नवी दिल्ली : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला टी-२० क्रिकेट सामना ( India vs Sri Lanka Match ) आज संध्याकाळी ७ वाजल्यापासून मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात अनेक दिग्गज खेळाडूंच्या अनुपस्थितीमुळे नवीन खेळाडूंना संधी मिळू शकते. शुभमन गिलला सलामीवीर म्हणून संधी मिळाली नाही, तर रुतुराज गायकवाड पुन्हा ( Ruturaj and Chahal may be in Playing XI First T20 ) एकदा ईशान किशनसोबत ( XI First T20 match Wankhede Stadium ) डावाची सुरुवात करेल. त्याचबरोबर संजू सॅमसनला विकेटकीपिंगची संधी मिळू शकते.

रुतुराज गायकवाडची निवडीची शक्यता रुतुराज गायकवाडचा वरचष्मा मागील दौर्‍यांच्या आधारे भारतीय संघ रुतुराज गायकवाड आणि ईशान किशन यांना सलामीवीर म्हणून वापरून पाहणार असल्याचे मानले जात आहे. रुतुराज गायकवाडने जूनमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या T20I मालिकेत इशान किशनसोबत डावाची सुरुवात केली होती. दुसरीकडे बांगलादेशविरुद्धच्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात इशान किशनने आपल्या धडाकेबाज द्विशतकामुळे संघ व्यवस्थापनाचा विश्वास जिंकला आहे. गायकवाडला तिन्ही सामन्यांमध्ये संधी मिळाली तर ही त्याच्यासाठी महत्त्वाची मालिका ठरू शकते.

इशान किशनसह शुभमन गिलची निवड केल्यास ऋतुराज निवडीकरिता प्रश्नचिन्ह भारतीय संघ व्यवस्थापनाने इशान किशनसह शुभमन गिलची निवड केल्यास गायकवाड किंवा संजू सॅमसन या दोघांपैकी एकाला बाहेर बसावे लागेल. T20 विश्वचषकादरम्यान बेंचवर बसून सामना पाहणारा युझवेंद्र चहल प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतणार आहे. अक्षर पटेल फलंदाजीमुळे त्याला कडवी झुंज देऊ शकतो. चहलला खेळण्याची संधी मिळाल्यास तो भारतासाठी सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज बनण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी त्यांना फक्त चार विकेट्सची गरज आहे. जेणेकरून तो अव्वल धावणाऱ्या भुवनेश्वर कुमारला (90 विकेट्स) पराभूत करू शकेल.

भारत विरुद्ध श्रीलंका टी-20 सामना वानखेडे स्टेडियम

श्रीलंका आशिया कप चॅम्पियन श्रीलंका आशिया कप चॅम्पियन आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, टीम इंडिया 3 जानेवारी ते 15 जानेवारी 2023 या कालावधीत श्रीलंकेसोबत तीन T20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे, तसेच भारतात तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी मार्च २०२२ मध्ये भारताने प्रतिस्पर्धी श्रीलंकेविरुद्ध क्लीन स्वीप करून आपले पराक्रम दाखवले होते. तर दुसरीकडे श्रीलंकेचा संघ भारत आणि पाकिस्तानला पराभूत करून आशिया कपचा चॅम्पियन बनला आहे.

टी20 सामन्यात मिळणार गोलंदाजीमध्येसुद्धा संधी रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन, मोहम्मद शमी आणि जसप्रीत बुमराह वेगवेगळ्या कारणांमुळे संघाचा भाग नाहीत. नवीन खेळाडूंना संधी मिळण्यासाठी हे चांगले लक्षण आहे. गोलंदाजीत अर्शदीप सिंगसह उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या आणि हर्षल पटेल गोलंदाजीत आपली ताकद दाखवतील. गोलंदाजांमध्ये अर्शदीप सिंगसह उमरान मलिकचा खेळ जवळपास निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. तिसरा सीमर म्हणून दुसऱ्या खेळाडूला संधी मिळू शकते.

श्रीलंकादेखील कमकुवत संघ नाही श्रीलंकेने विश्वचषकानंतर एकही T20 सामना खेळला नसेल, परंतु गेल्या महिन्यात लंका प्रीमियर लीगचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये अनेक खेळाडूंनी जोरदारपणे आपले हात उघडले होते. भारताला घरच्या परिस्थितीचा फायदा आहे, पण दासुन शनाकाच्या नेतृत्वाखाली श्रीलंकेकडे अधिक स्थिर प्लेइंग इलेव्हन आहे आणि गतवर्षी आशिया चषक जिंकणे टीम इंडिया विसरणार नाही.

सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये श्रीलंकेचा वनिंदू हसरंगा राशिद खान (81) नंतर 2022 मध्ये T20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या खेळाडूंमध्ये वनिंदू हसरंगा (73) यांचे नाव आले आहे. रशीदचा वेग नसतानाही त्याच्याकडे चांगल्या गुगलीची ताकद आहे. त्याच्या चेंडूंवर मोठे फटके मारणे हे फलंदाजांसाठी अवघड काम असते. श्रीलंका त्यांच्या शेवटच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जास्त बदल करणार नाही, दिलशान मदुशंका कसून राजिताची जागा घेऊ शकतो.

भारतीय संघाचे संभाव्य खेळाडू : १ इशान किशन, २ रुतुराज गायकवाड (शुबमन गिल), ३ सूर्यकुमार यादव, ४ संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ५ हार्दिक पंड्या (कर्णधार), ६ दीपक हुडा, ७ वॉशिंग्टन सुंदर, ८ हर्षल पटेल, ९. अर्शदीप सिंग, 10 उमरान मलिक, 11 युजवेंद्र चहल

श्रीलंकेचा संभाव्य संघ : 1 पाथुम निसांका, 2 कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), 3 धनंजय डी सिल्वा, 4 चरित अस्लंका, 5 भानुका राजपक्षे, 6 दासुन शनाका (क), 7 वानिंदू हसरंगा, 8 चमिका करुणारत्ने, 9 थिलशान, महेशान डी. मदुशंका, 11 लाहिरू कुमारा