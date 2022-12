नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या संघ निवडकर्त्यांनी मंगळवारी ( Indian Cricket Team Selection For T20 and One Day Series ) संध्याकाळी श्रीलंकेविरुद्ध खेळल्या ( T20 and One Day Series Against Sri Lanka ) जाणाऱ्या 3 सामन्यांच्या T20 मालिकेसाठी संघाची घोषणा ( Indian Team Selection For T20 ) केली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या या घोषणेमध्ये ( Indian Team Selection For One day Series ) निवडकर्त्यांनी ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल यांसारख्या अनेक दिग्गज खेळाडूंना वेगवेगळ्या कारणांमुळे वगळले आहे. या मालिकेत हार्दिक पंड्याला पदोन्नती देण्यात आली आहे. कर्णधार आणि सूर्यकुमार यादव हे उपकर्णधार आहेत.

कसोटी मालिकेत पंतच्या बॅटची चमकदार कामगिरी बांग्लादेश विरुद्ध नुकत्याच संपलेल्या कसोटी मालिकेत पंतच्या बॅटने चमकदार कामगिरी केली होती. परंतु, वनडे आणि टी-20 सामन्यांमध्ये तो काही विशेष करू शकला नाही. त्यामुळे निवडकर्त्यांनी इशान किशनची यष्टिरक्षक आणि फलंदाज म्हणून निवड करून चांगल्या कामगिरीचे बक्षीस दिले आहे.

रोहित शर्माला दुखापतीतून परतण्याची संधी उपलब्ध यासोबतच पुढील महिन्यात श्रीलंकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान संघाचा अनुभवी कर्णधार रोहित शर्माला दुखापतीतून परतण्याची संधी उपलब्ध करून देताना हार्दिक पांड्याला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे. रोहित शर्मा अलीकडच्या काळात अंगठ्याच्या दुखापतीशी झुंज देत आहे आणि व्यस्त आगामी वेळापत्रकापूर्वी बांगलादेशमध्ये भारताच्या अलीकडील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतून तो बाहेर पडला.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला भारत श्रीलंकेविरुद्ध तीन टी-20 सामने नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला भारत श्रीलंकेविरुद्ध तीन टी-20 आणि तीन एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे. पांढऱ्या चेंडूच्या या स्पर्धेत भारताला मागील मालिकेतील पराभव विसरून चमकदार कामगिरी करावी लागणार आहे. त्यामुळे भारत तीन टी-२० आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांसाठी श्रीलंकेचे यजमानपद भूषवत आहे. आता रोहित शर्मावर हार्दिक पांड्याला कर्णधारपदाची क्षमता सिद्ध करण्याचे तसेच वर्षाची सुरुवात विजयाने करण्याचे दडपण असेल.

रोहित शर्माच्या वनडेतील समावेशाच्या संकेतावरून बरेच अंदाज रोहित शर्माच्या वनडेतील समावेशाच्या संकेतावरून रोहित पुन्हा क्रिकेटमध्ये परतणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ अनुभवी शिखर धवन बाहेर गेला आहे. बांगलादेशमध्ये नुकत्याच संपलेल्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान कर्णधार म्हणून त्याने तीन सामन्यांमध्ये फक्त 18 धावा केल्या. त्यामुळे त्यांना कमकुवत फलंदाजीचा फटका सहन करावा लागत आहे.

डावखुरा फलंदाज ऋषभ पंतला झटका डावखुरा फलंदाज ऋषभ पंतला झटका देत त्याला वनडे आणि टी-२० संघातून वगळण्यात आले आहे. यासोबतच विराट कोहली, केएल राहुल आणि रोहित हे तिघेही टी-२० मालिकेतून बाहेर होतील, तर इशान किशन आणि शुभमन गिल यांचा चांगल्या खेळीच्या जोरावर संघात समावेश करण्यात आला आहे. या दोघांवर भारताच्या अव्वल फलंदाजी क्रमाने प्रयत्न केले जातील.

अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजाला संघात स्थान नाही अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजाला कोणत्याही संघात स्थान मिळालेले नाही. असे मानले जात आहे की तो अजूनही गुडघ्याच्या दुखापतीतून सावरत आहे, तर शिवम मावी आणि मुकेश कुमार यांचा टी-20 सामन्यांमध्ये नवीन चेहरा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

भारताचा T20 संघ : हार्दिक पंड्या (कर्णधार), इशान किशन (यष्टीरक्षक), रुतुराज गायकवाड, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (उपकर्णधार), दीपक हुडा, राहुल त्रिपाठी, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार.

भारत एकदिवसीय संघ : रोहित शर्मा (क), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मो. शमी, मोहम्मद. सिराज, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंग.