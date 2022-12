नवी दिल्ली : दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना अंगठ्याला दुखापत झाल्याने भारताचा कर्णधार रोहित शर्मा मुंबईत ( India Captain Rohit Sharma has Returned to Mumbai ) परतला आहे. यापूर्वी कुलदीप सेन आणि दीपक चहर हेही दुखापतीमुळे ( Included Kuldeep Yadav in Indian Team for Third and Final ODI ) संघाबाहेर होते. त्यांच्या ( After The Injury to Captain Rohit Sharma ) जागी निवड समितीने कुलदीप यादवचा तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडेसाठी भारतीय संघात समावेश केला आहे.

बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाकडून कर्णधार रोहित शर्माची तपासणी : कर्णधार रोहित शर्माच्या दुखापतीनंतर बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्यांच्या दुखापतीचे मूल्यांकन केले. ढाका येथील स्थानिक रुग्णालयात त्याचे स्कॅनिंग करण्यात आले. सध्या तो तज्ज्ञांच्या सल्ल्यासाठी मुंबईला रवाना झाला असून, अखेरच्या वनडेत तो खेळू शकणार नाही. त्याचा अहवाल आल्यानंतर आगामी कसोटी मालिकेसाठी त्याच्या उपलब्धतेबाबत बोर्डाचा कोणताही निर्णय घेतला जाईल.

वेगवान गोलंदाज कुलदीप सेनसह दीपक चहरसुद्धा संघाबाहेर : याआधी वेगवान गोलंदाज कुलदीप सेनने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यानंतर पाठीत जड झाल्याची तक्रार केली होती. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याचे परीक्षण केले. त्याला दुसऱ्या वनडेपासून विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला. यानंतर कुलदीप सेनची दुखापत झाल्याचे निष्पन्न झाले आणि तो या मालिकेतून बाहेर पडला. तसेच, वेगवान गोलंदाज दीपक चहरला दुस-या एकदिवसीय सामन्यात डाव्या हाताच्या दुखापतीचा त्रास झाला आणि तो मालिकेतूनही बाहेर गेला. कुलदीप सेन आणि दीपक चहर हे दोघेही आता दुखापतींमुळे NCA कडे तक्रार करतील आणि ते तंदुरुस्त झाल्यानंतरच संघात सामील होतील.

शेवटच्या वनडेसाठी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवचा भारतीय संघात समावेश : त्यामुळेच निवड समितीने तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडेसाठी फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादवचा भारतीय संघात समावेश केला आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेसाठी भारताचा संघ असा असू शकतो. केएल राहुल (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, इशान किशन (यष्टीरक्षक), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, कुलदीप यादव.