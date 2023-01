मुंबई : भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील 3 टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर ( 1st T20I Wankhede Stadium ) मंगळवार, 3 जानेवारी 2023 रोजी खेळवला जाणार ( Wankhede Stadium Pitch Report ) आहे. या मालिकेत भारताचे कर्णधारपद पुन्हा एकदा अष्टपैलू हार्दिक पांड्याकडे सोपवण्यात आले ( India vs Sri Lanka Head to Head ) आहे. अनेक वरिष्ठ खेळाडूंच्या ( IND vs SL 1st T20I Match ) अनुपस्थितीत आशिया कप विजेत्या श्रीलंकेविरुद्ध संतुलित आणि मजबूत प्लेइंग इलेव्हन निवडणे ही हार्दिकची सर्वात मोठी समस्या असेल. कर्णधार हार्दिक पांड्यासमोर श्रीलंकेविरुद्ध मायदेशात मालिका जिंकून आपल्या नेतृत्व कौशल्याने निवडकर्त्यांना प्रभावित करण्याचे मोठे आव्हान असेल. यात तो यशस्वी झाला, तर आगामी मालिकेतही तो संघाचे नेतृत्व करू शकतो.

सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या तसेच अर्शदीप सिंगवर असणार लोकांच्या नजरा टीम इंडियाचे खेळाडू सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या तसेच अर्शदीप सिंग यांच्यावर लोकांच्या नजरा असणार आहेत. T20 विश्वचषकात चमकदार कामगिरी करणारे हे खेळाडू घरच्या मालिकेत बॅट आणि बॉलचा करिष्मा कसा दाखवतात. दुसरीकडे, श्रीलंकेकडून वानिंदू हसरंगा डी सिल्वा, पथुम निसांका, कुशल मेंडिस आणि महेश तिक्षाना यांच्या कामगिरीवर लक्ष असेल. हे सर्व खेळाडू आपल्या संघासाठी आतापर्यंत चांगली कामगिरी करत आहेत.

वानखेडे स्टेडियमवर रंगणार भारत विरुद्ध श्रीलंका लढत; पाहा खेळपट्टीचा स्पेशल रिपोर्ट आणि दोन्ही संघांचा रेकाॅर्ड

वानखेडे खेळपट्टीवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यांवर एक नजर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना मंगळवारी संध्याकाळी 7.00 वाजल्यापासून मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर खेळवला जाईल. वानखेडे खेळपट्टीवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यांसह भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यांच्या रेकॉर्डवर एक नजर टाकणार आहोत. वानखेडेच्या खेळपट्टीवर आतापर्यंत 7 टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी 4 सामने भारतीय संघ खेळला आहे.

वानखेडे स्टेडियमवर भारतीय संघाने 2 सामने जिंकले या 7 सामन्यांमध्ये भारतीय संघाने 2 सामने जिंकले असून, 2 सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आहे. त्याचबरोबर इतर देशांच्या संघांनी येथे 3 सामने खेळले आहेत. या खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने केवळ 2 सामने जिंकले आहेत, तर नंतर फलंदाजी करताना धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने एकूण 5 वेळा विजय मिळवला आहे.

वानखेडे स्टेडियमवर रंगणार भारत विरुद्ध श्रीलंका लढत

वानखेडे स्टेडियमवर आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या या खेळपट्टीवर आतापर्यंतची सर्वोच्च धावसंख्या 240/3 आहे, जी 2019 मध्ये भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यान बनवली गेली होती. या मैदानावर खेळलेला हा शेवटचा T20 सामना होता, ज्यामध्ये टीम इंडियाने 67 धावांनी विजय मिळवला होता. या सामन्यात रोहित, केएल राहुल आणि विराट कोहलीने अर्धशतक झळकावले. त्याच वेळी, सर्वात कमी धावसंख्या 172 धावा आहे, जी अफगाणिस्तान संघाने 2016 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऑलआऊट करून केली होती.

दक्षिण अफ्रिकेचा सर्वात कमी धावसंख्या असताना खेळपट्टीवर विजय तसे पाहिले तर 2016 मध्ये झालेल्या दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात 230 धावांचा पाठलाग करताना शेवटच्या षटकात 2 विकेट राखून विजय मिळवला होता. त्याच वेळी, सर्वात कमी धावा दक्षिण आफ्रिकेने 2016 मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध 209/5 धावा करून बचावल्या होत्या. ज्यात अफगाणिस्तानचा संघ १७२ धावांवर ऑलआऊट झाला.

वानखेडे स्टेडियमवरील खेळपट्ट्या फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांना उपयुक्त या मैदानावर सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या वेस्ट इंडिजच्या ख्रिस गेलने 2016 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध केली होती. तर सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेच्या ख्रिस मॉरिसच्या नावावर आहे. वानखेडे स्टेडियमच्या खेळपट्टीचा अहवाल या ठिकाणच्या खेळपट्ट्या फिरकी आणि वेगवान गोलंदाजांना मदत करतात, परंतु येथे फलंदाजही धावा करतात. संघांना वानखेडेमध्ये धावांचा पाठलाग करायला आवडते कारण येथे खेळल्या गेलेल्या 7 सामन्यांपैकी नंतर फलंदाजी करणाऱ्या संघाने 5 सामने जिंकले आहेत.

भारत विरुद्ध श्रीलंका - हेड टू हेड भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळल्या गेलेल्या T20 सामन्यांचा प्रश्न आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण 26 सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी भारताने 17 सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेने 8 सामने जिंकले आहेत. तर एका सामन्याचा निकाल लागला नाही. श्रीलंकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर भारताचा टी-२० रेकॉर्ड उत्कृष्ट राहिला आहे.

वानखेडे स्टेडियमवरील 15 सामन्यांपैकी भारताने 11 जिंकले सामने येथे खेळल्या गेलेल्या 15 सामन्यांपैकी भारताने 11 जिंकले आहेत, तर 3 सामन्यांत भारताला पराभव पत्करावा लागला आहे. एक सामना निकालाशिवाय संपला. दुसरीकडे, वानखेडेवर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील टी-20 सामन्यांचा विक्रम पाहिला, तर भारताने तो सामना केवळ 5 विकेटने जिंकला होता. हवामानाचा अंदाज मुंबईसाठी मंगळवारी हवामानाचा अंदाज असा आहे की, 3 जानेवारी रोजी खेळादरम्यान कमाल तापमान 28 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 24 अंश सेल्सिअस असू शकते. संध्याकाळच्या वेळी हवामानात थोडासा ओलावा जाणवत आहे. इथे पावसाची शक्यता नाही.

येथे पाहता येणार भारत विरुद्ध श्रीलंका सामना येथे पाहा भारत आणि श्रीलंकेचा सामना भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिला T20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता खेळवला जाईल. हे स्टार स्पोर्ट्स 1 आणि स्टार स्पोर्ट्स 1 एचडी (इंग्रजी), स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स 1 तमिळ, स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड आणि स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलुगु तसेच डिस्ने हॉटस्टारवर प्रसारित केले जाऊ शकते.