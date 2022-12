भुवनेश्वर : ओडिशामध्ये होणा-या हॉकी विश्वचषक २०२३ ला ५० पेक्षा कमी दिवस ( FIH Hockey Men World Cup 2023 ) उरले असून, देशात उत्साह वाढत ( Trophy will be Rotated in Different States of Country ) आहे. हॉकी इंडियाने वर्ल्ड कपबद्दल लोकांमध्ये उत्साह ( Hockey India has Announced Trophy Tour ) निर्माण करण्यासाठी ट्रॉफी टूरची घोषणा केली आहे. या दौऱ्यात विश्वचषक ट्रॉफी देशाच्या विविध भागांत नेण्यात येणार असून, लोकांना ती पाहता येणार आहे. ओडिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी भुवनेश्वरमध्ये हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष दिलीप तिर्की यांना ट्रॉफी ( Hockey World Cup 2023 to be Held in Odisha ) दिली. ट्रॉफीचा दौरा 5 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.

हाॅकी विश्वचषक 2023ची ट्राॅफी देशातील खालील राज्यांत फिरणार : ही ट्रॉफी देशातील 12 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात जाईल. ट्रॉफी पश्चिम बंगाल, मणिपूर, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नवी दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांत 21 दिवसांच्या दौऱ्यात 25 डिसेंबरला ओडिशात परतेल. त्यानंतर ट्रॉफी ओडिसा राज्याच्या दौऱ्यावर जाईल. ट्रॉफी दौर्‍याला संबोधित करताना, टिर्की म्हणाले. 'देशाच्या काही भागांतील हॉकी चाहत्यांना सर्व संघ स्पर्धा करणार असलेल्या प्रतिष्ठित ट्रॉफीची झलक पाहण्याची संधी देणे ही या उपक्रमामागील कल्पना आहे.

या स्पर्धेत एकून 16 संघ होणार सहभागी : भारतीय चाहत्यांना नेहमीच या खेळाची आवड आहे. आपल्या घरच्या संघाला विश्वचषकात खेळताना पाहण्यासाठी तो उत्सुक आहे. आम्हाला विश्वास आहे की, हा दौरा चाहत्यांना खेळाशी जोडलेले राहण्याची आणि भारतीय संघाला शुभेच्छा पाठवण्याची संधी देईल. FIH ओडिशा हॉकी विश्वचषक 2023 13 जानेवारी 2023 पासून भुवनेश्वर-रौरकेला येथे सुरू होईल. स्पेन, इंग्लंड आणि वेल्ससह पूल डी मध्ये स्थान मिळालेले यजमान भारत 13 जानेवारीला स्पेनविरुद्ध आपल्या मोहिमेची सुरुवात करेल. विश्वचषक स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नेदरलँड्स, भारत, अर्जेंटिना, जर्मनी, 16 देश सहभागी होणार आहेत. न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, कोरिया, मलेशिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, जपान, चिली आणि वेल्स.