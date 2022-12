नवी दिल्ली : मध्य प्रदेश भोपाळ ( 65th NSCC Here on Sunday in Bhopal MP ) येथे मनू भाकर आणि सरबज्योत सिंग यांनी रविवारी 65 व्या राष्ट्रीय नेमबाजी ( Manu Bhakar and Sarabjot Singh Won Gold 65th NSCC ) स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक विजेतेपद पटकावले. सुवर्णपदकाच्या लढतीत हरियाणाच्या ( Manu Bhakar Represents Haryana ) जोडीने कर्नाटकच्या दिव्या टीएस आणि इमरोजचा 16-4 असा पराभव केला. मनू आणि सरबजोत यांनीही पात्रता फेरीत ५७५ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले होते, तर कर्नाटकच्या जोडीने ५७३ गुण मिळवले होते.

मनू भाकर करते हरियाणाचे प्रतिनिधित्व : भोपाळमधील एमपी शूटिंग अकादमी रेंजमध्ये महिलांच्या पदक लढतीत सीआरपीएफच्या पुष्पांजली राणाला 33-27 आणि नंतर तिची राज्य सहकारी विभूती भाटियाने 32-24 अशी, ज्युनियर महिलांच्या विजेतेपद फेरीत वैयक्तिक दुहेरीत मात केली. बुधवारी झालेल्या स्पर्धांमध्ये तिने दोन्ही सांघिक सुवर्णपदके आधीच मिळवली होती. तत्पूर्वी, ऑलिम्पियन मनू भाकरने 65व्या एनएससीसी महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल स्पर्धेत स्विप केले, दोन सांघिक सुवर्णपदकांमध्ये वैयक्तिक महिला आणि ज्युनियर महिला सुवर्णपदकांचा समावेश केला.

पंजाब आणि ओएनजीसीने कांस्यपदक जिंकले आहे. ज्युनियर मिश्र सांघिक पिस्तूलमध्ये उत्तर प्रदेशच्या अंजली आणि सागर यांनी सुवर्णपदक जिंकले, त्यांनी सुवर्णपदकाच्या लढतीत उत्तराखंडच्या यशस्वी आणि अभिनवचा 18-16 असा पराभव केला. केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथील वट्टीयुरक्कावु शूटिंग रेंज येथे, जिथे रायफल नागरिकांचे आयोजन केले जात आहे.

महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशने कांस्यपदक पटकावले : भारतीय नौदलाच्या नीरज कुमारने पुरुषांची 50 मीटर रायफल प्रोन स्पर्धा 625.8 गुणांसह जिंकली. मध्य प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ऑलिम्पियन ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमरने ६२४.८ गुणांसह रौप्यपदक तर दिल्लीच्या तरुण यादवने ६२३.४ गुणांसह कांस्यपदक जिंकले. ज्युनियर मिश्र सांघिक पिस्तूल स्पर्धेत उत्तर प्रदेशच्या अंजली आणि सागर यांनी सुवर्णपदकाच्या लढतीत उत्तराखंडच्या यशस्वी आणि अभिनवचा 18-16 असा पराभव करून सुवर्णपदक जिंकले. नीरजने दोन सुवर्णपदके जिंकली, त्याने जी पुरुषोथम आणि अजय ठाकूरसह पुरुषांच्या प्रोन स्पर्धेत सांघिक विजेतेपदही जिंकले.