयला यू-टर्न घ्यावा लागला आहे. अशा निर्णयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची चांगलीच कोंडी होताना ( Dont Know on What Basis Board Takes Such Decisions ) दिसत आहे. संघाचा उपकर्णधार आणि कार्यवाहक ( BCCI has Expressed Surprise ) कर्णधाराची भूमिका बजावत ( Made Cheteshwar Pujara The Vice Captain ) असलेल्या केएल राहुलनेही अशा निर्णयांवर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पहिल्या एकदिवसीय संघात समाविष्ट करण्यात आलेल्या ऋषभ पंतला वैद्यकीय कारणास्तव खेळातून वगळण्याच्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या निर्णयावर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कसोटी सामन्यात उपकर्णधार आणि चेतेश्वर पुजाराला उपकर्णधार बनवले. बोर्ड असे निर्णय कशाच्या आधारे घेते माहीत नाही.

भारतीय संघाचा प्रभारी कर्णधार- उपकर्णधार केएल राहुल आणि चेतेश्वर पुजारा

सूर्यकुमार यादवला वगळणे बीसीसीसीआयचा हा निर्णयसुद्धा हास्यास्पद : सूर्यकुमार यादव यांना वगळणे याबाबतदेखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. याआधीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या अनेक निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. भारतीय क्रिकेट संघात उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये धावणारा फलंदाज सूर्यकुमार यादवला बांगलादेशविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून वगळण्यात आल्याने यावरही टीका झाली होती. त्यामागे मंडळाने आपल्या बाजूने युक्तिवाद केला असला तरी हा निर्णय चुकीचाच होता. नियमित कामगिरी करणाऱ्या फलंदाजांना आणि उत्तम खेळाडूंना वगळल्यामुळे भारतीय संघाने मालिका 2-1 ने गमावल्याचे बोलले जात आहे.

भारतीय फलंदाज सूर्यकुमार यादव

बीसीसीआयने जखमी जडेजा आणि शमीची निवड केल्यानंतर पुन्हा वगळणे : जखमी जडेजा आणि शमीची निवड याशिवाय बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी संघात जखमी रवींद्र जडेजा आणि मोहम्मद शमीचा समावेश करण्याच्या निर्णयाला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने बालिश कृत्य म्हटले आहे. अखेर फिटनेस चाचणी उत्तीर्ण झाल्याशिवाय खेळाडूचा संघात समावेश कसा होऊ शकतो? नंतर, त्याला अयोग्य घोषित केल्याने, त्याला पर्यायी व्यवस्था करावी लागली आणि संघात इतर खेळाडूंचा समावेश करणे भाग पडले. हे दोन्ही खेळाडू तंदुरुस्त नसतील तर त्यांना कसोटी संघात स्थान दिले जाणार नव्हते. त्याऐवजी, अशा खेळाडूंना संधी दिली जायची, जे फिट आहेत आणि खेळण्यासाठी टीम इंडियाचे दरवाजे ठोठावत आहेत. जोपर्यंत खेळाडूंची फिटनेस चाचणी होत नाही आणि ते खेळण्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याचे घोषित केले जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही दौऱ्यासाठी त्यांची निवड प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

मोहम्मद शमी आणि रवीद्र जडेजा

चेतेश्वर पुजाराची उपकर्णधारपदी अचानक नियुक्ती असे निर्णय आश्चर्यकारक : चेतेश्वर पुजाराची उपकर्णधारपदी अचानक नियुक्ती तसेच केएल राहुलची सोमवारी बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत ऋषभ पंतच्या जागी चेतेश्वर पुजाराची भारताच्या उपकर्णधारपदी निवड केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले गेले. त्याने अशा निर्णयाचा आधार माहिती नसल्याचे सांगितले. BCCI ने बांगलादेश विरुद्धच्या कसोटीसाठी उपकर्णधार म्हणून पुजाराचे नाव घेतल्यावर थोडे आश्चर्य वाटले. कारण माजी निवड समितीने तेव्हा म्हटले होते की, ऋषभ पंत आणि राहुल यांना भारतीय संघाचे भावी कर्णधार म्हणून तयार केले जात आहे. याबाबत राहुलला विचारले असता, उपकर्णधार बदलाच्या बारीकसारीक गोष्टींकडे राहुलने फारसे लक्ष दिले नाही.

राहुलने सोमवारी सामनापूर्व पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आश्चर्य : राहुलने सोमवारी सामनापूर्व पत्रकार परिषदेत सांगितले की, उपकर्णधार बनवण्यासाठी जाण्याचे निकष काय आहेत हे मला माहीत नाही. जो कोणी निवडला जातो, तुम्हाला सन्मान वाटतो आणि तुम्ही खेळत राहता. मला माहीत आहे की, तू जेव्हा उपकर्णधार होतास तेव्हा तू खरोखर आनंदी होतास. संघातील प्रत्येकाला त्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या माहीत आहेत आणि संघ त्यांच्या योगदानाची प्रशंसा करतो. तो म्हणाला की, ऋषभ आणि चेतेश्वर पुजारा दोघेही आमच्यासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये चमकदार आहेत आणि त्यांनी अनेकदा सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे आम्ही फारसा विचार करीत नाही. कारण प्रत्येकजण आपापल्या जबाबदाऱ्या घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि आम्ही एक संघ म्हणून पुढे जातो. प्लेइंग इलेव्हनसह संघ पुढे सरकतो.

आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल खेळण्याचे भारताचे लक्ष्य : आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल खेळण्याचे लक्ष्य भारत बुधवारपासून रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये भाग घेण्यासाठी सज्ज आहे. जेव्हा ते जहूर अहमद चौधरी स्टेडियमवर दोन कसोटींपैकी पहिल्या सामन्यात बांगलादेशशी सामना करेल. पुढील वर्षी होणाऱ्या आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय संघ विजयासह महत्त्वाचे गुण मिळविण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील दोन कसोटी सामने ICC वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप सायकलचा भाग आहे. जेथे भारत सध्या 52.08 टक्के गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

भारताला आता बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी जिंकणे आवश्यक : भारताला आता बांगलादेश आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी जिंकणे आवश्यक आहे. शाकिब अल हसनच्या नेतृत्वाखालील संघाविरुद्धच्या आगामी मालिकेत भारत आक्रमक क्रिकेट खेळेल, असे आश्वासन स्थायी कर्णधार केएल राहुलने दिले आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप फायनलची ही पात्रता आहे, असेही तो म्हणाला. त्यामुळे आपल्यालाही आक्रमक व्हायला हवे. आम्हाला माहिती आहे की, आम्ही कुठे उभे आहोत आणि अंतिम फेरीसाठी पात्र होण्यासाठी आम्हाला काय करावे लागेल. दररोज, प्रत्येक सत्रात त्या विशिष्ट क्षणी संघाला काय आवश्यक आहे किंवा नाही याचे मूल्यांकन करावे लागेल आणि आपले सर्वोत्तम देण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.