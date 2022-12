मेलबर्न : भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या लोकप्रियतेचा ( India vs Pakistan Test Match in Australia ) फायदा घेण्यासाठी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कसोटी सामना आयोजित ( Preparations in Test Match Between India and Pakistan ) करण्याची योजना आखली जात ( Melbourne Cricket Ground ) आहे. राजकीय कारणांमुळे भारत आणि पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून आपापसांत कसोटी सामन्यांची ( Melbourne Cricket Ground ) मालिका खेळत नाहीत. अशा स्थितीत एमसीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टुअर्ट फॉक्स यांचा हा उपक्रम दोन्ही देशांमधील खेळाची उत्कंठा वाढवू शकतो.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडच्या व्यवस्थापनावर देखरेख मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडच्या व्यवस्थापनावर देखरेख करणाऱ्या एमसीसी आणि व्हिक्टोरिया सरकारने नुकतेच भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या यजमानपदाच्या संदर्भात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) सोबत झालेल्या चर्चेत असेच संकेत दिले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये येथे खेळल्या गेलेल्या T20 विश्वचषकाच्या सामन्याचे जबरदस्त यश पाहता, MCC चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टुअर्ट फॉक्स यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कसोटी सामना आयोजित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

एमसीजीमध्ये सलग तीन कसोटी सामने त्यांनी म्हटले आहे की, दोन देशांदरम्यान खेळला जाणारा सामना 90,000 प्रेक्षक आकर्षित करेल. 100 हून अधिक प्रेक्षक उपस्थित होते. अशा स्थितीत त्यांच्यामध्ये कसोटी सामना आयोजित करणे योग्य ठरेल. फॉक्सने सेन रेडिओला सांगितले की, “एमसीजीमध्ये सलग तीन कसोटी सामने खेळणे निश्चितच छान होईल. स्टेडियम प्रत्येक वेळी खचाखच भरले जाईल. आम्ही याबाबत माहिती घेतली आहे.” तो म्हणाला, “आम्ही याबाबत क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाशी बोललो आहोत. मला माहित आहे (व्हिक्टोरिया) सरकारनेही तेच केले आहे. मला माहित आहे की हे व्यस्त वेळापत्रकात खूप क्लिष्ट आहे, म्हणून मला वाटते की हे कदाचित एक मोठे आव्हान असेल."

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेशी चर्चा फॉक्स यांनी सांगितले की, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने याबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेशी (आयसीसी) चर्चा करावी. तो म्हणाला, “क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया याविषयी आयसीसीशी बोलणे सुरूच ठेवेल आणि त्यासाठी आग्रही राहील, अशी अपेक्षा आहे. जेव्हा तुम्ही जगभरात अनेक रिकामे स्टेडियम पाहता तेव्हा मला वाटते की, खचाखच भरलेले स्टेडियम आणि तेथील वातावरण खेळासाठी चांगले असेल.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय कसोटी मालिका तुम्हाला आठवत असेल की, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय कसोटी मालिका शेवटची 2007 मध्ये खेळली गेली होती. यानंतर त्यांचा सामना फक्त आयसीसी किंवा आशियाई क्रिकेट परिषद स्पर्धेत झाला आहे. जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या पुढील चक्रात पाकिस्तान 2023 मध्ये MCG येथे ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 'बॉक्सिंग डे' कसोटी सामना खेळणार आहे.

भारत आणि पाकिस्तान सामन्यात स्टेडियम खचाखच भरले जाणार फॉक्सला आशा आहे की, तीन कसोटी सामन्यांच्या या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी-20 विश्वचषक सामन्याप्रमाणे स्टेडियम खचाखच भरले जाईल. तो म्हणाला, “भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यात जे वातावरण होते, असे वातावरण मी एमसीजीमध्ये यापूर्वी पाहिले नव्हते. प्रत्येक चेंडूनंतरचा आवाज अभूतपूर्व होता. लोकांनी आपल्या कुटुंबियांसह आणि मुलांसह याचा पुरेपूर आनंद घेतला.