अॅडलेड : ऑस्ट्रेलियाने (भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया) पाच कसोटी मालिकेतील ( India vs Australia ) चौथ्या सामन्यात ( Fourth Match of Five Test Series Between India and Australia ) भारताचा 1-5 असा पराभव ( Australia Defeated India 1-5 Point ) केला. या सामन्यासह मालिकाही भारताच्या हातातून ( The Series has also Passed From Indias Hands ) गेली आहे. भारताकडून फक्त दिलप्रीत सिंगने ( Dilpreet Singh scored one goal for India ) एक गोल केला. कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आज काही विशेष करू शकला नाही. भारताचा शेवटचा सामना ४ डिसेंबर, रविवारी होणार आहे. त्याचबरोबर जर्मनीप्रीत सिंग ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५० आंतरराष्ट्रीय कॅप्स पूर्ण करणारा खेळाडू ठरला आहे.

तिसरा सामना भारताने जिंकला होता : 30 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या तिसऱ्या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाचा 4-3 असा पराभव केला. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने पहिला (12व्या मिनिटाला), अभिषेकने दुसरा (47व्या मिनिटाला), शमशेर सिंगने तिसरा (57व्या मिनिटाला) आणि आकाशदीपने (60व्या मिनिटाला) चौथा गोल केला. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलियाच्या जॅक वेल्च (25व्या मिनिटाला), अरान जालेव्स्की (32वे मिनिट) आणि नॅथन इफ्राम्स (59व्या मिनिटाला) यांनी गोल केले.

भारताने पहिले दोन सामने गमावले आहेत : 26 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा (भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया) 5-4 असा पराभव केला. त्या सामन्यात आकाशदीपने तीन गोल करत हॅट्ट्रिक केली होती. त्याचवेळी हरमनप्रीत सिंगने गोल केला. भारताकडून आकाशदीप सिंगने (१०वा, २७वा, ५९वा) तीन गोल केले, तर कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने (३१वे) पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. 27 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा (भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया) 7-4 असा पराभव केला.

सामन्याचे वेळापत्रक

4 डिसेंबर, रविवार सकाळी 11:00 वा

टीम इंडिया

गोलरक्षक: पीआर श्रीजेश, कृष्णा बी पाठक

बचावपटू : जर्मनप्रीत सिंग, सुरेंदर कुमार, हरमनप्रीत सिंग (कर्णधार), अमित रोहिदास (उपकर्णधार), जुगराज सिंग, मनदीप मोर, नीलम संजीप खेस, वरुण कुमार मिडफिल्डर: सुमित, मनप्रीत सिंग, हार्दिक सिंग, शमशेर सिंग, नीलकांत शर्मा, राजकुमार पाल, मोहम्मद राहील मौसीन, आकाशदीप सिंग, गुरजंत सिंग फॉरवर्ड: मनदीप सिंग, अभिषेक, दिलप्रीत सिंग, सुखजीत सिंग