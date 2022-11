नवी दिल्ली : 20 नोव्हेंबरपासून कतारमध्ये FIFA विश्वचषक 2022 सुरू ( FIFA World Cup 2022 is Starting From November 20 ) होत आहे. ज्याची भारतातही ( FIFA World Cup Also Eagerly Awaited in India ) आतुरतेने प्रतीक्षा आहे. भारताच्या संघाचा विश्वचषकात समावेश नसताना ही अस्वस्थता आहे. भारताचा संघ या फुटबॉल स्पर्धेत कधीही खेळलेला नाही. १९ व्या शतकात इंग्रजांचे राज्य असताना भारतात फुटबॉलची सुरुवात ( Football Started in India in 19th Century During British Rule ) झाली. क्रिकेटप्रमाणेच हा खेळही भारतीयांनी ब्रिटिशांना पाहून शिकलेला आहे, पण क्रिकेटमध्ये जेवढे प्रभुत्व मिळाले तेवढे त्यात मिळाले नाही.

प्रथम कोलकाता येथे भारतीयांना माहिती मिळाली : १८७२ साली कोलकाता येथे भारतीयांना या खेळाची माहिती मिळाली. कोलकाता ही तेव्हा देशाची राजधानी असायची आणि ब्रिटिश सैनिक हा खेळ खेळायचे. नागेंद्र प्रसाद सर्ब अधिकारी (Nagendra Prasad Serbadhikari) यांना देशातील फुटबॉलचे जनक म्हटले जाते. तो त्याच्या मित्रांसोबत खेळू लागला. शाळेतील एका इंग्रजी शिक्षकाने त्याला खेळताना पाहिले आणि मग नागेंद्र आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

ड्युरंड कप लाँच केला : 1894 साली भारतात फुटबॉल क्लबची स्थापना झाली आणि 1888 साली शिमला येथे ड्युरंड कपचे आयोजन करण्यात आले. ही भारतातील पहिली फुटबॉल स्पर्धा होती. ही स्पर्धा आजही सुरू आहे, जी जगातील तिसरी सर्वात जुनी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेतील विजेत्याला तीन ट्रॉफी मिळतात.

मोहन बागान ऍथलीट्स क्लबची स्थापना : यानंतर 1889 मध्ये मोहन बागान ऍथलीट्स क्लबची स्थापना करण्यात आली, जी 123 वर्षांनंतरही भारतात जिवंत आहे. हा आशियातील सर्वात जुना क्लब आहे. भारतीय संघाला 1892 मध्ये फुटबॉलमध्ये पहिले यश मिळाले. सोवा बाजार क्लबने प्रथमच ट्रेडर्स चषक जिंकून इतिहास रचला.

भारतीय फुटबॉल संघटनेची स्थापना : ब्रिटिशांनी 1893 मध्ये भारतीय फुटबॉल असोसिएशनची स्थापना केली, परंतु 1920 पर्यंत त्यात एकही भारतीय नव्हता. 1899 मध्ये, दक्षिण भारतातील पहिला फुटबॉल क्लब, आरबी फर्ग्युसन फुटबॉल क्लब. तिरुसर, केरळ येथे 20 फेब्रुवारी रोजी त्याची स्थापना झाली. प्रथमच भारतीय फुटबॉल क्लबने ट्रॉफी जिंकली. त्या ट्रॉफीचे नाव होते IFA शील्ड. मोहन बागानला हे यश 1911 मध्ये मिळाले. यापूर्वी ही स्पर्धा केवळ ब्रिटीश संघाने जिंकली होती.

भारतीय संघ ज्यामध्ये ब्रिटीश खेळाडूही सहभागी होत असत : भारताच्या फुटबॉल संघाचा पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा 1924 साली श्रीलंकेचा होता. जिथे संघाचा कर्णधार गोस्थ पाल होता. 1937 मध्ये, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशनची स्थापना झाली, ज्याने सहा क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व केले. 1938 साली भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाचा पहिला अधिकृत दौरा केला. तेथे संघाने अनेक फुटबॉल क्लब आणि ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय संघाविरुद्ध सामने खेळले. आर लुम्सडेनने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत गोलची हॅट्ट्रिक केली. त्याने 24 सप्टेंबरला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध हा पराक्रम केला होता.

1948 मध्ये लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताचा सहभाग : 1940 मध्ये पहिल्यांदाच ड्युरंड चषक मोहम्मडन स्पोर्टिंग संघाने जिंकला होता. मोहम्मडन स्पोर्टिंग संघाने वॉर्विकशायर रेजिमेंटचा 2-1 असा पराभव करून हा विजय मिळवला. 1948 च्या लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघ पहिल्यांदाच सहभागी झाला होता. 1948 मध्ये लंडन ऑलिम्पिकमध्ये भारताचा सहभाग ही भारताची पहिली मोठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा होती. भारताचा संघ फ्रान्सकडून 2-1 असा पराभूत झाल्यानंतर बाहेर पडला. 1949 मध्ये भारतीय संघाने श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानचा दौरा केला होता. 1950 मध्ये, भारतीय संघ फिफा विश्वचषकासाठी डिफॉल्टनुसार पात्र ठरला, परंतु त्यात खेळण्यास नकार दिला. यादरम्यान सय्यद अब्दुल रहीम भारतीय फुटबॉल संघाचे प्रशिक्षक बनले.

1951 मध्ये भारत आशिया चॅम्पियन झाला : भारतीय फुटबॉल संघ 1951 मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत चॅम्पियन बनला होता. भारताने इंडोनेशिया आणि अफगाणिस्तानचा 3-0 असा पराभव केला. अंतिम फेरीत इराणचा १-० असा पराभव झाला. कोलकात्याच्या शेओ मेवलालने या स्पर्धेत चार गोल केले. तो संघाचा स्ट्रायकर होता. ईस्ट बंगालने यंदा तिसऱ्यांदा आयएफए शिल्ड जिंकली.

1952 मध्ये, श्रीलंकेत झालेल्या कोलंबो चतुर्भुज चषकाचा भारत आणि पाकिस्तान संयुक्त विजेता : 1952 मध्ये, श्रीलंकेत झालेल्या कोलंबो चतुर्भुज चषकाचा भारत आणि पाकिस्तान संयुक्त विजेता होता. यानंतर १९५३-५४-५५ पर्यंत भारत या स्पर्धेचा अखंड विजेता होता. यादरम्यान देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये शूज घालून खेळणे आवश्यक करण्यात आले आणि खेळाचा कालावधीही ७० मिनिटांपर्यंत कमी करण्यात आला. 1956 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारत चौथ्या स्थानावर होता. ऑलिम्पिकमध्ये हॅट्ट्रिक करणारा नेव्हिल डिसोझा हा पहिला आशियाई खेळाडू ठरला. तो या स्पर्धेत चार गोलांसह संयुक्त सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडूही होता. 1958 मध्ये टोकियो, जपान येथे झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारत चौथ्या स्थानावर राहिला. सुब्रतो कप 1960 मध्ये सुरू झाला, ज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आंतरशालेय स्पर्धा आहे. यामध्ये प्रथमच आशिया खंडातील विविध देशांतील 50 शाळांनी सहभाग घेतला.

पीके बॅनर्जी यांना अर्जुन पुरस्कार : पीके बॅनर्जी यांना 1961 मध्ये फुटबॉलमधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 1990 मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर 1962 मध्ये भारतीय संघाचा सुवर्णकाळ सुरू झाला. भारताने उपांत्य फेरीत दक्षिण व्हिएतनामचा पराभव केला आणि अंतिम फेरीत दक्षिण कोरियाचा 2-1 असा पराभव केला. इंडोनेशियातील जकार्ता येथे या आशियाई खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. 1962 मध्येच गोस्थ पाल यांना फुटबॉलमधील त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पहिला पद्मश्री पुरस्कार मिळाला.

1964 साली इस्रायलमध्ये झालेल्या AFC कपमध्ये भारतीय फुटबॉल संघ उपविजेता : 1964 साली इस्रायलमध्ये झालेल्या AFC कपमध्ये भारतीय फुटबॉल संघ उपविजेता ठरला होता. या वर्षी संघ मेराडका स्पर्धेत उपविजेता ठरला आणि 1965-63 मध्ये तिसरा क्रमांक पटकावला. 1967 मध्ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाने फुटबॉल सामन्याची वेळ 70 वरून 90 मिनिटांवर आणली. 1970 मध्ये बँकॉक येथे झालेल्या एशियाड आणि मेड्राक चषक स्पर्धेत भारतीय संघाने कांस्यपदक जिंकण्यात यश मिळविले. यादरम्यान सय्यद नियामुद्दीन संघाचा कर्णधार होता. 1971 मध्ये सिंगापूर येथे झालेल्या पेस्ता सुकान कपमध्ये भारत दक्षिण व्हिएतनामसह संयुक्त चॅम्पियन बनला. 1974 मध्ये बँकॉक, थायलंड येथे झालेल्या आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये भारत इराणसह संयुक्त विजेता बनला. तेव्हा प्रसून बॅनर्जी भारतीय फुटबॉल संघाचे कर्णधार होते.

सॅफ गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकले : 1977 मध्ये, भारतातील फेडरेशन कपची पहिली आवृत्ती केरळमध्ये झाली. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू पेले यांनीही येथे प्रदर्शनीय सामना खेळला होता. नेहरू चषक 1982 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सुरू झाला. उरुग्वेने पहिला नेहरू कप जिंकला. 1983 मध्ये शांती मलिक यांना फुटबॉलमधील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 1985 मध्ये बांगलादेशमध्ये झालेल्या SAF गेम्समध्ये भारतीय संघाने सुवर्णपदक जिंकले होते.

1993 मध्ये, भारतीय संघाने पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्क चषकाची पहिली आवृत्ती जिंकली : 1993 मध्ये, भारतीय संघाने पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सार्क चषकाची पहिली आवृत्ती जिंकली. 1995 मध्ये भारताने पुन्हा एकदा SAF गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकले. भारताने बांगलादेशचा 1-0 असा पराभव केला. 2012 मध्ये भारताने तिसऱ्यांदा नेहरू चषक जिंकला. यावर्षी, प्रथमच, FIFA महिला अंडर-17 विश्वचषक भारतात आयोजित करण्यात आला होता, ज्यामध्ये भारतीय संघ त्यांचे तीनही सामने गमावून बाहेर पडला. भारत विश्वचषकासाठी पात्र ठरला नाही. पण यजमान असल्याने फिफा विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळाली.

भारतात 150 वर्षांपासून फुटबॉल परंतु आजपर्यंत हा संघ फिफा विश्वचषकासाठी पात्र नाही : भारतात 150 वर्षांपासून फुटबॉल खेळला जात आहे, परंतु आजपर्यंत हा संघ फिफा विश्वचषकासाठी पात्र ठरू शकलेला नाही. यावेळीही भारतीय संघ फिफामध्ये खेळत नसला तरी देशवासियांमध्ये फुटबॉलची आवड काही कमी नाही. 20 नोव्हेंबरपासून कतारमध्ये फिफा विश्वचषक स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे, पण त्याबाबतचा उत्साह भारतातही कमी नाही.