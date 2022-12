दोहा : गतविजेत्या फ्रान्सची मध्यवर्ती जोडी रविवारी अर्जेंटिनाविरुद्धच्या फिफा विश्वचषक २०२२ च्या ( FIFA World Cup 2022 Final ) अंतिम सामन्याला मुकणार आहे. फ्रान्सचे खेळाडू राफेल वराणे ( France will Play Without Rafael Verne ) आणि बचावपटू इब्राहिमा कोनाटे ( France will Play Without Ibrahima Konate ) या विषाणूच्या बळावर आले ( France vs Argentina ) आहेत. एका स्पोर्ट्स वेबसाइटनुसार, विषाणूची लागण झाल्यापासून दोघांनीही आपली खोली सोडलेली ( Both France Players have Come Under Virus ) नाही. वारणे आणि कोनाटे हे पाचपैकी दोन फ्रेंच खेळाडू होते, ज्यांनी विश्वचषक फायनलच्या दोन दिवस आधी सरावासाठी अहवाल दिला नव्हता. डेओट उपमेकानो, अॅड्रिन रॅबिओट आणि किंग्सले कोमन हेदेखील सुरुवातीला आजारी होते आणि त्यांनी शुक्रवारी सराव केला नाही.

फिफा विश्वचषक फायनलपूर्वी फ्रान्स संघाला विषाणूचा फटका

फ्रान्सचा संघ विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सतत प्रयत्नशील : फ्रान्सचे प्रशिक्षक डिडिएर डेशॅम्प्स यांनी दावा केला की, संघ विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे. परंतु, तरीही खेळाडू त्याला बळी पडले आहेत. तापमानात घट झाल्याने खेळाडू आजारी पडल्याचे त्यांनी सांगितले. एअर कंडिशनर सतत चालू असतात. आमच्याकडे फ्लूसारखी काही लक्षणे आढळून आली आहेत. तो पसरू नये म्हणून आम्ही काळजी घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

क्रिस्टोफर न्कुंकू दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर : अॅड्रिन रॅबिओट आणि डेओट उपमेकानो आता बरे झाले आहेत. रविवारी अर्जेंटिनाविरुद्ध खेळू शकतो, असे डेसचॅम्प्सने सांगितले. फ्रेंच स्टार खेळाडू पॉल पोग्बा, एन'गोलो कांते, करीम बेंझेमा, प्रेस्नेल किम्पेम्बे, लुकास हर्नांडेझ आणि क्रिस्टोफर न्कुंकू दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. उस्माने डेंबेले म्हणाले की, संघाला इतर खेळाडूंमध्ये रोग पसरण्याची चिंता नाही.

फ्रान्सचा संघ दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकण्याचा प्रयत्न करणार : ते म्हणाले की, आम्ही विषाणूला घाबरत नाही. परंतु, खबरदारी घेत आहोत. डेओट आणि एड्रियन यांना पोटदुखी होती. मी त्याला आले आणि मधाचा चहा दिला ज्यानंतर तो ठीक आहे. मला आशा आहे की, प्रत्येकजण अंतिम फेरीसाठी तयार असेल. पहिल्या दिवशी दयोत त्याच्या खोलीत थांबला आणि दुसऱ्या दिवशी सर्वांसह परत आला. फ्रान्सचा संघ सलग दुसऱ्यांदा फिफा विश्वचषक जिंकण्याचा प्रयत्न करणार आहे.