नवी दिल्ली : फिफा विश्वचषक २०२२ चे काउंटडाऊन सुरू ( Fifa World Cup 2022 Updates ) आहे. काही दिवसांनी सुरू होणाऱ्या फिफा विश्वचषक फुटबॉलचा परिणाम भारतीय क्रिकेटपटूंवरही दिसून येत आहे. कतारमध्ये 20 नोव्हेंबरपासून ( Indian Cricketers Following FIFA World Cup 2022 ) सुरू होणाऱ्या ( FIFA World Cup 2022 Fixtures ) विश्वचषकासाठी, अनेक क्रिकेटपटू त्यांच्या आवडत्या संघासाठी जोर लावत ( Eager to See Messi vs Ronaldo Match ) आहेत. त्यांना विजेते म्हणून पाहू इच्छित आहेत.

भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑफस्पिनर रविचंद्रन अश्विन स्पेन संघाचा चाहता : भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑफस्पिनर आणि नुकत्याच झालेल्या T20 विश्वचषक स्पर्धेतील भारतीय संघाचा सदस्य रविचंद्रन अश्विन याला स्पेन संघाची कृती पाहायची आहे. कारण तो या संघाचा मोठा चाहता आहे. यासोबतच त्याला फ्रेंच खेळाडू किलियन एमबाप्पेलाही अॅक्शनमध्ये पाहायचे आहे.

फुटबाॅल खेळताना भारताचा ऑफस्पिनर आर अश्विन

आर अश्विनला स्पेनच्या सामन्यांची प्रतिक्षा : भारतीय क्रिकेट संघाचा ऑफस्पिनर आर अश्विनने मंगळवारी सांगितले की, "मी नेहमीच स्पेनचा चाहता आहे. ते या वर्षी कशी कामगिरी करतील हे मला माहिती नाही. परंतु, हे निश्चित आहे की, मी स्पेनमधील सामन्यांची वाट पाहत आहे. इतर संघांनीही त्यांच्या खेळाचा स्तर उंचावला आहे आणि शेवटचा विश्वचषक खूप छान होता. मला Kylian Mbappe ला मागच्या वेळी बघताना खूप आनंद झाला. मीसुद्धा विश्वचषकात काही नवीन तारे उदयास येण्याची वाट पाहत आहे. हो मला फिफा विश्वचषक आवडतो, फिफा विश्वचषक 2022 ची वाट पाहत आहे."

भारताचा माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा जाणार कतारला : यासोबतच भारताचा माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा हा फुटबॉल अॅक्शन पाहण्यासाठी कतारला जाणार आहे. तो पोर्तुगाल आणि उरुग्वे यांच्यातील सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. जिथे त्याला करिश्माई फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोला कृतीत पाहायचे आहे. भारताचा माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा म्हणाला, "होय, मी फिफा विश्वचषक पाहण्यासाठी कतारला जाणार आहे. मी पोर्तुगाल आणि उरुग्वेचा सामना पाहणार आहे. यामागचे एक कारण म्हणजे रोनाल्डो. मी खूप मोठा चाहता आहे असे नाही, पण मी त्याला पाहू इच्छितो. माझे स्वतःचे डोळ्यांनी हा महासंग्राम मला पाहायचा आहे."

भारतीय क्रिकेटर सचिन आणि प्रज्ञान ओझा फुटबाॅल खेळताना

माजी फिरकीपटू प्रज्ञान ओझा रोनाल्डोचा चाहता : यासोबतच यंदाच्या फिफा विश्वचषकाच्या फायनलबाबत विचारले असता ओझा म्हणाला की, मला मेस्सी विरुद्ध रोनाल्डो सामना बघायचा आहे. म्हणजे फायनल अर्जेंटिना विरुद्ध पोर्तुगाल झाली तर बरे होईल.