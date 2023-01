राजकोट/गुजरात : राजकोट भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील ( India Vs Sri Lanka 3rd T20 ) तिसरा T20 सामना 7 जानेवारी रोजी सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर आयोजित करण्यासाठी सज्ज ( In Rajkot Preparation Underway Ahead Match ) आहे. सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे आणि तिसरा T20 सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघादरम्यान ( Match of India Sri Lanka 3rd T20 ) राजकोटमध्ये टी-20 सामना होणार आहे. यामुळे राजकोटची जनता पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या रंगात रंगणार आहे. त्यानंतर आता शुक्रवारी येथे टीम इंडियाची ग्रँट एन्ट्री होणार आहे. राजकोटमधील क्रिकेटप्रेमींचा उत्साह हॉटेल कर्मचाऱ्यांमध्येही पाहायला मिळत आहे.

राजकोटच्या खांदेरी स्टेडियमवर T20 सामना भारत आणि श्रीलंका क्रिकेट संघ यांच्यात शनिवारी (७ जानेवारी) शहरातील खांदेरी स्टेडियमवर T20 सामना (भारत श्रीलंका T20 मालिका 2023) खेळवला जाईल. त्यानंतर शुक्रवारी भारतीय संघ एक दिवस आधी राजकोटला पोहोचेल. आता राजकोटची जनता क्रिकेटच्या रंगात रंगली आहे. टीम इंडियाची राहण्याची सोय शहरातील सयाजी हॉटेल राजकोटमध्ये करण्यात आली आहे. त्यानंतर हॉटेल प्रशासनाकडून अनेक तयारी करण्यात आली आहे. भारतीय संघाचा उत्साह वाढवण्यासाठी रस्त्यावर ठिकठिकाणी पोस्टर लावण्यात आले आहेत. यासोबतच टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी घोषणाही लिहिण्यात आल्या आहेत.

टीम इंडियाची राहण्याची सोय शहरातील सयाजी हॉटेल राजकोटमध्ये याशिवाय हॉटेलमध्येही असेच पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. 6 जानेवारी रोजी दुपारी 1 च्या सुमारास टीम येथे पोहोचेल. त्यांचे येथे भव्य स्वागत करण्यात येणार आहे. हे वाढवण्यासाठी हॉटेल व्यवस्थेतही उत्साह दिसून येत आहे. याआधीही टीम इंडियाने सयाजी हॉटेलमध्ये मुक्काम केला आहे. सध्या जग कोरोनाचे एक नवीन रूप पाहत आहे. त्यावेळी राजकोटच्या या हॉटेलमध्ये (सयाजी हॉटेल राजकोट) कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनाही कोरोनाची नोंद केली जाईल. त्याचबरोबर टीम इंडियाच्या मुक्कामासाठी वेगवेगळ्या खेळाडूंसाठी खोल्याही सजवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हॉटेल कर्मचारीही भारतीय संघाच्या स्वागतासाठी उत्सुक आहेत.

सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने तयारी सुरू केली विशेष बाब म्हणजे 7 जानेवारीला राजकोटच्या खांदेरी स्टेडियमवर भारत आणि श्रीलंका यांच्यात टी-20 सामना होणार आहे. सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने (सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन) तयारी सुरू केली आहे. सध्या खेळपट्टी तयार करण्याच्या कामाला वेग आला आहे. भारतात आणखी एक आंतरराष्ट्रीय सामना खेळवला जाणार आहे, तेव्हा राजकोटमधील लोक खूप उत्सुक आहेत. यासोबतच या सामन्याच्या ऑनलाइन तिकिटांची विक्रीही सुरू करण्यात आली आहे. आयोजित करण्यासाठी ग्रीन आउटफिल्ड सज्ज आहे. सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव हिमांशू शाह यांनी टी-20 सामन्यासाठी स्टेडियम हाऊसफुल्ल होणार असल्याचे प्रतिपादन केले . ७५ टक्के तिकिटांची विक्री झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.