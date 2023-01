नवी दिल्ली : भारताचे महान क्रिकेटपटू कपिल देव (kapil dev 64th birthday) आज त्यांचा ६४ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. (India first world cup ) 6 जानेवारी 1959 रोजी चंदीगड येथे जन्मलेल्या या प्रसिद्ध खेळाडूने 1983 मध्ये विश्वचषक जिंकून देशाचे नाव उंचावले होते. (kapil dev who won first world cup to india) भारताचा हा पहिलाच विश्वचषक होता. (first world cup to india in 1983 ) त्यांच्याबद्दल आणखी काही मनोरंजक गोष्टी जाणून घेणार आहोत (Indian cricket legend Kapil Dev).

महान खेळाडू कपिल देव यांनी 1983 च्या विश्वचषक सामन्यात टीम इंडियाचे नेतृत्व केले होते. (kapil dev birthday) इंग्लंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या विश्वचषक स्पर्धेत त्याने अनेक मोठे विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. (Kapil Dev Haryana Hurricane ) एवढेच नाही तर त्याची एक खासियत म्हणजे तो वेगवान गोलंदाजांसाठी एक उदाहरण आहे. त्याच्या वाढदिवसाच्या खास निमित्त BCCI ने त्याला शुभेच्छा दिल्या. यासोबतच अनेक क्रिकेटपटूंनीही त्याला शुभेच्छा दिल्या.

जग जिंकणारा सर्वात तरुण कर्णधार: कपिल देव एकदिवसीय विश्वचषक जिंकणारा सर्वात तरुण कर्णधार आहे. वयाच्या 24 व्या वर्षी फायनलमध्ये वेस्ट इंडिजचा पराभव करून विश्वचषक जिंकला. त्यांचा हा विक्रम आजही कायम आहे. त्याने आपल्या संपूर्ण आयुष्यात 356 सामने खेळले आणि 9,031 धावा केल्या. याशिवाय त्याने 687 विकेट घेत आणखी एक विक्रम आपल्या नावावर केला आहे.

कपिल देव यांना 'हरियाणा हरिकेन' म्हणूनही ओळखले जाते. कारण, तो हरियाणाच्या वतीने रणजी क्रिकेट खेळायचा. म्हणूनच त्यांना हरियाणा चक्रीवादळ म्हणतात. त्याने आपल्या संपूर्ण आयुष्यात हरियाणासाठी फक्त देशांतर्गत क्रिकेट खेळले.

कपिल देव यांनी इंग्लिश काउंटी वॉरसेस्टरशायर आणि नॉर्थम्प्टनशायरसाठीही क्रिकेट खेळले. त्याने 1994 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा केला होता. त्यानंतर कपिलच्या नावावर कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स होत्या. त्याने आंतरराष्ट्रीय कसोटी सामन्यांमध्ये एकूण 5248 धावा केल्या आणि 434 बळी घेतले. कपिल हा असा क्रिकेटर आहे, ज्याने 5000 धावा आणि 400 बळींचा आकडा पार केला आहे. त्याचबरोबर 225 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 3783 धावा केल्या आणि 253 बळीही घेतले.

कपिल देव यांनी 131 कसोटीत 5248 धावा केल्या. यामध्ये 8 शतके आणि 27 अर्धशतकांचा समावेश आहे. कपिल देव यांनी 225 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये एकूण 3783 धावा केल्या आहेत. ज्यामध्ये एक शतक आणि 14 अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने 1983 च्या विश्वचषकात झिम्बाब्वे विरुद्ध वनडे फॉरमॅटमधील एकमेव शतक झळकावले होते. त्यावेळी त्याने 183 धावांची इनिंग खेळून 253 विकेट घेतल्या होत्या.