चंदीगड : 4 जूनपासून सुरू झालेल्या खेलो इंडिया युथ गेम्सचा आज समारोप होणार आहे. यावेळी हरियाणाचे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय प्रमुख पाहुणे ( Haryana Governor Bandaru Dattatreya chief guest ) म्हणून कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. सायंकाळी 5 वाजता या खेल महाकुंभाच्या समारोपप्रसंगी हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर हे देखील कार्यक्रमाला विशेष उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय हरियाणाचे क्रीडा मंत्री संदीप सिंग हे देखील खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्यासाठी समारोप समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.

खेलो इंडिया युथ गेम्स समारोप : समारोप समारंभ इंद्रधनुष सभागृहात ( Closing Ceremony Rainbow Auditorium ) होणार आहे. राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय खेलो इंडिया युवा क्रीडा स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या राज्यांचा सत्कार करतील. या खेल महाकुंभमध्ये देशातील सर्व राज्यांतील सुमारे 8500 खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ सहभागी झाले होते. खेलो इंडिया युथ गेम्स 2021 हे गेल्या वर्षी जानेवारी 2021 मध्ये होणार होते, परंतु कोरोना संसर्गामुळे ते वेळेवर आयोजित होऊ शकले नाहीत. त्यानंतर जानेवारी 2022 मध्येही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर ( Union Sports Minister Anurag Thakur ) औपचारिक शुभारंभ करणार होते, परंतु कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे ते पुढे ढकलण्यात आले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या खेल महाकुंभाचा शुभारंभ ( HM Amit Shah inaugurated the event ) केला होता.

1866 पदकांसाठी तरुणांनी दाखवला जोर : 4 जूनपासून सुरू झालेल्या या क्रीडा स्पर्धेत अनेक खेळ खेळले गेले. ज्यामध्ये हजारो तरुणांनी 1866 पदकांसाठी आपली ताकद दाखवली. खेलो इंडिया युथ गेम्स 2021 मध्ये देशभरातील सुमारे 8,500 खेळाडू, प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ सहभागी झाले होते. या खेळांमध्ये देशभरातील खेळाडूंनी 545 सुवर्ण, 545 रौप्य आणि 776 कांस्य पदके जिंकून एकूण 1866 पदके ( A total of 1866 medals ) जिंकून आपली ताकद दाखवली.

या पाच ठिकाणी झाल्या स्पर्धाः खेलो इंडिया युथ गेम्स-2021 मध्ये 25 प्रकारच्या खेळांचे आयोजन करण्यात आले होते. पंचकुला, अंबाला, शहााबाद, चंदीगड आणि दिल्ली या पाच ठिकाणी हे खेळ खेळले गेले. पंचकुला येथील ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स स्टेडियम पंचकुला संकुल हे या क्रीडा स्पर्धांचे मुख्य ठिकाण होते. कार्यक्रमस्थळी सुमारे सात हजार प्रेक्षकांसाठी बसण्याची व्यवस्था ( Seating for seven thousand spectators ) करण्यात आली होती.

या पाच खेळांचाही समावेश होता: यावेळी खेलो इंडिया युथ गेम्स-2021 मध्ये 5 नवीन खेळांचाही समावेश ( Also includes 5 new games ) करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पंजाबचा गतका, मणिपूरचा थंगाटा, केरळचा क्लारीपैटू, महाराष्ट्राचा मलखम ( Malkham of Maharashtra ) यांचा समावेश होता. याशिवाय योगासनालाही यावेळी स्थान देण्यात आले. जे पाच नवीन खेळ जोडले गेले ते पंचकुलाच्या क्रिकेट स्टेडियममध्येच केले गेले. त्याचबरोबर खेळाडूंना 3-स्टार हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यांना उत्तम दर्जाचा पौष्टिक आहार देण्यात आला. याशिवाय हॉटेल ते कार्यक्रमस्थळापर्यंत त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी वाहनांचीही पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली होती.

