नवी दिल्ली : ऑलिम्पिक पदक विजेती पीव्ही सिंधू, गगन नारंग आणि साक्षी मलिक यांच्यासह विद्यमान आणि माजी खेळाडू 10 डिसेंबर रोजी होणार्‍या भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेची (IOA) निवडणूक लढवणार( PV Sindhu, Gagan Narang and Sakshi Malik Sportspersons will be Contesting IOA ) आहेत. मतदान यादीतील 77 सदस्यांपैकी 39 महिला आणि 38 पुरुष आहेत. ऑलिम्पिक पदक विजेते योगेश्वर दत्त आणि एमएम सोमाया हेदेखील ( Olympic Medalists Yogeshwar Dutt and MM Somaya will also vote ) मतदान करतील. योगेश्वर आणि सोमाया यांची शनिवारी नवीन ऍथलीट्स कमिशनने उत्कृष्ट गुणवत्ता (एसओएम) आठ खेळाडू म्हणून निवड केली, तर साक्षीची भारतीय कुस्ती महासंघाने (WFI) नामांकन केले.

सिंधू आणि नारंग यांची अॅथलीट्स कमिशनने केले नामांकन : सिंधू आणि नारंग यांची अॅथलीट्स कमिशनने नामांकन केले होते. रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा यांनी सोमवारी 77 सदस्यीय निवडणूक महाविद्यालयाची यादी जाहीर केली. ज्यात 33 राष्ट्रीय क्रीडा महासंघातील 66 सदस्यांचा समावेश आहे. या सर्वांनी एक पुरुष आणि एका महिलेला नॉमिनेट केले आहे. याशिवाय, SOM मधून आठ (चार पुरुष आणि चार महिला), ऍथलीट्स कमिशनमधून दोन (एक पुरुष आणि एक महिला) नामांकित करण्यात आले. त्यात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या सदस्या नीता अंबानी यांचाही समावेश आहे.

आयओएसाठी ही एक मोठी उपलब्धी : काही काळ वादात सापडलेल्या आयओएसाठी ही एक मोठी उपलब्धी आहे. कारण पुरुषांपेक्षा अधिक महिला सदस्य मतदान करतील. सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त माजी न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांनी तयार केलेल्या नवीन संविधानानुसार या निवडणुका होणार आहेत. IOC कडून मान्यता मिळाल्यानंतर, IOA ने 10 नोव्हेंबर रोजी नवीन संविधान स्वीकारले. या निवडणूक महाविद्यालयातील सुमारे 25 टक्के सदस्य हे सध्याचे किंवा माजी खेळाडू आहेत.

IOA च्या जनरल बॉडीमध्ये समान संख्येने पुरुष आणि महिला : नवीन घटनेनुसार, IOA च्या जनरल बॉडीमध्ये समान संख्येने पुरुष आणि महिला मतदान हक्क सदस्य असतील. ऍथलीट्स कमिशन आणि आठ SOM च्या दोन सदस्यांव्यतिरिक्त, इतर काही NSF ने देखील माजी खेळाडूंना निवडणूक महाविद्यालयात नामनिर्देशित केले आहे. भारतीय लुज फेडरेशनचे प्रतिनिधित्व सहा वेळा हिवाळी ऑलिंपियन शिवा केशवन आणि ऍथलीट जान्हवी रावत करणार आहेत. त्याचप्रमाणे, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने त्यांचे अध्यक्ष आणि माजी गोलकीपर कल्याण चौबे आणि माजी महिला राष्ट्रीय संघ खेळाडू थोंगम तबबी देवी यांना सदस्य म्हणून निवडणूक महाविद्यालयात पाठवले आहे.

माजी रग्बी खेळाडू आणि अभिनेता राहुल बोस हे या खेळाच्या राष्ट्रीय महासंघाच्या दोन नामांकितांपैकी : माजी रग्बी खेळाडू आणि अभिनेता राहुल बोस हे या खेळाच्या राष्ट्रीय महासंघाच्या दोन नामांकितांपैकी एक आहेत. तर ऑलिम्पिक धावपटू आणि अॅथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) चे अध्यक्ष आदिल सुमारीवाला त्यांच्या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. निवर्तमान सरचिटणीस राजीव मेहता हे फेंसिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. SOM चे इतर सहा सदस्य पीटी उषा (अॅथलेटिक्स), सुमा शिरूर (नेमबाजी), रोहित राजपाल (टेनिस), अपर्णा पोपट (बॅडमिंटन), अखिल कुमार (बॉक्सिंग) आणि डोला बॅनर्जी (तिरंदाजी) आहेत.

नवीन घटनेनुसार, इलेक्टोरल कॉलेज केवळ NSF च्या त्या सदस्यांचे बनलेले आहे ज्यांचे खेळ ऑलिम्पिक किंवा आशियाई खेळ किंवा राष्ट्रकुल खेळांच्या कार्यक्रमात समाविष्ट आहेत. यामध्ये खो-खो, बिलियर्ड्स आणि स्नूकरसारख्या राष्ट्रीय महासंघांना वगळण्यात आले आहे, जे या तीन बहु-क्रीडा स्पर्धांचा भाग नाहीत. एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष (एक पुरुष आणि एक महिला), एक कोषाध्यक्ष, दोन सहसचिव (एक पुरुष आणि एक महिला), इतर सहा कार्यकारी परिषद सदस्यांची निवड करण्यासाठी IOA निवडणुका होणार आहेत. कार्यकारी सदस्यांपैकी दोन (एक पुरुष आणि एक महिला) निवडून आलेल्या SOM मधून असतील. कार्यकारी परिषदेचे दोन सदस्य (एक पुरुष आणि एक महिला) खेळाडू आयोगाचे प्रतिनिधी असतील. नवीन घटनेनुसार, त्यांचा मतदानाचा अधिकार राज्य ऑलिम्पिक संस्थांकडून काढून घेण्यात आला आहे.