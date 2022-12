नवी दिल्ली : बांगलादेशविरुद्धची कसोटी मालिका २-० ने जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचा ( KL Rahul May be Drop ) प्रभारी कर्णधार केएल राहुलच्या खराब फॉर्मची चर्चा सुरू झाली ( KL Rahul May be Drop in Next Series ) आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या 3 वनडे आणि दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये बॅटने कोणतीही जादू न दाखवल्याने केएल राहुल कदाचित टीम इंडियाला अलविदा करू शकेल, असे मानले जात ( KL Rahul May be Drop Series Srilanka or Australia ) आहे. भारतीय संघाचे माजी दिग्गज खेळाडू तथा निवडकर्ते श्रीलंकेविरुद्धच्या आगामी वनडे आणि टी-20 मालिकेत किंवा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी चार सामन्यांच्या घरच्या कसोटी मालिकेत केएल राहुलला वगळू शकतात. निवडीनंतरही तो अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये सामील होणार की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

भारतीय संघाचे प्रभारी कर्णधार केएल राहुल यांना पुढील मालिकेतून वगळण्याची शक्यता

माजी क्रिकेटपटू वसीम जाफर यांचा अंदाज केएल राहुलबद्दल, माजी क्रिकेटपटू वसीम जाफरचा असा विश्वास आहे की, बांग्लादेशमधील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील खराब फलंदाजीमुळे भारतीय कर्णधार केएल राहुलला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी चार सामन्यांच्या घरच्या कसोटी मालिकेत प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात येईल. बांगलादेशविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या चार डावांत राहुलला केवळ 22, 23, 10 आणि 2 धावा करता आल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, भारतीय सलामीवीराने 2022 मध्ये चार कसोटी सामन्यांमध्ये 17.13 च्या सरासरीने केवळ 137 धावा केल्या आहेत. ही गोष्ट श्रीलंकेविरुद्धच्या मालिकेतही पाहायला मिळेल.

कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याचा निर्णयाने वाद ढाका कसोटीत चायनामन कुलदीप यादवला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्याच्या निर्णयाला प्रभारी कर्णधार केएल राहुलने योग्य ठरवताच कुलदीपवर क्लीनअप केले, तो म्हणाला की सामन्याच्या पूर्वसंध्येला आणि सकाळी खेळपट्टी पाहून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच 22 महिन्यांनंतर कसोटीत पुनरागमन करून आणि सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार जिंकूनही त्याला बाहेर बसावे लागले. पण शेर-ए-बांगला नॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर त्याच्या जागी डावखुरा वेगवान गोलंदाज जयदेव उनाडकट याने 12 वर्षांनंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत सामन्यात तीन विकेट घेतल्या. कुलदीपला संघात न ठेवल्याबद्दल सोशल मीडियावर जोरदार टीका झाली, भारताचे अनुभवी फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी हा निर्णय 'अविश्वसनीय' असल्याचे म्हटले.

भारताचे माजी क्रिकेटपटू सुनील गावसकर यांचे मतानुसार सुनील गावसकर म्हणाले, आयपीएलमध्ये (२०२३ हंगामात लागू होणारा) प्रभावशाली खेळाडू नियम कसोटी सामन्यांमध्येही असेल तर मला कुलदीपला दुसऱ्या डावात आणायला नक्कीच आवडेल. तो एक कठीण निर्णय होता. गेल्या सामन्यात त्याने बांगलादेशविरुद्धचा सामना आपल्याला जिंकून दिला, हे जाणून घेण्याची आणि समजून घेण्याची बाब आहे. तो सामनावीर ठरला. अशा परिस्थितीत खेळाडूला वगळण्याचे कोणतेही औचित्य नव्हते.

वेगवान गोलंदाज आणि फिरकीपटूंना समान संधी देण्याचा आग्रह बाहेर बसण्याचा निर्णय योग्य होता, असे राहुल याने सांगितले, तसा हा निर्णय कठीण होता. पण, सामना सुरू होण्यापूर्वीची खेळपट्टी पाहता आम्हाला संतुलन राखणे योग्य वाटले. मात्र, आम्हाला वेगवान गोलंदाज आणि फिरकीपटूंना समान संधी द्यायची होती. ते म्हणाले, आम्ही एक निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाचा मला पश्चाताप नाही, तो योग्य निर्णय होता. तुमच्या लक्षात आले, तर वेगवान गोलंदाजांनी घेतलेल्या 20 विकेटसाठी वेगवान गोलंदाजांना साहाय्य होते. वनडेत खेळण्याचा आमचा अनुभव लक्षात घेऊन आम्ही हा निर्णय घेतला.