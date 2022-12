नवी दिल्ली : टीम इंडियाचा सलामीवीर ( Team India Opener Shikhar Dhawan ) शिखर धवन आज 37 वा वाढदिवस साजरा करीत ( Dhawan is Celebrating 37th Birthday Today ) आहे. तो टीम ( Virat Kohli Wishes Shekhar Dhawan ) इंडियासोबत बांगलादेशच्या दौऱ्यावर आहे, जिथे तो आपला वाढदिवस सहकारी खेळाडूंसोबत साजरा करणार ( Shikhar Dhawan Celebrate his Birthday with Fellow Players ) आहे. भारताच्या या सलामीवीराला बीसीसीआयनेदेखील ट्विटरद्वारे ( BCCI Celebrating Dhawan ) वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ( BCCI has Wished Dhawan on Twitter ) दिल्या आहेत.

बीसीसीआयकडून धवनला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय), धवनला ट्विटरवरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. "267 आंतरराष्ट्रीय सामने, 10856 आंतरराष्ट्रीय धावा 2013 ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी-विजेता. @SDhawan25 ला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा!" शिखर धवन हा आज जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक ओळखला जातो. त्याने अनेकवेळा भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे. अलीकडेच धवनने न्यूझीलंडविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या एकदिवसीय मालिकेत संघाची कमान सांभाळली होती. मात्र, पावसामुळे दोन सामने रद्द झाल्याने भारताला मालिका 0-1 अशी गमवावी लागली. सध्या तो टीम इंडियासोबत बांगलादेश दौऱ्यावर आहे.

सलामीवीर शिखर धवनचा जीवनपट : टीम इंडियाचा वेगवान फलंदाज आणि स्टार सलामीवीर शिखर धवनचा जन्म 5 डिसेंबर 1985 रोजी दिल्लीत झाला. शिखर धवनने एकही धाव न काढता शून्यातून एकदिवसीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. पण, कसोटी क्रिकेटमध्ये येऊन सर्वात जलद शतक झळकावून दहशत निर्माण केली. त्यानंतर शिखरने मागे वळून पाहिले नाही. यावेळी शिखर धवन आयपीएल 2023 मध्ये पंजाब किंग्जचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. यापूर्वी 2013 पासून तो सनरायझर्स हैदराबाद संघाशी संबंधित होता. 2019 मध्ये, तो दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा एक भाग होता. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ट्विट करून या भारतीय फलंदाजाचे अभिनंदन केले आहे.

भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीने शेखर धवनला दिल्या शुभेच्छा : भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहली एका इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये म्हणाला , “आनंदी आणि आशीर्वादित राहा. सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवागने निवृत्ती घेतल्यानंतर टीम इंडियाला आणखी एका धडाकेबाज सलामीवीराची गरज होती जो सामना विरोधी पक्षाकडे नेऊ शकेल. शिखर धवनचा आकर्षक स्ट्रोकप्ले आणि धावा करण्याच्या अप्रतिम क्षमतेने ते अंतर पूर्ण केले. याव्यतिरिक्त, धवन मैदानावर असताना त्याच्या खेळात आणि वर्तनात भडकपणा दाखवतो.

धवनला संघात गब्बर म्हणूनसुद्धा ओळखले जाते : धवन, ज्याला गब्बर म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने आपल्या मोहक वागण्याने असंख्य लोकांची मने जिंकली आहेत. मैदानावर, कबड्डी फॅशनमध्ये तो वारंवार मिशा फिरवून आणि मांड्या मारून आनंद व्यक्त करतो. कदाचित धवनला त्याच्या दिल्लीच्या मातीमधील तो असल्याने त्याच्या वागण्यातून हे दिसून येते. भारतातील सर्वात प्रिय क्रिकेटपटूंपैकी एक, सलामीवीर त्याच्या जबरदस्त धावा करण्याच्या पराक्रमासाठी ओळखला जातो. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की शिखर धवनला त्याच्या करिअरची सुरुवात यष्टीरक्षक म्हणून करायची होती. परंतु, नंतर त्याने आपला प्लॅन बदलला. त्यानंतर सलामीवीर म्हणून त्याने आपली छाप पाडली आहे.

शेखर धवनची कारकीर्द : ऑक्‍टोबर 2010 मध्‍ये ऑस्‍ट्रेलियाविरुद्धच्‍या वनडेमध्‍ये, दिल्लीच्‍या फलंदाजाने भारताकडून आंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. भारतीय संघातील धवनचे स्थान मात्र 2013 मध्ये त्याच्या उल्लेखनीय कसोटी पदार्पणाने निश्चित झाले. 10 वर्षांहून अधिक काळ, धवनने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या दोन्हींमध्ये सातत्याने कामगिरी केली आहे. 2013 चॅम्पियन्स ट्रॉफी, 2015 वर्ल्ड कप आणि 2017 चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये धवनने भारतासाठी सर्वात मौल्यवान धावा केल्या. इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये सलग दोन शतके ठोकणारा तो पहिला खेळाडू आहे.