नवी दिल्ली : टीम इंडिया आणि बांगलादेश यांच्यातील दोन सामन्यांच्या कसोटी ( India vs Bangladesh Test Series ) मालिकेतील पहिला सामना 14 डिसेंबरपासून (बुधवार) चितगाव येथे खेळवला जाणार ( India vs Bangladesh Test Series First Match Preview ) आहे. दोन्ही देशांमधील आतापर्यंत झालेल्या सात कसोटी मालिकेत ( India vs Bangladesh Test Series First Match ) भारताने एकतर्फी वर्चस्व दाखवले. भारताने सहा जिंकले आणि एक अनिर्णित राहिला. त्याचबरोबर या काळात बांगलादेशला एकही कसोटी मालिका जिंकता आली नाही.

बांगलादेशने एकदिवसीय मालिका जिंकली असली, तरी कसोटी सामना जिंकण्यासाठी त्यांना खूप मेहनत करावी लागणार आहे. या बातमीत आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की, भारताने बांगलादेशवर कसोटीत कसे वर्चस्व राखले आहे. यासोबतच दोन्ही देशांमधील कसोटीदरम्यान कोणत्या खेळाडूंनी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

नियमित कर्णधार रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल या सामन्यात संघाचे नेतृत्व करेल. आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप अंतर्गत खेळली जाणारी ही मालिका टीम इंडियासाठी खूप महत्त्वाची आहे. टीम इंडियाला डब्ल्यूटीसीच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या आशा बळकट करायच्या असतील, तर ही मालिका २-० ने जिंकावी लागेल.

बांगलादेशला कसोटी सामन्यात भारतावर एकही विजय मिळवता आला नाही. वर्ष 2000 मध्ये आयसीसीने बांगलादेशला कसोटी खेळणाऱ्या राष्ट्राचा दर्जा दिला. त्याच वर्षी, 10 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेशने भारताला कसोटी मालिका खेळण्यासाठी घरी बोलावले. बांगलादेशने हा सामना 9 विकेटने गमावला.

टेस्टमधील दोन्ही संघाचे रेकाॅर्ड

सचिन तेंडुलकरने सर्वाधिक धावा केल्या बांगलादेशमध्ये सर्वाधिक कसोटी धावा करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाले, तर सचिन तेंडुलकर पहिल्या क्रमांकावर आहे. सचिनने 9 डावात 820 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान त्याने 5 शतके झळकावली आहेत. या बाबतीत राहुल द्रविड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. द्रविडने 7 सामन्यात 560 धावा केल्या आहेत. द्रविडने 3 शतके आणि एक अर्धशतक झळकावले आहे. कोहलीबद्दल सांगायचे तर, त्याने बांगलादेशमध्ये केवळ एक कसोटी डाव खेळला आणि तो 14 धावा करून बाद झाला.

वेगवान गोलंदाज झहीर खानच्या नावावर सर्वाधिक विकेट्सची नोंद आहे. त्याने बांगलादेशविरुद्धच्या 7 कसोटी सामन्यांमध्ये 31 बळी घेतले आहेत. इशांत शर्माच्या नावावर 7 कसोटीत 25 आणि इरफान पठाणच्या नावावर 2 कसोटीत 18 बळी आहेत. या यादीत रविचंद्रन अश्विन चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याने बांगलादेशविरुद्धच्या 4 कसोटी सामन्यात 16 विकेट घेतल्या आहेत.

चितगावमध्ये बांगलादेशला फक्त 2 विजय मिळाले आहेत. तुम्हाला सांगूया की, चितगावमध्ये खेळल्या गेलेल्या 22 कसोटी सामन्यांपैकी बांगलादेशने फक्त 2 कसोटी जिंकल्या आहेत. बांगलादेशने १३ कसोटी सामने गमावले असून त्यापैकी सात सामने अनिर्णित राहिले आहेत. चितगावमधील गेल्या पाच कसोटी सामन्यांमध्ये सर्वात वाईट बांगलादेशने येथे तीन कसोटी सामने खेळले आहेत. त्याच वेळी, 2007 आणि 2010 मध्ये टीम इंडियाने चितगावमध्ये दोन कसोटी सामने खेळले आहेत. 2007 ची कसोटी अनिर्णित राहिली आणि टीम इंडियाने 2010 चा सामना 113 धावांनी जिंकला. बांगलादेश सध्या WTC गुणतालिकेत तळाशी आहे.

चितगाव बांगलादेश विरुद्ध अफगाणिस्तान 2019 मध्ये बांगलादेशच्या शेवटच्या 5 कसोटी सामन्यांचा विक्रम – अफगाणिस्तान 224 धावांनी जिंकला

बांगलादेश विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया 2022 – रद्द

बांगलादेश विरुद्ध वेस्ट इंडिज 2021 – वेस्ट इंडिज 3 विकेटने जिंकले

बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान 2021 – पाकिस्तान 8 गडी राखून जिंकले

बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका 2022 – अनिर्णित

दोन्ही संघ : बांगलादेशविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी भारतीय संघ : केएल राहुल (कर्णधार), शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा (उपकर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), केएस भरत (यष्टीरक्षक), रविचंद्रन अश्विन , अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, अभिमन्यू इसवरन, नवदीप सैनी, सौरभ कुमार, जयदेव उनाडकट.

कसोटीसाठी बांगलादेश संघ : शकिब अल हसन (कर्णधार), महमुदुल हसन, लिटन दास, खालिद अहमद, नजमुल हुसेन शांतो, नुरुल हसन, इबत हुसेन, मोमिनुल हक, मेहंदी हसन मिर्झा, शरीफुल इस्लाम, यासिर अली, तैजुल इस्लाम, झाकीर हसन, मुशफिकुर रहीम, तस्किन अहमद, रेहमान रझा, अनामूल हक.

भारत विरुद्ध बांगलादेश कसोटी मालिका पहिली कसोटी - 14-18 डिसेंबर, चितगाव, दुसरी कसोटी - 22-26 डिसेंबर, ढाका