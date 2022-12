नवी दिल्ली : ऑलिम्पिकपटू मनू भाकरने ६५व्या राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धेत ( The 65th National Shooting Championship ) महिलांच्या २५ मीटर पिस्तूल प्रकारात वैयक्तिक महिला आणि कनिष्ठ महिला गटात सुवर्णपदक ( Manu Bhaker has Won Four Gold Medals ) जिंकले. भाकरने यापूर्वी याच स्पर्धेच्या सांघिक प्रकारात दोन सुवर्णपदके जिंकली ( Bhaker had Earlier Won Two Gold Medals ) होती. हरियाणाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भाकरने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील नेमबाजी अकादमी संकुलात सीआरपीएफ (केंद्रीय राखीव पोलीस दल) च्या पुष्पांजली राणाला ३३-२७ असे पराभूत केले.

मनू भाकरचा विभूती भाटियाचा 32-24 असा पराभव करून मिळवले सुवर्ण : यानंतर भाकरने ज्युनिअर महिलांच्या विजेतेपदाच्या लढतीत विभूती भाटियाचा 32-24 असा पराभव करून वैयक्तिक स्पर्धांमध्ये दुहेरी सुवर्णपदक जिंकले. याआधी बुधवारी तिने सांघिक स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. पंजाबच्या समीक्षा धिंग्रा आणि अर्जुनने केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथील वट्टीयुरकावू शूटिंग कॉम्प्लेक्समध्ये रायफल स्पर्धेच्या मिश्र सांघिक स्पर्धेत मध्य प्रदेशच्या श्रेया अग्रवाल आणि हर्षित बिंजवा यांच्यावर 17-5 असा सहज विजय नोंदवला. ज्युनिअर मिश्र चहा स्पर्धेत हरियाणाच्या नॅन्सी आणि गुरुमुख या जोडीने कर्नाटकच्या तिलोत्तमा सेन आणि डॅरियस यांचा 16-10 असा पराभव केला.

महाराष्ट्राला कांस्यपदक : महाराष्ट्रातील आर्या आणि रणवीर आणि चंदीगडच्या महित आणि हर्ष यांनी कांस्यपदक पटकावले. याआधी बुधवारी मध्य प्रदेशच्या अन्वर हसन खान आणि मनीषा कीर यांनी तामिळनाडूच्या पृथ्वीराज तोंडाईमन आणि एन. के. निवेथाचा 6-4 असा पराभव करीत सुवर्णपदक जिंकले. आणि ट्रॅप मिश्र सांघिक ज्युनियर स्पर्धेत राजस्थानच्या विवान कपूर आणि मानवीने सुवर्णपदक जिंकले.