कोची : इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) इतिहासातील सर्वात महागड्या बोलीनंतर ( IPL Auction 2023 ) इंग्लंडचा अष्टपैलू खेळाडू सॅम कुरनला पंजाब किंग्जने विकत ( Sam Curran Most Expensive Player in IPL History ) घेतले. मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्ज, राजस्थान रॉयल्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्सनेही सॅम कुरनसाठी ( Sam Curran Bought by Punjab Kings ) बोली लावण्याचा प्रयत्न ( Highest bid Record in IPL ) केला. पण, दीर्घ शर्यतीनंतर पंजाब किंग्जने शेवटची बोली लावली आणि इंग्लंडच्या अष्टपैलू खेळाडूला 18.50 कोटी रुपयांमध्ये आपल्या संघात सामील करून घेतले.

सॅम कुरन ठरला आयपीएलमधील सर्वात महागडा खेळाडू

आयपीएलमधील सर्वाधिक बोलीचा विक्रम आयपीएलमधील सर्वाधिक बोलीचा विक्रम याआधी आयपीएलमधील सर्वात महागडा खेळाडू म्हणून विकल्या गेलेल्या ख्रिस मॉरिसच्या नावावर राजस्थान रॉयल्सने आयपीएल 2021 च्या लिलावात 16 कोटी 25 लाखांना खरेदी केले होते. यावेळी, कॅमेरून ग्रीन (17 कोटी 25 लाख) आणि सॅम कुरन (18 कोटी 50 लाख) हे त्याच्यापेक्षा जास्त मिळालेल्या खेळाडूंमध्ये सामील झाले आहेत. तर बेन स्टोक्सला 16 कोटी 25 लाख इतकीच रक्कम मिळाली आहे.

सॅम कुरनला सर्वाधिक आनंद सॅम कुरनने शुक्रवारी उघड केले की, तो गुरुवारी रात्री जास्त झोपला नाही आणि लिलावात विक्रमी पैसे मिळाल्यानंतर 2023 च्या रोख-श्रीमंत टुर्नामेंटच्या मिनी प्लेयर-लिलावाबद्दल तो थोडा उत्साही आणि घाबरला होता. एका शोमध्ये तो म्हणाला की, "मी काल रात्री जास्त झोपलो नाही, थोडा उत्साही होतो, तसेच लिलाव कसा होईल याबद्दल चिंताग्रस्त होतो." पण होय, मी जे काही केले ते साध्य करण्यात मी यशस्वी झालो हे पूर्णपणे भारावून गेले आणि अविश्वसनीयपणे नम्र झालो. मला ते मिळण्याची आशा कधीच नव्हती.

सॅम कुरनने व्यक्त केले आश्चर्य सॅमने सांगितले की, "हे आश्चर्यकारक आहे, मी फक्त आश्चर्यकारकपणे उत्साहित आहे." मला भारतात येण्यासाठी अजून काही महिने बाकी आहेत, पण ते आश्चर्यकारकपणे रोमांचक आहे. एक प्रचंड मोठी संधी ज्याबद्दल मी खूप उत्साहित आहे, ती अविश्वसनीय आहे. कारण तुम्ही कदाचित कल्पना करू शकता. माझ्या मनात बर्‍याच गोष्टी चालू आहेत आणि हो ते अगदी अविश्वसनीय, खूप जबरदस्त आहे.

सॅम कुरनने पंजाब किंग्जबद्दल व्यक्त केल्या भावना सॅम कुरनने सांगितले की, मला वाटते की ते खूप वेगळे असणार आहे. मला मोहाली स्टेडियम माहिती आहे. काही ओळखीचे सहकारी आहेत जे मला मदत करतील. तुम्हाला आठवत असेल की, भूतकाळात पंजाब संघाचा भाग असलेल्या या अष्टपैलू खेळाडूने जुन्या संघात परतणे खूप चांगले होईल, असे सांगितले होते. पंजाबसोबत आयपीएलमध्ये खेळणे चांगले असल्याचे तो म्हणाला. चार वर्षांपूर्वी मी याच ठिकाणी पदार्पण हंगाम खेळला होतो. म्हणून, तिथे परत येणे खूप छान आहे आणि मी माझ्या काही इंग्लिश संघसहकाऱ्यांशी देखील दुवा साधण्यास उत्सुक आहे. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या T20 विश्वचषकात सॅम करण हाच प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा किताब जिंकणारा खेळाडू आहे. बॉल आणि बॅटने जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूसाठी सर्व मोठ्या संघांनी रस दाखवला होता.