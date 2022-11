नवी दिल्ली : कोरियातील डेगू येथे झालेल्या १५व्या आशियाई एअरगन चॅम्पियनशिपमध्ये ( 15th Asian Airgun Championship in Daegu ) भारताने मंगळवारी एअर पिस्तूल स्पर्धेत बाजी मारली. शिवा नरवालने पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूलमध्ये, तर सागर डांगीने ज्युनियर पुरुषांमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. याशिवाय, पुरुष आणि महिला दोन्ही युवा संघांनीही आपापल्या स्पर्धा जिंकून ( Both Mens and Womens Youth Teams also Won Their Competitions ) भारतासाठी आणखी एक यशस्वी ( India Win Gold at Asian Shooting Meet ) दिवस बनवला. त्यांनी या स्पर्धेतून आतापर्यंत 17 सुवर्णपदके जिंकली ( India Won 17 Gold Medals From This Competition ) आहेत.

शिवाची पुरुषांच्या एअर पिस्तूलमध्ये उत्तम कामगिरी : शिवाने पुरुषांच्या एअर पिस्तूल फायनलमध्ये अनुभवी कोरियन पार्क डेहुनला 17-13 ने पराभूत केले. रँकिंग फेरीतही त्याने कोरियनचा क्रमांक पटकावला होता. जिथे तो २५३.७ गुणांसह अव्वल होता. पार्क 250.2 सह दुसऱ्या स्थानावर होता. भारताच्या विजयवीर सिद्धूनेही या स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावले. त्याने २४८.० गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर रँकिंग फेरी पूर्ण केली. ज्युनियर पुरुषांच्या एअर पिस्तूलमध्ये, सागर डांगीने सम्राट राणावर १७-१३ अशी मात केल्याने भारतासाठी १-२ अशी बरोबरी होती. उझबेकिस्तानच्या मुहम्मद कमलोवने कांस्यपदक जिंकले.

एअर पिस्तूल युथ स्पर्धेत भारताचे तिसरे सुवर्णपदक : पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल युथ स्पर्धेत भारताचे तिसरे सुवर्णपदक मिळाले. जेव्हा संदीप बिश्नोई, साहिल आणि अमित शर्मा या त्रिकुटाने सुवर्णपदकाच्या लढतीत कोरियन संघाचा 16-8 असा पराभव केला. दिवसातील चौथे आणि अंतिम सुवर्ण महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल युवा स्पर्धेत मिळाले ज्यात कनिष्का डागर, यशस्वी जोशी आणि हरणवदीप कौर यांनी अंतिम सामन्यात आणखी एका कोरियन संघाचा 16-10 असा पराभव केला.