नवी दिल्ली : जागतिक प्रशासकीय मंडळाला आवश्यक शुल्क न दिल्याने पुरुषांच्या स्पर्धेचे यजमान हक्क काढून घेतल्याच्या दोन वर्षांनंतर भारत 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे महिलांच्या जागतिक बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपचे आयोजन करणार आहे. भारताने पुरुषांची जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा ( India has Never Conducted Mens World Championship ) कधीच आयोजित केली नाही. परंतु, 2006 आणि 2018 मध्ये नवी दिल्ली येथे चॅम्पियनशिप आयोजित केल्यानंतर देशातील एलिट महिला स्पर्धा तिसऱ्यांदा ( India Got Hosting Rights of Womens World Championship ) आयोजित केली जाईल. बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) चे ( Boxing Federation of India ) सरचिटणीस हेमंता कलिता यांनी पीटीआयला सांगितले की, "आम्हाला महिलांच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले आहे आणि आम्ही मार्चअखेरीस आणि एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या स्पर्धेचे आयोजन करण्याचा विचार करीत आहोत."

इंटरनॅशनल बॉक्सिंग असोसिएशन : इंटरनॅशनल बॉक्सिंग असोसिएशन (IBA) चे अध्यक्ष उमर क्रेमलेव्ह हे देशाच्या पहिल्या दौऱ्यावर आहेत आणि या प्रवासादरम्यान मार्की स्पर्धेच्या तारखा निश्चित केल्या जातील. "कार्यक्रमाच्या तारखा अद्यापि निश्चित झालेल्या नाहीत. आम्ही IBA अध्यक्षांसोबत बसू आणि त्यांच्या सहलीदरम्यान करार करू," असेही कलिता म्हणाल्या.

भारताला स्पर्धेचे यजमानपद हक्क हा एक महत्त्वाचा विकास : ही स्पर्धा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर होण्याची शक्यता आहे. यजमान फी भरण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे बीएफआयने 2021 च्या स्पर्धेचे यजमानपद सर्बियाकडे गमावले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग असोसिएशन (एआयबीए) या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग असोसिएशनला (एआयबीए) संपुष्टात आणण्यास प्रवृत्त केल्यामुळे भारताला स्पर्धेचे यजमानपद हक्क हा एक महत्त्वाचा विकास आहे.

तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या महिला स्पर्धेत भारताने सुवर्णपदक पटकावले होते : तुर्कस्तानमध्ये झालेल्या महिला स्पर्धेच्या शेवटच्या आवृत्तीत, भारताने फ्लायवेट प्रकारात निखत जरीनच्या सुवर्णासह तीन पदकांसह पुनरागमन केले होते. क्रेमलेव्हने अलीकडेच जाहीर केले होते की, ताश्कंद येथे पुढील वर्षी मे महिन्यात होणाऱ्या पुरुषांच्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत बक्षीस रक्कम मागील आवृत्तीपेक्षा दुप्पट होईल. महिलांच्या स्पर्धेसाठी जागतिक संघटना तशी घोषणा करते का, हे पाहावे लागेल.